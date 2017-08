Das Handwerk hat Zulauf 240 junge Menschen fangen jetzt eine Handwerkslehre an, auch die Frauenquote steigt. Noch gibt es freie Azubi-Stellen.

© dpa

Für 240 Auszubildende im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wird es ab diesem Monat ernst: Sie fangen eine Lehre im Handwerk an. Der Handwerkskammer Dresden zufolge haben zum Stichtag 31. Juli zwei Personen mehr als vor einem Jahr einen Ausbildungsvertrag unterschrieben. In Ostsachsen beginnen nun sogar 1 350 junge Leute eine Lehre im Handwerk. Das sind 42 Azubis mehr als im Vorjahr.

Andreas Brzezinski, Geschäftsführer der Handwerkskammer, freut sich über den leichten Zuwachs. „Die Betriebe benötigen Fachkräfte und möchten diese auch selbst ausbilden“, sagt er. Jugendliche, die sich für eine Ausbildung im Handwerk entscheiden, hätten ihm zufolge sehr gute Karrierechancen. „Als qualifizierte Fachkräfte sind sie gefragt“, so Brzezinski.

Die fünf beliebtesten Ausbildungsberufe im Handwerk im Kammerbezirk Dresden sind Kfz-Mechatroniker, Friseur, Elektroniker, Tischler sowie Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Neben den Azubi-Zahlen ist auch die Frauenquote unter den neuen Lehrlingen leicht angestiegen. Sie beträgt mittlerweile fast 30 Prozent.

Auch in anderen Branchen geht der Ausbildungsmarkt in den Endspurt. Der Pirnaer Arbeitsagentur zufolge führt sie in ihrer Datenbank noch 440 freie Azubi-Stellen. Ihnen stehen 403 junge Leute gegenüber, die noch keine Ausbildungsstelle haben. Für Firmen in der Region bestehen somit gute Chancen, ihre Stellen noch rechtzeitig besetzen zu können.

Noch bis Oktober können Azubi-Verträge abgeschlossen werden. Einen Überblick über die derzeit noch 530 offenen Azubi-Stellen im ostsächsischen Handwerk bietet die Online-Börse hier

zur Startseite