Das ist das glückliche Land In Australien wächst die Wirtschaft seit 26 Jahren. Große Teile des Booms hat man China zu verdanken. Und das macht jetzt Sorgen.

Die australische Millionenmetropole Melbourne ist die lebenswerteste Stadt der Welt. In der alljährlichen Untersuchung des britischen Nachrichtenmagazins The Economist erreicht Melbourne zum siebten Mal in Folge den ersten Platz. © dpa

. Die Australier nennen ihre Heimat gern „Lucky Country“, das glückliche Land. Das liegt nicht nur am Rugby, an den Stränden und der vielen Sonne. Die nationale Statistikbehörde Australian Bureau of Statistics (ABS) gab bekannt, dass Australiens Wirtschaft nunmehr 26 Jahre ohne Rezession überstanden hat. Das hat noch keine andere große Industrienation zuvor geschafft.

Von Anfang April bis Ende Juni wuchs die australische Wirtschaft im Vergleich zum Vorquartal um 0,8 Prozent. Nach dem etwas mauen Start (0,3 Prozent) ins Jahr ging es also aufwärts. Aber was noch wichtiger ist: Damit ist das Land nunmehr 104 Quartale in Folge rezessionsfrei. Der bisherige Rekord von 103 Quartalen – gehalten von den Niederlanden – ist geknackt.

Viele andere Regierungen würden von solchen Zahlen träumen, aber für Down Under ist das Dauerplus praktisch der Normalzustand. Eine ganze Generation an Australiern kennt das gar nicht anders. Als die Wirtschaftsleistung letztmals zwei Quartale hintereinander schrumpfte – dann sprechen Experten von einer Rezession – , war man im Jahr 1991. Anderswo regierten noch Michail Gorbatschow, George Bush und Helmut Kohl, in Australien selbst ein Mann namens Bob Hawke.

Als amtierender Regierungschef kann nun, sechs Premierminister später, der konservative Ministerpräsident Malcom Turnbull die Glückwünsche einheimsen. Grundlage für den Erfolg – neben Arbeitsmarktreformen, einer vernünftigen Geldpolitik und einem Bevölkerungswachstum von 17 Millionen auf jetzt fast 25 Millionen Einwohner – ist die anhaltend starke Nachfrage aus Asien. Aus Australien werden dort vor allem Gas, Öl, Kohle und Erz gebraucht, aber auch Agrarprodukte. Für Australien ist die Volksrepublik China längst mit Abstand der wichtigste Handelspartner. Ein Drittel der Exporte geht heute dorthin. Zum Vergleich: 1991 waren es zwei Prozent. Außer China selbst hat in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich kein Land auf der Welt so sehr von Chinas Wachstum und seiner Industrialisierung profitiert wie Australien.

Auch auf Australiens Immobilienmarkt sind Chinesen sehr aktiv. In Sydney haben sich die Preise binnen acht Jahren verdoppelt. Viele der Leute, die schon länger im Land sind, können sich das nicht mehr leisten – allem Wachstum zum Trotz.

In der Abhängigkeit von China liegt aber auch die größte Gefahr für die zwölftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) nennt das eine „große Quelle der Ungewissheit“. Der derzeitige Streit um Nordkoreas Atomprogramm wird in Australien mit noch größerer Sorge verfolgt als anderswo – auch, weil dies in einen Handelskrieg zwischen den USA und China münden könnte. Handelsminister Steven Ciobo warnte diese Woche schon: „Das hätte zur Folge, dass die Welt in eine Rezession abrutschen könnte und wir Tausende Jobs verlieren.“ Der Nordkorea-Konflikt war am Mittwoch auch Thema bei einem Telefonat zwischen Turnbull und US-Präsident Donald Trump. Turnbull forderte China anschließend auf, mehr wirtschaftlichen Druck auf Nordkorea zu machen, um die dortige Führung zur Vernunft zu bringen. Noch aber zeigen sich die Australier optimistisch. Die Zentralbank RBA geht aufs Jahr gerechnet von etwa drei Prozent Wachstum aus. Falls das so weitergeht, könnte Australien 2024 sogar eine Allzeit-Bestleistung übertreffen. Denn noch länger – 33 Jahre, von 1960 bis 1993 – kam bislang Japan ohne Rezession aus. Für die meisten Experten zählt dieser Rekord aber nicht wirklich, weil Japan zu Beginn dieser Zeit noch nicht zu den großen Industrienationen gehörte. (dpa)

