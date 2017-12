Das ideale Geschenk für Weihnachten Der Großenhainer Zehner ist die regionale Währung in der Stadt. Viele Geschäfte akzeptieren ihn.

Der Großenhainer Zehner. © privat

Großenhain. Erstmalig 1999 von der Fördergemeinschaft Großenhain aktiv mit einem damaligen Gegenwert von 10 DM ausgegeben, erschien der Großenhainer Zehner bereits in seiner dritten Auflage – nun mit einem Gegenwert von 10 Euro. Während die erste Auflage heute nur noch Sammlerwert hat, können sowohl die dritte als auch die zweite Auflage, erschienen 2005, weiterhin als Tauschwährung eingesetzt werden.

Der Zehner in Form einer Münze besteht aus Messing, ist 22 Gramm schwer und hat einen Durchmesser von vier Zentimeter. Die aktuelle Auflage ziert das Kulturschloss. Auf den vorhergehenden Ausgaben wurden Rathaus und Diana-Brunnen verewigt. Der Großenhainer Zehner kann vieles sein – Sammelobjekt, Geschenk, Gutschein. Während der Sammler den Zehner hegt und pflegt und in einer Schatulle aufbewahrt, werden andere ihn sicherlich so schnell wie möglich wieder ausgeben wollen.

Er ist eine lokale Tauschwährung und somit ein in Messing gegossener Gutschein. Der Umgang ist ganz einfach. Der Großenhainer Zehner muss nicht in dem Geschäft eingesetzt werden, wo er gekauft wurde, Wechselgeld bekommt man allerdings nicht, auch keine Barauszahlung. (SZ)

