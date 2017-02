Das hat ein Zittauer Einbrecher bei sich Polizei sucht rechtmäßige Eigentümer mutmaßlichen Diebesgutes.

Die Polizei sucht die rechtmäßigen Eigentümer mutmaßlichen Diebesgutes. © Polizei

Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland sucht die rechtmäßigen Eigentümer mehrerer Gegenstände, die ein 21-jähriger Gartenlauben-Einbrecher bei seiner Ergreifung mit sich trug.

Eine Streife des Polizeireviers Zittau-Oberland hatte den Tatverdächtigen am frühen Montagmorgen auf frischer Tat erwischt. Die Ermittler werfen dem polnischen Staatsbürger vor, in der Nacht zum 1. Februar in mehrere Kleingartenanlagen an der Gerhardt-Hauptmann-Straße und dem Hartauer Dammweg in Grenznähe eingebrochen zu sein. Eine Zuordnung der sichergestellten Gegenstände zu Diebstählen oder Einbrüchen der jüngeren Vergangenheit war bisher noch nicht möglich.

Bei dem mutmaßlichen Diebesgut handelt es sich unter anderem um: mehrere neuwertige Uhren verschiedener Fabrikate, ein Autoradio der Marke Shark, eine Makita Akkubohrmaschine mit Ladegerät, je ein Fernglas der Marke Tronik beziehungsweise der Marke Knorr mit Hülle, ein Fitnessarmband mit Hülle, ein schwarzes Etui mit den Logo der Sparkasse, ein schwarzes Etui mit Handschuhen und dem Logo der Marke Engelbert Strauß

Wer auf dem Foto sein Eigentum wieder erkennt oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Zittau-Oberland unter der Rufnummer 03583 6-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. (szo)

