Das Huthaus, das kein Huthaus war Die Präzisionsdreherei Herbrig & Co. GmbH übernimmt das historische Gebäude in Bärenstein. Was es damit auf sich hatte, erzählt der Ortschronist.

Das Sägewerk (li.) war älter als das Huthaus, das zum Zeitpunkt der Aufnahme noch keinen Saalanbau hatte. © Stadtarchiv Bärenstein

Der Brettmühlenbesitzer Friedrich Wilhelm Zilger hatte im April 1844 beim Lüttichau’schen Gericht die Konzession für einen Gasthof in seinem erbauten Wohnhaus beantragt. Das lag zwischen den beiden Städten Bärenstein und Lauenstein, gegenüber der herrschaftlichen Schmelzhütte und Pochmühle. Er hatte die alte Brettmühle von Meister Ehrlich gekauft. Diese in den 1950er-Jahren abgebrannte Mühle war also wesentlich älter als das immer mit dem Bergbau genannte Huthaus. Zu dieser Zeit lag der Bärensteiner Bergbau bereits in den letzten Zügen und fiel 1864 endgültig ins Bergfreie. In den Konzessionsgesuchen wird der Bergbau auch mit keinem Wort erwähnt. Das Gericht lehnte den Antrag von Zilger mit der Begründung ab, dass der Verlauf der geplanten Straße durch das Müglitztal noch nicht festliege. Im gleichen Jahr richtete der Hausmann und Gerichtsdiener zu Schloss Bärenstein, Johann Gottlob Schwenke, ein Gesuch um Konzession an den Stadtgemeinderat. Er hatte unter anderem bemängelt, dass die Besucher der Jahr- und Viehmärkte nicht ausreichend versorgt würden. Eine Kegelbahn wäre auch nicht vorhanden, ebenso fehle ein Gasthof im Dorf. Das Gesuch wurde mit der Begründung abgelehnt, dass ein bereits bestehender Gasthof für das 400 Einwohner zählende und unbedeutendste Städtchen in Sachsen völlig hinreichend sei und nur Nachteil bringe für den bereits von der Kommune in Pacht gegebenen Reiheschank. Weiterhin bestehe an den Markttagen das Recht der Garküche, was von hiesigen Fleischern der Reihe nach ausgeübt worden sei. 1846 war die Streckenführung der Müglitztalstraße immer noch nicht endgültig festgelegt. Der Stadtgemeinderat teilte von dem Lüttichau’schen Gericht mit, dass, falls diese Straße durch die Stadt gelegt würde, dann auch der Gasthof dort zu erbauen ist. Es sei schon wegen der benachbarten Dörfer unerlässlich, einen Gasthof in der Nähe der steinernen Brücke bei der Schlossmühle zu bauen. Denn gerade die Dörfler haben von da aus bedeutende Berge zu überwinden und bedürfen mit geladenem Fuhrwerk jedes Mal Vorspann. Ein 1847 erneut gestelltes Konzessionsgesuch des Brettmühlenbesitzers Zilger wurde, um an der Straße nicht zwei Gasthäuser entstehen zu lassen, wiederum abgelehnt. Heute wissen wir, dass die Stadt nach der Fertigstellung der Müglitztalstraße ihre Bauabsicht nicht verwirklicht hat und Zilger schließlich die Zusage für sein Gesuch fürs Huthaus als Gasthof erhalten haben muss.

