Das Hoftheater tritt auch 2018 auf

Darüber berieten jetzt die Mitglieder bei der Jahresmitgliederversammlung. Im Rechenschaftsbericht blickte der Vereinsvorsitzende Hans Groba zunächst auf die Aktivitäten von 2017 und auf die Festwochen anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Vereins zurück. Eine stolze Bilanz, die in einer 32-seitigen Broschüre für die Nachwelt festgehalten ist. Neben den traditionellen Veranstaltungen wie dem Frühlingsfest, der Kirmes und dem Weihnachtsmarkt, an denen sich viele der insgesamt knapp 90 Mitglieder aktiv beteiligen, widmen sich die fünf Gruppen des Vereins den speziellen handwerklichen, künstlerischen und sportlichen Interessen sowie der Pflege der sorbischen Sprache und des Brauchtums.

Die im Jahr 2013 von Anett und Jens Sarodnik ins Leben gerufene Theatergruppe etwa hat den Kulturverein enorm beflügelt. So konnte sich der Verein von einem Organisator kultureller Darbietungen zu einem Schöpfer entwickeln. Nach den Open-Air-Veranstaltungen 2017 wird es auch 2018 wieder zwei Aufführungen des Zeißiger Hoftheaters im Zeißighof geben.

Und damit zu 2018, denn dafür wurden Eckpunkte genannt. Veranstaltungs-Ort ist jeweils der Zeißighof. Dort wird am 5. Mai Frühlingsfest gefeiert. Die erwähnten Aufführungen des Zeißiger Hoftheaters finden am 23. Juni und am 18. August statt. „Back- und Schlachtfest“ heißt es am 29. September. Der 17. Zeißiger Weihnachtsmarkt wird am 1. Dezember gehalten.

