Eine Lehrstelle zu finden, ist weitaus schwerer, als die Statistik glauben macht. Bremer Schüler sagen: Politik und Wirtschaft reden sich die Realität schön. Inzwischen haben sie für ihre Forderungen Unterstützer gefunden – auch unter Politikern.

Sara Scheibel und Dennis Quicker können sich an den 2. November 2016 noch genau erinnern. Es war ein Mittwoch. Und die Schülerin und der Schüler waren richtig sauer. Wegen ein paar Zahlen. An diesem Tag veröffentlichte die Agentur für Arbeit in Bremen die Ausbildungsbilanz 2016 für ihre Heimatstadt. Die zwei kämpfen mit ihrer Klasse seit Längerem für eine andere, wie sie finden ehrlichere Statistik. Trotzdem: An der Art der Jahresbilanz hatte sich in Scheibels und Quickers Augen überhaupt nichts geändert.

In der Pressemitteilung vom 2. November wirkt die Lage am Ausbildungsmarkt in Bremen gut. 4 011 Lehrstellen hatten Arbeitgeber vom 1. Oktober 2015 bis zum 30. September angeboten. Dem standen 3 415 Bewerber gegenüber. Kein Grund zur Klage, könnte man denken: Für jeden Jugendlichen gab es rein rechnerisch mehr als eine Ausbildungsstelle.

„Unversorgt“, wie es im Behördendeutsch heißt, blieben nach den Zahlen 174 Bewerber. Auch nicht so viele, könnte man meinen. Scheibel und Quicker machen genau diese niedrigen Werte sauer: „Das ist Augenwischerei“, sagt die junge Frau mit den langen braunen Haaren.

Scheibel, 18 Jahre alt, und Quicker, 19, besuchen die Gesamtschule Ost in Bremen-Tenever. Die Zahlen decken sich überhaupt nicht mit den Erfahrungen der jungen Menschen. In ihrer Klasse wollten am Ende der zehnten Klasse 12 von 24 Mädchen und Jungen eine Ausbildung machen. An der Gesamtschule lernen Schüler unterschiedlicher Leistungsstärken zusammen. In Scheibels und Quickers Klasse strebte ein Drittel das Abi an, ein Drittel den mittleren Schulabschluss. Und ein Drittel peilte die erweiterte Berufsausbildungsreife an – also das, was viele noch als erweiterten Hauptschulabschluss kennen.

Nach Abschluss der zehnten Klasse hätten viele deshalb ins Berufsleben starten wollen. „Am Ende hatten aber nur drei einen Ausbildungsplatz“, erzählt Scheibel. Einer lernt jetzt Elektriker, einer Einzelhandelskaufmann und eine Verwaltungsfachangestellte. Der Rest ging nach ihrer Aussage notgedrungen weiter zur Schule – oder hing nach der Schule zunächst in Übergangsmaßnahmen fest.

Im Mai 2017 sitzen die beiden in einem Klassenraum ihrer Gesamtschule. Es ist kurz nach 13 Uhr. Für heute ist der Unterricht vorbei. Die letzten Schüler haben allerlei Müll hinterlassen. Auf den Tischen liegen gefaltete Papierschiffchen, auf dem Boden Süßigkeits-Verpackungen. Quicker, mit blonden kurzen Haaren und Brille, erklärt: „Wenn in Bremen nur 174 Bewerber unversorgt sind, müssten im Umkehrschluss ja 97 Prozent der Jugendlichen eine Lehrstelle haben.“ So lesen er - und viele andere – auf den ersten Blick die Statistik.

Scheibel, schwarze Kleidung, roter Nagellack, sagt: „Als Schüler denkt man dann: Das liegt an mir. Irgendwas muss ja nicht richtig sein, wenn ich zu den wenigen gehöre in ganz Bremen, die keine Ausbildung kriegen.“ Seit mittlerweile drei Jahren beschäftigen sich Scheibel, Quicker und andere Schüler mit dem Thema Ausbildungsmarktstatistik. Unterstützt werden sie von dem langjährigen Politiklehrer Hans-Wolfram Stein. Inzwischen zweifeln sie nicht mehr an sich selbst. Sie halten vielmehr die Kommunikation der Statistik für „falsch“. Und sie finden Unterstützer.

Die Schüler glauben, dass es viel mehr Jugendliche ohne Ausbildungsplatz gibt, als es die Fokussierung auf die „unversorgten Bewerber“ in der Jahresbilanz nahelegt. „Unversorgt“ sind in der Statistik die Jugendlichen, die bei der Arbeitsagentur gemeldet sind, eine Lehrstelle suchen und zum Stichtag 30. September keinen Lehrplatz und auch nichts anderes ergattern konnten.

Es gibt daneben eine weitere Gruppe, die ebenfalls eigentlich eine Ausbildung sucht, zum Stichtag aber eine Alternative gefunden hat. Das kann zum Beispiel ein Freiwilliges Soziales Jahr sein. „Diese Zahl muss man auch kommunizieren“, findet ihr Lehrer Stein. „Diese Jugendlichen wollen eine Ausbildung, finden aber nichts und weichen dann auf Alternativen aus.“ In den Statistiken der Agentur für Arbeit kommen sie nicht vor.

Die Schüler fordern deshalb, in der Kommunikation zur Ausbildungsmarktstatistik statt der „unversorgten Bewerber“ die sogenannte Einmündungsquote zu benutzen. Die sagt, wie viele suchende Jugendliche in eine Lehrstelle „eingemündet“ sind – so die Behördensprache. Mit diesem Wert liest sich die Statistik weniger optimistisch: In Bremen zum Beispiel haben nur rund 37 Prozent der jungen Leute, die bei der Agentur als Ausbildungsplatz suchend gemeldet wurden, eine Lehre gefunden. Nimmt man auch jene dazu, die ohne Hilfe der Arbeitsagentur eine Stelle bekamen, sind es 66,5 Prozent.

Die Jugendlichen monieren zudem, wer als „Bewerber“ zählt. Viele denken: Bewerber sind alle, die sich bei der Arbeitsagentur als Suchende angemeldet haben. So ist es aber nicht. Bevor die Behörde einen Jugendlichen als Bewerber führt, muss ein Berater ihn für ausbildungsreif erklären. Hält der Fachmann ihn nicht für fit genug, verordnet man ihm gegebenenfalls Fördermaßnahmen. Er taucht in der Statistik als Bewerber dann gar nicht mehr auf. „Diese Jugendlichen suchen aber ja auch einen Ausbildungsplatz“, sagt Stein. Sie müsse man mitzählen.

Die Schüler fordern deshalb, dass in den Daten auch aufgeführt wird, wie viele Jugendliche zwar eine Lehre suchen, aber den Stempel „nicht reif“ bekommen haben. Dadurch werden sie in der Regel nicht in der Statistik erfasst, so die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg.

Lehrer Hans-Wolfram Stein ist in Bremen kein Unbekannter. Seit Jahren sorgt er dafür, dass sich Schüler aus einem Bremer Problemviertel in die Politik einmischen. Stein ist bereits in Pension, aber das Gegenteil eines alten Mannes und noch oft an der Schule aktiv. Wenn er schnellen Schrittes über den Schulhof eilt oder in der Mensa mit lauter Stimme ein paar Schüler um Ruhe bittet, ist von Altersmilde wenig zu spüren. Im Gegenteil: Er ist es gewohnt, sich Respekt zu verschaffen.

Die Details der Ausbildungsmarktstatistik kann er enorm schnell referieren. Fast scheint es, als habe er jetzt, mit über 60 Jahren, keine Geduld mehr, das für ihn Offensichtliche langsam und mehrmals zu erklären. Sein Engagement an der Schule: eine Herzenssache. „Viele meiner Schüler wachsen in Elternhäusern auf, in denen es ganz normal ist, nicht zu wählen“, sagt er. Als Politiklehrer sehe er es als seine Aufgabe, die Schüler zu mündigen Bürgern einer Demokratie zu erziehen. Er will ihnen zeigen, dass jeder sich einmischen kann – und jede Stimme gleich viel Wert ist.

Doch was ist dran an den Vorwürfen der Schüler? Anruf bei Joachim Gerd Ulrich, Forscher beim Bundesinstitut für Berufsbildung und Experte auf dem Gebiet Ausbildungsmarktstatistik. Sind die Angaben der Arbeitsagentur falsch? „Nein“, sagt Ulrich. „Die Zahlen sind korrekt. Die Bundesagentur rechnet richtig, stellt alles richtig dar und bemüht sich sehr um Transparenz.“

Eine andere Frage sei allerdings, ob die Werte richtig interpretiert würden. Und ob diese Interpretationen die Realität abbilden würden. „Zu sagen, nur „unversorgte Bewerber“ sind ohne Ausbildungsplatz, ist definitiv zu eng“, erläutert Ulrich. Er macht klar, dass das Verständnis-Problem kein regionales ist: Zum Stichtag 30. September 2016 gab es bundesweit rund 20 000 unversorgte Bewerber. Daneben seien rund 60 000 Suchende gemeldet gewesen, die in einer Alternative geparkt waren, erläutert er. Die müsste man auch immer nennen. Die Werte sind nicht geheim. Trotzdem gehen sie oft unter. Die von den Jugendlichen geforderte Einmündungsquote sei zur Beschreibung des Marktes eine unentbehrliche Ergänzung, sagt er. Sie liegt für Deutschland, so der Berufsbildungsbericht, bei 64,7 Prozent.

Diese Position teilen aber längst nicht alle – besonders die Arbeitgeber nicht. „Aus unserer Sicht hat sich die Ausbildungsmarktstatistik des Berufsbildungsberichts im Wesentlichen bewährt“, urteilt ein Sprecher der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Er hält die Konzentration auf die unversorgten Bewerber für richtig. Sein Argument: Die Bewerber mit einer Alternative hätten eben eine Alternative.

Die von den Schülern geforderte Nennung der Einmündungsquote sieht die BDA kritisch. „Nicht jeder, der nicht in einen Ausbildungsplatz eingemündet ist, sucht noch aktiv nach einem Ausbildungsplatz“, sagt der Sprecher. Und zum Thema Reife heißt es: „Man muss doch realistisch einschätzen, ob jemand eine Ausbildung schaffen kann. Wenn nicht, sollte er auch nicht als Bewerber geführt werden.“

Ähnlich sieht das der Deutschen Industrie- und Handelskammertag. „Man sollte sich wirklich auf die unversorgten Bewerber konzentrieren“, sagt Markus Kiss. Statistiken seien nie ein genaues Abbild der Realität, es gebe immer graue Flecken.

Bei der Bundesagentur für Arbeit selbst ist das Bild gemischt. Deutschlandweit wurden im November 2016 in der Pressemitteilung alle Zahlen genannt: unversorgte Bewerber, Leute mit Alternative und Einmündungsquote. Die Agenturen in den einzelnen Bundesländern wählten unterschiedliche Wege. Sechs Agenturen nannten die Einmündungsquote – die anderen nicht. Eine Vorgabe gibt es nicht.

Die Schüler in Bremen sind über die Darstellung jedenfalls weiter enttäuscht. „Wir würden uns wünschen, dass die Statistik deutlich macht, wer einen Ausbildungsplatz hat und wer nicht“, sagt Scheibel. Die Bremer Regierungspartner Grüne und SPD haben nun einen Antrag in der Bürgerschaft eingebracht, in dem sie von der Landesregierung als letzten Schritt eine Bundesratsinitiative fordern. Die Statistik müsse im ganzen Land geändert werden, um aussagefähigere Daten zu erhalten. Nur so gebe es mehr Transparenz.

Das sieht auch Martin Günthner, Bremer Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, so: „Am Ende ist niemanden damit gedient, wenn alle wissen, die Probleme am Ausbildungsmarkt sind eigentlich größer, aber wir haben es durch allerlei Zahlenspielereien hinbekommen, das Problem kleiner zu machen.“

Einen Effekt auf die Schüler hat die Debatte schon jetzt. „Es macht Mut, dass wir so viel erreicht haben, und es macht Mut, dass Schüler so etwas erreichen können“, sagt Sara Scheibel. Wenn junge Leute von der Gesamtschule Bremen-Ost sich so in die Politik einmischen könnten, hätten auch Schüler anderswo diese Chance. Wenn sie Lust darauf haben, sagt sie: „Die Politiker haben uns recht gegeben – und das ist schon etwas Besonderes.“ (dpa)

