Pirnaer Adventskalender Das Handwerk mit dem Kuschelfaktor Als kleine Handwerker verkleidet, schlüpfen Kinder in Pirna aus den Kalendertürchen. Die SZ trifft ihre Vorbilder.

Eddie (3) aus Pirna stellt einen Kürschner dar. Das alte Handwerk hat ein Nachwuchs- und Imageproblem.

Pelz ist öko, sagt Kürschnerin Steffi Beyer (50), die hier mit ihrer Mutter Monika (75) an einer Decke aus Nutriafell arbeitet. Im Haus der Beyers in Neustadt werden seit 133 Jahren Tierhäute zu Kleidung verarbeitet.

Nicht alles Fell ist ohne Leben im Pelzhaus Beyer. Monty, der blonde Pudel, bellt dem Werkstattbesucher aufgeregt entgegen. Er ist ein Wachhund mit Leib und Seele, sagt Steffi Beyer. Aber gleich wird Monty auf die Arbeitstafel hopsen, wo gerade ein Mantel aus Nerz und Silberfuchs liegt, wird sich auf sein Kissen strecken und in den Kuschelmodus verfallen. Als kleines Mädchen, so geht die Familiensage, soll Steffi Beyer auf demselben Platz gesessen und ihre ersten Handgriffe im Pelz- und Lederhandwerk vollführt haben. Warum sie heute immer noch im Laden steht? Es ist irgendwie eine Berufung, sagt sie. „Ich könnte mir nichts anderes vorstellen.“

Das Pelzhaus Beyer in Neustadt ist weit und breit das einzige Kürschnergeschäft, das noch jeden Wochentag geöffnet hat. Die Tradition ist lang, so lang wie in kaum einem anderen Laden des Landkreises. Seit 133 Jahren werden an diesem Ort Pelze verarbeitet und verkauft, seit fünfzig Jahren unter dem Namen Beyer. Steffi Beyer führt den Betrieb in zweiter Generation und mittlerweile allein. Um Angestellten Brot zu geben, wirft das Geschäft zu wenig ab. Arbeit aber gibt es genug. Heute hilft Seniorchefin Monika aus, gelernte Pelznäherin. Steffi lacht ihre Mutter an. „Gut, wenn man so jemanden an der Hand hat.“

Der Nerzmantel, den Monika Beyer etwas enger gemacht und neu gefüttert hat, ist ein typischer Auftrag dieser Tage. Ungeliebte Pelzsachen zu verkaufen, lohnt sich nicht. Gebraucht verliert der Pelz schnell an Wert, ähnlich wie ein Auto. Aber solange das Leder in Ordnung ist, kann man damit arbeiten, eine modische Jacke daraus machen, eine Weste, ein Kissen oder „Müffel“. Die sind wieder gefragt, sagt Monika Beyer. Sie selbst trägt Pelzstreifen vom Rexkaninchen an beiden Handgelenken. Ideal, wenn man „etwas untertourig“ ist, sagt sie.

Steffi befasst sich an ihrem Tisch mit einem Haufen goldbrauner Nutriafelle. Ein Züchter hat sie hergebracht, damit die Beyers ihm daraus eine Decke machen. Eben schneidet die Kürschnerin mit feinem Rasierklingenmesser Fellstücken für die Bordüre zurecht. Abfall gibt es hier so gut wie keinen, sagt sie. Die Reste können noch als Besatz für eine Brosche oder eine Haarspange dienen oder als Bommel an einer Halskette. „Das sind schöne Hingucker.“

Dass nicht jeder auf Pelz steht, weiß Steffi Beyer. An ihren Laden hatten Halbstarke mal das Wort „Mörder“ geschmiert. Wohl als Mutprobe, ohne groß nachzudenken. Die Frauen nahmen die Täter ins Gebet, erzählten ihnen vom Handwerk. Zum Schluss bekam jeder ein Hasenfellchen für den Schlüsselbund, erzählt die Seniorchefin. „Da waren sie alle glücklich.“

Was ist so schlimm am Pelz, fragen die Frauen. Seit Jahrtausenden wärmt er die Menschheit. Solange der Mensch Fleisch isst und zur Jagd geht, fallen Tierhäute an. Daraus muss man doch etwas machen, finden sie. „Wollen wir nicht alle zurück zur Natur?“, fragt Steffi Beyer. „Etwas Natürlicheres als den Pelz gibt es gar nicht.“ Und wenn man ihn satt hat, kann man ihn im Garten vergraben, wo er – im Gegensatz zur Synthetikware – schadlos vergeht.

