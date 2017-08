„Das ist alles gerade etwas zu viel für mich“ Anmeldepanne, Startverbot und Freigabe – nun ist Handbikerin Christiane Reppe Weltmeisterin.

Mit diesem Handbike holte sich Paralympics-Siegerin Christiane Reppe am Donnerstag WM-Gold im Zeitfahren. Ihr Papa hatte ihr das Liegerad binnen eines Tages nach Südafrika gebracht. © dpa

Ihr Fall sorgte deutschlandweit für Aufsehen. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) hatte es versäumt, Paralympics-Siegerin Christiane Reppe fristgerecht für die Rad-Weltmeisterschaft in Südafrika zu melden. Erst am Dienstag hob der Weltverband UCI seine eigene Reglements-Sperre auf und gestattete eine Nachmeldung für die Titelverteidigerin. Die 30-jährige Handbikerin bedankte sich auf ihre Weise – und entschied am Donnerstag das Zeitfahren in der Schadensklasse H 4 für sich. Ihre Gefühlslage schildert die Dresdnerin im Interview mit der Sächsischen Zeitung.

Frau Reppe, Glückwunsch zum erneuten WM-Gold. War das aus psychologischer Sicht Ihr schwerstes Rennen?

Sonst habe ich meine Gefühle ganz gut im Griff. Diesmal stand ich auf dem Podium und habe geweint. Da fiel alles von mir ab. Was da seit letzter Woche passiert ist, war der Wahnsinn. Ich versuche sonst, ruhig zu bleiben und Lösungen zu finden. Aber das war großer Stress. Ich bin megastolz, aber das ist alles gerade etwas zu viel für mich.

Ist Ihnen bekannt, weshalb die UCI noch so kurzfristig einlenkte?

So genau weiß ich das gar nicht. Uns wurde geschrieben, dass der Weltverband noch mal eine Sitzung hatte und der Präsident der UCI entschieden hat, mir doch den Start zu gewähren. Aufgrund der Tatsache, dass der DBS ganz klar gesagt hat: Das ist die Schuld des Verbandes, die Sportlerin hat damit nichts zu tun.

Wann erhielten Sie die Nachricht?

Wir saßen gerade im Auto von Johannesburg nach Pietermaritzburg – also vom Flughafen zum Hotel. In der Mitte bekomme ich den Anruf – und war erst einmal sprachlos. Weil ich mein Rad nicht mitgenommen, sondern zu Hause gelassen hatte. Die UCI hatte am Samstag noch erklärt: Christiane, du startest auf keinen Fall.

Also haben Sie sich eins geborgt?

Nein, der Bruder einer meiner Teamkollegen arbeitet bei einem Logistikunternehmen. Mein Bike wäre theoretisch am Donnerstagnachmittag in Durban angekommen. Also nach dem Zeitfahren. Mein Papa hat dann gesagt: „Hast du was dagegen, wenn ich zu dir runterkomme und das Rad mitbringe?“ Ich habe ihm via Telefon erklärt, wie er das Bike auseinanderbauen muss, das hat er ja auch noch nie gemacht. Er saß am Montag 18.40 Uhr im Flieger und kam am Dienstagnachmittag – nur einen Tag später als wir an. Der DBS buchte ihm einen Mietwagen vom Flughafen. Dann war das Rad einfach da – Wahnsinn.

Sind Sie noch sauer auf Ihren Verband?

Nicht wirklich, der DBS hat alles versucht und alles getan, damit ich noch starten kann. Alle anderen natürlich auch. Ich habe mich beim Weltverband noch einmal bedankt. Ich bin megahappy. Auch alle anderen Sportler sind froh, dass ich da bin. Da ist keiner, der das blöd findet.

Am Samstag haben Sie noch das Straßenrennen vor sich ...

Da werde ich noch einmal angreifen, das ist einfach mein Rennen, das macht mir extrem viel Spaß, das liebe ich. Der Kurs ist ein bisschen holprig, sehr anspruchsvoll, da muss man sich Mühe geben. Ansonsten bin ich gerade total glücklich.

Das Interview führte Alexander Hiller.

zur Startseite