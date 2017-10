Das Handicap bleibt an Land Ein europaweit einmaliges Segelzentrum entsteht am Geierswalder See – für Sportler mit und ohne Behinderung.

Das erfolgreiche Segel-Trio aus der Lausitz: Siegmund Mainka (l.), Robert Prem und Steuermann Jens Krokers gewannen bei den Paralympics 2008 Gold und 2012 Silber. © privat

Ihr Motto steht auf der Webseite und ist fettgedruckt. „Eine Einschränkung beginnt im Kopf. Für alles andere gibt es Technik.“ Viel wird geredet über Inklusion, beim Wassersportverein Lausitzer Seenland wird sie gelebt – seit vier Jahren intensiv. „Was kaum jemand weiß, Segeln ist die einzige Sportart, in der Behinderte und Nichtbehinderte bis zu Weltmeisterschaften gemeinsam antreten“, erklärt Clemens Kraus, Inklusionsbeauftragter im Klub. Bei der diesjährigen WM in Kiel kamen in der Einmann-Bootsklasse „2.4mR“ unter die Top Ten sechs Athleten mit Handicap.

Der Segelklub am Geierswalder See widerlegt „das Vorurteil vom perfekten Sport für erfolgreiche Besserverdiener, sondern“, – so heißt es im Internetauftritt – „hat sich zum Ziel gemacht aufzuzeigen, dass gerade der Segelsport auch für Menschen mit Handicap geeignet ist“.

Ihre Visionen haben Klaus und seine Mitstreiter längst mit Leben gefüllt. „Inspiriert von einem bayerischen Projekt haben wir 2013 gesagt: ,Das können wir auch‘“, sagt der 58-Jährige. Unter dem Namen „Wir sind wir“ hat der Verein fünf verschiedene Projekte ins Leben gerufen, um Menschen mit Behinderung fürs Segeln zu begeistern. So wurde eine Roadshow entwickelt, bei der erfolgreiche Paralympicsteilnehmer Reha-Einrichtungen besuchen und Werbung für ihren Sport machen.

Für dieses Engagement ist der Klub am Dienstagabend in Dresden bei der Veranstaltung „Sterne des Sports“ mit dem Förderpreis ausgezeichnet worden. „Es ist ungewohnt, hier zu stehen, weil es unsere tägliche Arbeit ist“, meint Krause, der vom nächsten großen Leuchtturm berichten kann. Am Geierswalder See entsteht ein Segel-Inklusionszentrum, was in Europa einmalig ist. Die Bauarbeiten für das rund 900 000 Euro teure Projekt, das zu 60 Prozent von Innen- und Sozialministerium finanziert wird, haben Mitte Oktober begonnen. Das barrierefreie Vereinsgebäude soll Ende 2018 fertiggestellt werden. Mit dem Neubau auf 900 Quadratmetern wird ein Leistungszentrum für den sächsischen Segelsport aufgebaut. Bisher müssen die Top-Athleten mit Behinderung zum Training nach Berlin an den Müggelsee fahren.

Für die nächsten paralympischen Spiele 2020 in Tokio wurde das Segeln aus dem Programm gestrichen. „Unverständlich, weil es die Inklusionssportart überhaupt ist. Doch die Zeichen stehen gut, dass wir 2024 wieder dazugehören“, sagt Krause. Für Top-Bedingungen in der Lausitz ist dann jedenfalls gesorgt.

zur Startseite