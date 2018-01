Das ist auch unser Bier!

Auch wir betrachten die aktuelle Entwicklung bei Bombardier und Siemens mit großer Sorge. Hinter den geplanten Standortentscheidungen und Umstrukturierungen stehen viele persönliche Schicksale von engagierten und qualifizierten Mitarbeitern, die sich in ihren Unternehmen seit vielen Jahren mit Herzblut einbringen und die nicht zuletzt auch unsere Kunden sind. Auch wir wollen helfen, den Kolleginnen und Kollegen von Bombardier und Siemens, sowie den vielen Zulieferern und Dienstleistern weiterhin eine Perspektive in unserer Region zu geben - deshalb stellen auch wir unsere Mitarbeiter für die Demonstration frei und hoffen, so zum Erhalt einer lebens- und liebenswerten Region beitragen zu können – das ist auch unser Bier!

Der Autor ist Geschäftsführer der Landskron Brauerei.

