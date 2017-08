Das ist alles neu in der Bundesliga Zum Saisonstart gibt es den Videobeweis, ungewohnte Plätze für Werbung und erstmals eine Schiedsrichterin auf dem Rasen.

Der Videoassistent, der in der Zentrale in Köln sitzt, soll Referees unterstützen und Fehlentscheidungen minimieren. © dpa

Neue Trainer, neue Stars, alter Topfavorit: Wenn die Bundesliga am Freitag mit dem Match zwischen Rekordmeister Bayern München und Bayer Leverkusen (20.30 Uhr/Eurosport und ZDF) in ihre 55. Saison startet, ist der 28. Meistertitel insgesamt und der sechste in Folge für das Team von Trainer Carlo Ancelotti programmiert. Das sagen 14 der 18 Erstliga-Coaches in einer sid-Umfrage. Das kommende Spieljahr beginnt mit einigen Neuerungen:

Späterer Beginn am Sonntag

Eurosport überträgt zum Auftakt eines Spieltags die Freitag-Begegnung (20.30 Uhr) live. Das zweite Spiel am Sonntag beginnt 18 statt bislang 17.30 Uhr. Maximal je fünfmal pro Saison wird sonntags (13.30 Uhr) und montags (20.30 Uhr) gespielt.

Individueller Vermarktungsplatz

Nach Ablauf des Vertrags mit Hermes können die Vereine erstmals den linken Trikotärmel individuell vermarkten. Die Gesamtfläche für den Aufdruck darf dabei 70 Quadratzentimeter nicht überschreiten.

Anzeigen auf der Auswechseltafel

Erstmals können die Klubs die Auswechseltafel auf Vorder- und Rückseite individuell vermarkten. Erstmals werden in der Bundesliga je zwei Auswechseltafeln eingesetzt. Der Mannschaftsverantwortliche gibt die Rückennummern der Spieler während der Begegnung nun selbst ein. So soll der Vierte Offizielle das Spiel vor dem Wechsel aufmerksamer verfolgen können.

Die Torfabrik kommt zum Einsatz

Zum achten und letzten Mal kommt in der Bundesliga der offizielle Spielball „Torfabrik“ von Adidas zum Einsatz. Markante Kreuze in Türkis mit gelben und schwarzen Elementen zieren das Modell 2017/18. Für die Wintermonate gibt es ein Design in Orange, auf dem das Kreuzmotiv lila ist.

Eine Polizistin leitet Spiele

Mit Bibiana Steinhaus gehört erstmals eine Schiedsrichterin zum Kreis der Bundesliga-Referees. Seit 2007 leitete die Polizistin aus Langenhagen 80 Spiele der 2. Bundesliga. Alle 23 Bundesliga-Schiedsrichter der vergangenen Saison kommen auch als Video-Assistenten zum Einsatz. Weitere neue Schiedsrichter sind außerdem Martin Petersen, Sven Jablonski und Sören Storks.

Korrektur möglich durch Videobeweis

Der Videoassistent, der in der Zentrale in Köln sitzt, soll Referees unterstützen und Fehlentscheidungen minimieren. In Absprache mit mindestens einem Supervisor weist er Schiedsrichter auf klare Fehler hin. So können Szenen korrigiert werden, in denen es um Tore, Elfmeter, Platzverweise, Verwechslung von Spielern geht.

Auftakt ohne Beweisbilder

Fans in den Stadien müssen an den ersten beiden Spieltagen auf Bewegtbilder beim Videobeweis verzichten. Grund ist laut DFL die „hohe Komplexität angesichts unterschiedlicher technischer Voraussetzungen und Abläufe an den Spielorten“. Auf Deutsch: Eingewöhnungszeit ist nötig. (sid)

zur Startseite