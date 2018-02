Das Händel-Experiment im Lessing-Gymnasium

Ragna Schirmer ist eine sehr erfolgreiche deutsche Pianistin. Die Musikpädagogin versteht es, auch Schüler für die Barockmusik von Georg Friedrich Händel zu begeistern und Klangexperimente zu wagen wie in der Aula des Hoyerswerdaer Lessing-Gymnasiums. Am Piano: Josef.Foto: Silke Richter

Über Ragna Schirmer ist bereits vieles geschrieben worden. Die Presse-Rezensionen zu der Pianistin reichen von „einzigartige unverwechselbare Interpretationen“ über „ausdrucksstark und leidenschaftlich“ bis hin zu „Liebe in Variationen“ und „sie entlockt dem Flügel Tonkaskaden, die schier unfassbar sind“. Die 46-Jährige spielt auf der ganzen Welt Klavier, wie sie sagt – und stand am gestrigen Freitagmorgen in der Aula des Hoyerswerdaer Lessing-Gymnasiums. Das „ARD-Händel-Experiment“ unter Federführung des MDR macht es möglich. Ragna Schirmer konnte für diese bundesweite Aktion als Patin gewonnen werden. Ziel ist es, den Schülern die Musik von Georg Friedrich Händel näherzubringen und sich dabei zu Klangexperimenten inspirieren zu lassen.

Die spannendsten Ideen der teilnehmenden Schüler werden bei den jeweiligen Workshops in den teilnehmenden Schulen in Wort und Bild aufgezeichnet und sollen beim Abschlusskonzert am 3. Mai in Halle vorgestellt werden. Die Stadt an der Saale ist nicht nur Geburtsort des Komponisten Georg Friedrich Händel, sondern auch die Heimatstadt von Ragna Schirmer, die sofort versucht, in der Aula des Hoyerswerdaer Lessing-Gymnasiums den dreißig Schülern aus den Klassenstufen 6 bis 11 die scheue Zurückhaltung etwas zu nehmen. Denn nur Zuhören ist an diesem Freitagvormittag nicht geplant! Die Pianistin versteht es, die Schüler aus der Reserve zu locken. Zur Einstimmung erklingt der 1. Satz aus der Suite g-Moll von Händel. Ragna Schirmer zelebriert das Klavierspiel förmlich. Jeder Ton ist etwas ganz Besonderes, das den Ausdruck gelebte Philosophie am Klavier durchaus verdient hat.

Die Künstlerin scheint es zudem gewohnt zu sein, dass sich Kameramänner dicht um sie scharen, wenn sie, davon völlig unbeeindruckt, einfach weiterspielt so, als gäbe es um sie herum nichts als das Klavier und die Noten. So entsteht ein sehr gefühlvolles Klangerlebnis der besonderen Art, das seinesgleichen suchen dürfte. Das beeindruckt auch die Schüler, die sich jetzt gern in die erste Reihe setzen, die bislang leer geblieben war. Jetzt scheint das Eis gebrochen. Die Schüler „tauen langsam auf“; nehmen die Einladung von Ragna Schirmer an, Gedankenspiele über Georg Friedrich Händel zu entwickeln, um anhand seiner soeben gehörten Klaviersuite herauszufinden, welcher Typ von Mensch er war und wie der Musikschaffende, der über fünfzig Opern geschrieben hat, einst lebte; jener deutsch-britische Komponist, aus dessen Musikwerken die Lessing-Gymnasiasten meinen, Gefühle herauszuhören wie Zerrissenheit, Sturm- und Drangzeit – aber auch Eigenbrötlerei und Durchsetzungswillen. Da sei tatsächlich etwas Wahres dran, erfahren die Schüler wenig später zu dem berühmten Mann, der seinerzeit als eine Art Popstar galt und nicht dem Wunsch seines Vaters folgte, Jurist zu werden, sondern seine Liebe zur Musik zu seinem Traumberuf machte.

Die Schüler scheinen angekommen zu sein. Genau das ist es, was Ragna Schirmer möchte: Die Barockmusik von Händel soll die Kinder und Jugendlichen nicht nur begeistern, sondern in den Köpfen der Schüler auch Bilder entstehen lassen und den Mut zum Experimentieren wecken. „Wenn ihr die Musik fühlen könnt und dazu Motive in euren Köpfen entstehen, seid ihr auf dem richtigen Weg“, ermutigt die Musikpädagogin, die von sich selbst sagt; „sehr, sehr glücklich zu sein“, weil sie den besten Beruf der Welt habe, in dem sich Spaß und Freude mit dem positiven Nebeneffekt vereinen, damit Geld verdienen zu können.

Jetzt wird es richtig spannend: Einige Schüler holen ihre Instrumente dazu. Josef setzt sich wie selbstverständlich ans Klavier und gibt den ersten Ton an. Akkordeon-, Flöten-, Geigen- und Gitarrenklänge mischen sich in das Händel-Werk. Jetzt dürfen die Teilnehmer nacheinander „aus der Reihe tanzen“ und mit improvisierten Klängen dem Musikwerk ihre ganz eigene Note geben. Die Mischung klingt interessant und dennoch irgendwie harmonisch. Ragna Schirmer ist begeistert: „Dass ihr es so schnell könnt, hätte ich wirklich nicht gedacht. Eine ganz tolle Leistung. Ich melde euch morgen als Orchester an.“

zur Startseite