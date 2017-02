Das Hochland-System lebt Wer Geld vom Ortschaftsrat haben will, muss sich an Regeln halten. Eigentlich.

Im Prinzip war die Schlacht schon geschlagen, als sich die Ortschaftsräte am Donnerstagabend über Geld unterhielten. Denn im Hochland klärt man unangenehme Themen gern hinter verschlossenen Türen, sprich in nicht öffentlichen Ausschüssen. Das geschah bereits am Mittwoch. Dass am Donnerstag doch noch vieles vor Publikum zur Sprache kam, lag wohl vor allem am Druck aus dem Rathaus, den Ordnungs-Bürgermeister Detlef Sittel (CDU) aufgebaut hatte.

Es ging mal wieder um Geld, genau um 131 000 Euro. Das sollte als Fördermittel an die Bürgervereinigung Schullwitz gehen. So hatte es der CDU-dominierte Ortschaftsrat im Dezember beschlossen, obwohl die Anträge des kleinen Vereins erst wenige Tage vor der Sitzung eingereicht wurden. Einer fehlte völlig. Ein klarer Verstoß gegen die Hochland-Förderrichtlinie, doch dort nahm man es nicht so genau mit den Regeln. Und so hat Bürgermeister Sittel die Ortsvorsteherin Daniela Walter (CDU) Ende Dezember 2016 aufgefordert, keine Bescheide für die Fördermittel zu erlassen. Denn der verspätete Termin war nur einer von etlichen Gründen, die Vergabepraxis zu hinterfragen.

Schon 2014 hatte die Bürgervereinigung Schullwitz Fördergeld zweckwidrig verwendet. Damals bekam sie 20 000 Euro für den Bau eines Spielplatzes. Ausgegeben hat sie dafür aber nur rund 10 000 Euro. Den Rest verwendete sie, um finanzielle Verpflichtungen aus dem Mietkaufvertrag für die Turnhalle im Ort zu bedienen. Allerdings war sich der Vereinsvorsitzende Erhard Goldbach wohl bewusst, dass dies nicht ganz regelkonform war, und informierte den stellvertretenden Ortsvorsteher Hans-Jürgen Behr (CDU) darüber.

„Ja, ich wusste von den Problemen des Vereins und habe dazu geraten, das Geld für die Turnhallen-Rate zu verwenden. Dazu sollte ein Antrag auf Umwidmung des Geldes gestellt werden“, sagte Behr am Donnerstag im Ortschaftsrat. Dass dies nie passiert sei, schrieb Behr dem Stress zu, den die Vereinsmitglieder hatten. Immerhin habe auch die Stadt Schuld an den finanziellen Nöten des Vereins, so Behr. Denn nach einer Satzungsänderung des Eigenbetriebes Sportstätten kämen jetzt deutlich weniger Nutzer in die Turnhalle und die Einnahmen wären geringer.

„Trotz dieser Situation kann der Verein das Geld nur dann für andere Dinge einsetzen, wenn der Ortschaftsrat zustimmt“, brachte Joachim Kubista (SPD) die Diskussion zum Ursprungspunkt zurück. Er kritisierte auch, dass Ortsvorsteherin Daniela Walter den Antrag von Grünen, SPD und Linken, das Geld von der Bürgervereinigung zurückzufordern, nicht sofort auf die Tagesordnung gesetzt hatte. Stattdessen delegiere man alles klammheimlich in die Ausschüsse. Kubista hat eine Aufsichtsbeschwerde gegen Walter eingeleitet.

Bürgermeister Sittel hat nun festgestellt, dass die Bürgervereinigung Schullwitz offenbar mit ihren vielen Projekten finanziell überfordert ist. Denn neben der Turnhalle betreibt sie auch noch Räume im Bürgerhaus Schullwitz. Auf die Abrechnung der Einnahmen durch Vermietung an Dritte warte die Stadt bis heute. Um den Verein, dessen Mitglieder durchaus gute Arbeit leisten würden, nicht weiter in Bedrängnis zu bringen, schlug Kubista einen Kompromiss vor. Zwar stelle man fest, dass ein Teil des Geldes zweckwidrig verwendet wurde. Zugleich forderte der Ortschaftsrat das zuständige Fachamt aber auf, die Mittel aufgrund fehlender Liquidität des Vereins derzeit nicht zurückzufordern. Noch ist das Kapitel für die Bürgervereinigung jedoch nicht abgeschlossen.

Dass im Hochland nicht jeder Verein so verständnisvoll unterstützt wird, davon kann der Kunst- und Kulturverein ein Lied singen, der für das Weißiger Hoftheater einen Zuschuss zu den Betriebskosten für 2014 beantragt hatte. Der Ortschaftsrat lehnte ab mit der Begründung, der Verein habe den Antrag zu spät eingereicht, außerdem sei das Geld schon selbst erwirtschaftet worden. Das Rechtsamt der Stadt sah dies als zulässig an, verwies aber darauf, dass immerhin 41 Anträge anderer Vereine auch zu spät gestellt, diese aber bewilligt worden waren. Deshalb könne die nicht fristgemäße Antragstellung bei Gleichbehandlung kein Ablehnungsgrund sein. Das war für den Ortschaftsrat kein Argument. Erneut lehnte er den Antrag ab.

