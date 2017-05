„Das ist der blanke Horror“ Nach dem sexuellen Übergriff auf eine 82-jährige Riesaerin spricht Geert Mackenroth vom Weißen Ring über ältere Opfer, Hilfe und den Strafrahmen für den Täter.

Geert Mackenroth ist Chef des Weißen Rings in Sachsen. Der 67-Jährige ist Jurist und war bis 2009 Sachsens Justizminister.

Eine 82-Jährige ist vor Kurzem im Fahrstuhl ihres Wohnhauses am Puschkinplatz sexuell belästigt worden (SZ berichtete): Ein Unbekannte griff der Seniorin an die Brust und drückte sie an sich. Sie konnte sich erst aus der unangenehmen Situation befreien, als der Fahrstuhl die von ihr gewählte Etage erreichte. Die SZ sprach darüber mit Geert Mackenroth, Landesvorsitzender des Opferhilfevereins Weißer Ring.

In einem Raum angefasst zu werden, aus dem man nicht entkommen kann, ist sicher der Horror vieler Frauen. Wie hilft der Weiße Ring Betroffenen?

In der Tat: In einer engen Metallkiste einem körperlich überlegenen Gewalttäter hilflos ausgeliefert zu sein, ist eine Schreckensvorstellung, der blanke Horror – auch und gerade, aber nicht nur für Frauen, sondern für jeden Menschen. Unsere Hilfsangebote sind so unterschiedlich wie die höchst unterschiedlichen Reaktionen der Opfer auf die Tat.

Was wollen die meisten Opfer, die Hilfe suchen?

Jeder Mensch reagiert anders auf Kriminalität. Unsere Angebote richten sich in allererster Linie nach den individuellen Bedürfnissen des Opfers: Für manche steht der Wunsch nach Bestrafung des Täters im Vordergrund, dann helfen wir dem Opfer bei der polizeilichen Anzeigenerstattung und der Stellung von Strafanträgen, begleiten es zu Behörden und Gerichten, besorgen ihm gegebenenfalls auf unsere Kosten auch einen Opferanwalt, der seine Interessen im Strafverfahren vor Gericht vertritt. Bei anderen Opfern wird schnell klar, dass die Tat sie traumatisiert hat und sie ärztliche Hilfe brauchen. Wir gehen mit ihnen in eine Traumaambulanz, vermitteln schnell den Kontakt zu den Spezialisten und begleiten sie auf dem oft langwierigen Weg der Verarbeitung der Tat. Andere Opfer wiederum wünschen sich in erster Linie materiellen Schadensersatz und Schmerzensgeld. Da zeigen wir ihnen den Weg in das Verfahren etwa des Opferentschädigungsgesetzes auf oder helfen bei der zivilrechtlichen Durchsetzung von Ansprüchen. Oft wünscht sich das Opfer auch eine Kombination all dieser Hilfsangebote. Kern unseres Angebotes ist aber das Zuhören, das Eingehen auf das Opfer und seine individuelle Situation. Wir nehmen uns – im Gegensatz zu den oft unter Zeit- und Erledigungsdruck stehenden „Profis“ – jede Zeit, die das Opfer zur Bewältigung der Tatfolgen braucht.

Im vorliegenden Fall war eine Seniorin betroffen. Hat das Sie das auch aufhorchen lassen?

Die Hemmschwelle, eine Seniorin sexuell zu attackieren oder auch zu berauben, ist bei manchen Tätern geringer. Senioren gelten als körperlich schwach, unsicher und ängstlich. Sie sind daher bevorzugtes Ziel von Kriminellen. Denken Sie etwa an das Phänomen Handtaschenraub. Täter erwarten von einer sportlichen, jungen Frau viel mehr Widerstand. Zahlen für diese Feststellung habe ich allerdings nicht, Statistiken über das Alter der Opfer werden meines Wissen nach nicht geführt. Ich stütze mich aber auf Erfahrungen aus Gesprächen mit Sozialarbeitern und Polizisten. Es gibt spezielle Präventionsangebote der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen für Senioren, in denen sie lernen, wie sie auf solche Situationen reagieren können. Manche haben Trillerpfeifen oder Pfefferspray.

Welche Strafe hat jemand zu erwarten, der jemanden ungefragt anfasst und an sich drückt?

Der Strafrahmen für die beschriebene Tat geht im Normalfall bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe. Die konkrete Strafe hängt von vielen Faktoren ab wie etwa dem Vorleben des Täters, dem Ausmaß der Gewaltanwendung, dem angerichteten – materiellen und immateriellen – Schaden und dem Verhalten des Täters nach der Tat.

Die Fragen stellte Britta Veltzke.

Weißer Ring / Riesa: Telefonnummer 0151 55164731 (Elke Thomas)

