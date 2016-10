Das Hobby zum Beruf gemacht Ines Mielsch und Martina Neumann führen seit 25 Jahren ihre Läden in Niesky. Die Kunden schätzen Service und Nähe.

Martina Neumann (links) veranstaltet am Freitag in ihrer Boutique auf der Ödernitzer Straße eine Modenschau. Mit dabei ist Ines Mielsch (rechts) mit Nachtwäsche aus ihrem Kurzwaren-Geschäft nebenan. Margitt Meichelböck (Mitte) ist eines der Models, die die Bekleidung vorführen werden. © André Schulze

Noch engen Kleiderständer und der Kassentisch den Verkaufsraum ein. Aber am Freitagabend wird Margitt Meichelböck den Platz haben, um auf dem Laufsteg Mode für Frauen zu präsentieren. Die Nieskyerin ist eines der Stammmodels, auf die Martina Neumann gern zurückgreift, wenn sie zu ihrer Modenschau einlädt. Das wird am Freitag wieder so sein. In ihrer Modeboutique auf der Ödernitzer Straße will die 55-Jährige zeigen, was in diesem Herbst und Winter angesagt ist. „Zugleich ist diese Präsentation ein Dank an meine Kundschaft“, sagt Martina Neumann. Sie verkauft seit 25 Jahren Damen- und Herrenmode auf der Ödernitzer Straße.

Am 10. Oktober 1991 öffnete sie als Selbstständige zum ersten Mal die Tür zu ihrem Bekleidungsgeschäft. Damit reihte sie sich ein in ein halbes Dutzend junger Frauen, die beruflich auf eigenen Füßen in der neu gebauten Ladenstraße stehen wollten. Eine von ihnen ist Ines Mielsch. Mit Kurzwaren startete sie gut einen Monat vor Martina Neumann.

Beide Frauen verbindet nicht nur die Modenschau, die am Freitag stattfindet. Während Martina Neumann Oberbekleidung präsentiert, zeigt Ines Mielsch, was die Frau unter der Bettdecke trägt: Nachtwäsche. Diese ist es aber nicht allein in ihrem Warenangebot. Gardinenstoffe füllen die Regale im Laden, aber auch Wolle und andere Kurzwaren. „Stricken ist momentan groß angesagt. Demzufolge wird stark nach Wolle gefragt“, berichtet die Geschäftsinhaberin. Voll im Trend liegt dabei Wolle, die mit Pailletten versehen ist. „Es muss glitzern“, sagt die Nieskyerin.

Beide Frauen haben vor 25 Jahren die Chance genutzt, aus ihrem Hobby einen Beruf zu machen. Martina Neumann ist gelernte Köchin, sattelte aber danach um zur Verkäuferin für Lebensmittel. Diese verkaufte sie bis zur Wende in Niesky. Ines Mielsch hatte vor der Wende mit Handel überhaupt nichts zu tun. Sie war im Nieskyer Stahlbau beschäftigt, bis sie nicht mehr gebraucht wurde. Handarbeiten, die haben ihr schon immer Freude gemacht, sagt sie. Was lag daher näher, damit nicht nur sich, sondern auch anderen Leuten eine Freude zu machen? Also gründete sie ihr Geschäft. „Bei der Handwerkskammer musste ich sogar noch eine Prüfung ablegen als Nachweis, dass ich so ein Geschäft führen kann“, sagt die heute 60-Jährige.

Inzwischen ist ihr alles Geschäftliche in Fleisch und Blut übergegangen und ihre Kunden schätzen nicht nur die Auswahl, sondern auch die fachliche Beratung. „Der Kontakt zu den Kunden ist mir wichtig. Und: Ihnen das Gefühl zu geben, dass sie beim Händler vor Ort gut aufgehoben sind.“ Dieser Meinung ist auch Martina Neumann. „Bei mir können die Leute nicht nur kaufen, ich berate sie in modischen Dingen und wenn etwas nicht passt, wird es kurzfristig geändert“, zählt sie auf.

Dabei kann Martina Neumann die Schneiderin von Ines Mielsch in Anspruch nehmen. Denn Rita Opitz näht nicht nur Gardinen auf die gewünschte Länge, sondern macht auch Hosen, Röcke und Jacken passend. „Wir sind von Anfang an ein gutes und eingespieltes Team“, sagt Ines Mielsch zu ihrer Schneiderin, die in ihrem Geschäft ihre Werkstatt hat. Inzwischen nehmen auch andere Nieskyer Modegeschäfte diesen Dienst für sich in Anspruch.

Da funktioniert es mit dem Miteinander. Das wünscht sich Martina Neumann auch in anderen Belangen. Wie beim Abstimmen der Öffnungszeiten oder das gemeinsame Nutzen der verkaufsoffenen Sonntage in der Stadt. „An einem Strang ziehen, damit der Kunde merkt, die Nieskyer Händler haben viel zu bieten, das fehlt mir bisher“, sagt sie. Nach der Auflösung des Kultur- und Werbevereins, versucht Martina Neumann mit weiteren Händlern und Gewerbetreibenden die Interessen zumindest an einem monatlichen Stammtisch unter einen Hut zu bringen.

Im Kleinen klappt das besser. „Wir sind eine verschworene Gemeinschaft“ sagt Martina Neumann und meint damit die Geschäftsinhaber auf der Ödernitzer Straße – auch jene, die bereits in Rente sind. Als die Läden zehn Jahre bestanden, wurde zusammen ein Wochenendausflug nach Meißen unternommen. Andere Jubiläen feierte man mit gemeinsamen Essen. „Das wollen wir auch dieses Jahr noch tun“, sagen die beiden Geschäftsfrauen. Aber am Freitagabend stehen ihre Kunden aus Anlass des 25-Jährigen im Mittelpunkt.

Modenschau am Freitag, 19 Uhr, in der Modeboutique von Martina Neumann, Ödernitzer Straße 9 in Niesky.

zur Startseite