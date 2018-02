„Das Haus der Bildung wird kommen“ Freital kann hoffen. Auf dem Neujahrsempfang verkündete der sächsische Innenminister Roland Wöller, dass das Haus der Bildung nach Freital kommen soll.

Innenminister Roland Wöller (CDU) kündigte zum Neujahrsempfang in Freital an, dass er das Haus der Bildung nach Freital bringen will. © Andreas Weihs

Freital. Große Neuigkeiten auf dem Freitaler Neujahrsempfang. Innenminister Roland Wöller (CDU) verkündete auf der Veranstaltung, dass er bei Kultusminister Christian Piwarz (CDU) eine Bedarfsanmeldung für das „Haus der Bildung“ einreichen wird. „Das Haus der Bildung wird nach Freital kommen“, so Wöller am Freitagabend. Nach den ursprünglichen Plänen aus dem Jahr 2011 sollen in dem Haus der Bildung die Bildungsagentur für die Landeshauptstadt Dresden und für die Landkreise Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und Meißen sowie das Bildungsinstitut, das derzeit noch in Radebeul beheimatet ist, untergebracht werden. Das würde der Stadt guttun, nachdem sowohl Finanzamt als auch Polizeirevier verlagert wurden und auch das Arbeitsamt stark dezimiert wurde. Mit dem Haus der Bildung könnte Freital als Behördenstandort wieder mehr an Bedeutung gewinnen. (szo)

