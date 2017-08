„Das hat mir noch gefehlt“ Kanu-Olympiasieger Tom Liebscher holt bei der WM in Racice seinen ersten großen Einer-Titel. Dann legt er nach.

Völlig losgelöst: Der Dresdner Tom Liebscher jubelt über seinen ersten großen Einer-Titel. Foto: Ute Freise © Ute Freise

Der Dresdner Tom Liebscher ist einer der großen Gewinner bei der diesjährigen Kanu-Weltmeisterschaft. Der Rio-Olympiasieger im Vierer avancierte bei den Titelkämpfen im tschechischen Racice mit zwei Goldmedaillen zu den überragenden Athleten. Der 24-Jährige vom KC Dresden ist damit auf dem Weg zu einem der komplettesten Kanuten der Welt zu werden.

Liebscher, in der Vorsaison noch eher der Sprinter, eroberter am Sonnabend im Einer-Kajak über die 1 000-m-Distanz mit phänomenalem Schlussspurt den Titel. Das erste WM-Gold auf einer olympischen Distanz für den Dresdner, der 2013 bereits über 500 Meter im Einer Weltmeister geworden war. „Ich habe nach dem Rennen wenig an mich rangelassen, weil ich mich auf das Rennen am Sonntag konzentrieren wollte“, sagt er. Einen Tag nach dem Einer-Gold eroberte er im Vierer über 500 Meter mit der Rio-Besatzung den nächsten Titel. Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Ronald Rauhe und Max Lemke paddelten in neuer Weltrekordzeit von 1:17,734 Minuten deutlich vor Spanien und Tschechien ins Ziel. 2016 war die 1 000-m-Strecke für den Vierer noch die olympische Distanz, 2020 wird es die halb so lange Strecke sein.

„Wir waren am Sonnabend im deutschen Haus essen, dann bin ich zeitig ins Bett gegangen, was eher untypisch ist, wenn man den Einer-Titel holt“, betont der Sachse. Dabei hatte der Olympiasieger nach dem größten Erfolg seiner bisherigen Laufbahn mit Motivationsproblemen zu kämpfen. „Sicher, das ist ein nacholympisches Jahr, aber ich spüre noch viel Potenzial in mir. Ich freue mich da auf die nächsten Jahre, da gibt es viel zu tun und einiges auszuprobieren“, betont Tom Liebscher.

Er klingt stolz, wenn er über seinen ersten großen Einer-Titel spricht. „Das war das, was mir noch gefehlt hat: Das Ding auch mal allein zu reißen. Dass es so schnell geklappt hat, daran haben die Trainer einen großen Anteil“, betont der Schützling von Heimtrainer Jens Kühn. „Ich habe jetzt eigentlich auf jeder Strecke schon einmal internationale Medaillen geholt. Das kann, glaube ich, auch nicht jeder von sich behaupten“, erklärt der frühere dreifache Junioren-Weltmeister.

Doch auch im Rio-Vierer sieht Liebscher, mit dem WM-Gold als Bestätigung für die Leistung aus dem Vorjahr, noch jede Menge Entwicklungspotenzial. „Das war für dieses Jahr das Maximum. Es wird aber in den kommenden drei Jahren noch eine Steigerung geben. Klar muss da jeder erst einmal gesund durchkommen“, sagt Liebscher. Der Dresdner hatte gemeinsam mit seiner Vereinskollegin, der Olympiazweiten Steffi Kriegerstein, einen knapp 200-köpfigen Fanblock ins 110 Kilometer entfernte Racice gelockt. „Diese Stimmung hat dem Stellenwert unseres Sports gutgetan“, glaubt der Ausnahmekanute. Und im Nachhinein bestätigt sich, dass Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert mit den beiden finanziell untersetzten Stipendien für Liebscher und Kriegerstein nicht ganz falsch gelegen hat. Die Landeshauptstadt hatte nach dem Erfolg im Vorjahr erstmals eine solche Unterstützung beschlossen, die den Athleten bis zunächst 2018 monatlich je 1 000 Euro sichert. Auch Kriegerstein betätigte ihre Rio-Leistung. Mit der Besatzung aus dem Olympiajahr holte der deutsche Damenvierer erneut Silber über 500 Meter.

Neben Überraschungsmann Tom Liebscher präsentierte sich auch der dreifache Olympiasieger Sebastian Brendel aus Potsdam in bärenstarker Verfassung. Er gewann drei Titel. Doch nach seinem erneuten Coup war Brendel auch als Familienvater gefragt. Sichtlich gerührt nahm er seine sechsjährige Tochter Hannah und seinen dreijährigen Sohn Edwin nach der Siegerehrung für den dritten WM-Titel im Canadier-Einer über 1 000 Meter in den Arm. „Sport ist nicht alles, wir sind sein großer Rückhalt. Wenn es mal nicht läuft, sind wir immer für ihn da“, beschrieb seine Frau Romy.

Dass dieser Titel etwas Besonderes war für ihren Mann, wusste sie auch: „Vielleicht ist der Sieg einen Tick mehr Wert. Dass er hier WM-Gold holt, wo eigentlich Martin Fuksa der Topfavorit war, ist ganz großes Kino.“ Da wusste sie noch nicht, dass ihr Mann am Sonntag nochmal zwei WM-Titel nachlegen würde. (mit dpa)

