Das Handy wird zur Geldbörse Mit einem neuen Bezahlsystem können Sparkassen-Kunden bei Konsum per Smartphone bezahlen. Weitere Läden sollen bald dazukommen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Sparkassen-Sprecher Andreas Rieger probiert das neue Bezahlsystem schon mal bei Konsum aus. © Andreas Weihs Sparkassen-Sprecher Andreas Rieger probiert das neue Bezahlsystem schon mal bei Konsum aus.

So sieht die App aus.

So einfach bezahlen wie noch nie bei Konsum in Pirna: Eine neue App für das Smartphone macht’s seit wenigen Tagen möglich. Blue Code heißt das Angebot, das Sparkassen-Sprecher Andreas Rieger auch privat gern nutzt. Beim Warten vor der Kasse startet man mit einem Fingertipp die App, die einen einmaligen Strichcode erzeugt. An der Kasse wird der Code mitgescannt – und schon ist der Einkauf bezahlt. Das Geld wird direkt vom Konto abgebucht. Die Ostsächsische Sparkasse Dresden ist die erste Bank in Deutschland, die Blue Code anbietet. „Mit Sparkasse und Konsum werden so zwei Traditionsunternehmen zum digitalen Vorreiter für innovative und sichere Bezahlverfahren“, freut sich Rieger. Nächstes Jahr sollen weitere Partner dazukommen. Den kostenlosen Blue Code können übrigens auch Kunden anderer Banken nutzen.

Zur Homepage der App

zur Startseite