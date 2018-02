Das Interview mit dem Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, Dr. Klaus Heckemann in der TAGEBLATT-Ausgabe vom 3. Februar („Die Hausarztversorgung wird ein großes Problem“) kommentiert die Lautaerin INGE KÖHLER.

Das Ganze entwickelt sich zu einem Problem, das nicht mit Geld zu regeln ist. Wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen: Wir haben nun einmal zu wenige Nachfolger im Arztberuf. Das ist doch ersichtlich bei dem, was jetzt schon an Ärzten fehlt und was in absehbarer Zeit noch dazukommen wird. So viele Ärzte können in den nächsten Jahren gar nicht nachkommen. Wir können froh sein, besonders in den Krankenhäusern Ärzte aus dem Ausland bei uns zu haben. Auch, wenn das mit Sicherheit schon wegen der Verständigung nicht so einfach ist. Außerdem fehlen diese Ärzte dann in ihren Ländern. So, wie es aussieht, ist in vielen Landesbereichen die fachliche Grundversorgung jetzt schon nicht mehr abgesichert. Ich denke, auch nötige Hausbesuche gehören zur Grundversorgung dazu. Mangelberufe haben wir zurzeit reichlich: Lehrer, Polizisten, Pflegekräfte ... Politiker scheinen nicht in diese Kategorie zu gehören.

Zu unserem Beitrag „Museumsprojekt im Hoyerswerdaer Bahnhof wirft Fragen auf“ vom 17. Januar meldet sich REINHARD STÄNDER aus Hoyerswerda.

Ich habe nichts gegen ein Vertriebenenmuseum in Hoyerswerda. Das kann auch im Bahnhof sein. Allerdings hat ein Bahnhof vordergründig eine andere Aufgabe, nämlich für Reisende offen zu sein, besonders, wenn beispielsweise ein Sturm landesweit den Bahnverkehr lahmgelegt hat. Das Fernsehen berichtete von Bahnhöfen, in denen „gestrandete“ Fahrgäste mit Informationen, heißen Getränken und einem warmen Warteraum versorgt wurden. Was passiert in solchen Fällen künftig auf dem Bahnhof unserer Stadt, an dem es bekanntlich kein Personal mehr gibt? Ob die frustrierten Bahnkunden dann Interesse an einem Museumsbesuch haben? Ich nehme an, sie haben dann andere Sorgen.

Zum selben Artikel geschrieben hat uns HANS-GEORG RICHTER aus Hoyerswerda.

Gut zu wissen, dass es noch wachsame Politiker wie Mirko Schulze gibt. Erfahrungen bei den „Geschäften“ von Landtagsmitglied Frank Hirche gibt es etliche. Erinnern wir uns nur an die „arbeitsplatzsichernden Maßnahmen“ mit Aldi beim Projekt Zoowiese! Nun „Transferraum-Museum“ im Bahnhof. Hat sich Frank Hirche schon einmal sachkundig gemacht, wie es um die Nutzung von sowie den Bedarf an Museen in unserer Gegend und damit verbunden deren Wirtschaftlichkeit bestellt ist? Überall Zuschussprojekte, die der Steuerzahler finanziert und deren Mittel an wichtiger Stelle fehlen. Brauchen wir wirklich das Museum? Aber vielleicht erkennt man hier ein Prinzip. Befreundeten Geschäftsleuten werden billige Immobilien und Fördermittel zugeführt und dann der öffentlichen Hand zur laufenden Finanzierung mit Profit vermietet oder verpachtet. Natürlich muss etwas mit der Immobilie geschehen. Mein Vorschlag: Beleben wir die Stadt und das Lausitzer Seenland durch eine Jugendherberge, die für kleines Geld junge Leute anzieht!

