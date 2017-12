„Das habe ich einfach mal rotzfrech gemacht“

Hier feiern sie zusammen: Chefcoach Uwe Neuhaus beklatscht das Tänzchen von Torsten Mattuschka (vorn). Acht Jahre haben sie gemeinsam bei Union Berlin verbracht, sind von der viertklassigen Regionalliga bis in die zweite Liga aufgestiegen. Jetzt redet der Spieler über den Trainer. © contrastphoto

Nach dem Derby ist vor dem Derby: Nach dem Sieg gegen Aue muss Dynamo am Sonnabend zum Ost-Duell bei Union Berlin antreten. Torsten Mattuschka hat diese Partie zwölfmal gespielt. Seine Bilanz mit den „Eisernen“ gegen Dresden: acht Siege, drei Niederlagen, ein 0:0. Doch sein schönstes Derby-Erlebnis hatte „Tusche“ am 5. Februar 2011, als er vor rund 75 000 Zuschauern im Berliner Olympiastadion mit einem Freistoß das 2:1-Siegtor für Union gegen Hertha BSC schoss.

Torsten Mattuschka, wie fühlt man sich denn als Derbyheld?

Ich werde noch oft drauf angesprochen, wobei jeder von uns ein Derbyheld war.

Welchen Stellenwert hat für Sie dieses Duell mit Hertha in Liga zwei im Vergleich zu den Partien gegen Dynamo?

Ein Stadtderby ist noch mal etwas anderes, hat für den Fan und den Verein einen noch höheren Stellenwert. Aber auch die Ost-Duelle sind etwas ganz Spezielles. Jeder will ostdeutscher Meister sein, da braucht man keinen Spieler zu motivieren. Ausverkauftes Haus sowieso. Man hat einfach Bock drauf. Diese Rivalität auf dem Platz austragen zu können – das ist etwas Geiles.

Wie kommt es, dass Union gegen Dynamo meist besser ausgesehen hat?

Einmal haben wir in Dresden auch mit 0:4 böse auf die Fresse gekriegt. Danach gab es das erste und einzige Mal ein bisschen Stress mit den Union-Fans, sie haben uns bepöbelt. Aber sie waren zu Recht sauer auf uns, weil wir uns als Mannschaft ergeben hatten. Wir haben uns am nächsten Tag ausgesprochen und die Bindung wurde dadurch noch enger.

Das Rückspiel hat Union dann 4:0 gewonnen. An welches Ihrer Duelle mit Dynamo erinnern Sie sich besonders?

Ach, wir haben ja wirklich öfter gegeneinander gespielt. In der 3. Liga, das Stadion in Dresden wurde gerade umgebaut, habe ich mal kurz vor Schluss das 1:0 erzielt. Aber – auch wenn das nichts mit Union zu tun hat – es gab auch das andere Erlebnis, als ich 2014 mit Energie Cottbus bei Dynamo in der letzten Minute einen Elfmeter verschoss und wir 0:1 verloren haben.

Sie hatten Uwe Neuhaus bei Union als Trainer. Wie charakterisieren Sie ihn?

Uwe ist ein sachlicher, ruhiger Typ, der aufs Detail achtet und versucht, menschlich zu sein. Wir Fußball-Profis sind Menschen, jeder will auch so behandelt werden, egal, ob er gerade spielt oder nicht. Das hat er immer gut hingekriegt mit André Hofschneider an seiner Seite.

Neuhaus' früherer Assistent ist nach der Entlassung von Jens Keller bei Union zum Chefcoach aufgestiegen …

Ich glaube, Uwe wäre es lieber gewesen, wenn Jens Keller noch da wäre. Ein anderer Trainer setzt immer neue Impulse, jeder Spieler will sich anbieten.

Wie sind Sie persönlich mit Neuhaus klargekommen?

Er hat schnell mitbekommen, wie ich ticke: Ich brauche Druck, darf nie zu lange in meiner Komfortzone stecken, weil ich dann unbewusst etwas weniger mache. Das ist das A und O für einen Trainer: 25 unterschiedliche Charaktere richtig anzupacken. Er hat mir gleich beim ersten Training klargemacht, dass ich mein Talent nicht wegschmeißen soll. Sonst tritt er mir in den Arsch, und das hat er auch gemacht. Darüber bin ich sehr froh, weil ich durch Uwe ein besserer Spieler geworden bin.

Sie haben acht Jahre lang bei Union zusammengearbeitet und auch Schwächephasen erlebt. Wie meistert er die?

Indem er trotzdem ruhig bleibt, zumindest der Mannschaft gegenüber. Vielleicht sieht es in ihm drinnen auch anders aus, aber er würde sein schlechtes Gefühl nie nach außen tragen. Jeden Tag zu kommen und eine Fresse zu ziehen auf dem Trainingsplatz, das überträgt sich auf die Spieler. Es gelingt ihm, bei allem Ernst die Lockerheit zu behalten und nicht zu verkrampfen.

Welche Rolle hatten Sie als Kapitän?

Uwe hat nicht nur mich als Kapitän nach meiner Meinung gefragt, sondern auch den Mannschaftsrat. Er wollte wissen, wie die Mannschaft tickt, welche Stellschrauben wir drehen können. Es ist erst recht wichtig, die Mannschaft mit ins Boot zu holen, wenn es nicht so gut läuft. So haben wir uns mit ihm zusammen aus jeder schwierigen Situation befreit. Und deshalb war mir klar, dass er das jetzt auch mit Dynamo wieder schaffen wird. Mein Gott, es gibt im Sport eben auch schlechte Phasen.

Er ist jetzt aber auch der Erste, der davor warnt, sich schon wieder zu sicher zu fühlen …

Na klar, das wäre doch wirklich fatal. Ich glaube aber nicht, dass die Spieler jetzt denken, sie seien die Geilsten, nur weil sie zwei Spiele gewonnen haben.

Sie nennen ihn Uwe. Sind Sie per Du?

Erst jetzt im Nachhinein. Als Spieler habe ich Trainer und Sie gesagt. Der Trainer ist eine Respektsperson. Ich würde mir nie rausnehmen, ihn zu duzen.

Wie ist es jetzt dazu gekommen?

Wir haben uns in Dresden bei einer Talk-Runde getroffen, danach zu meinem Abschiedsspiel für Union. Dabei habe ich das einfach mal rotzfrech gemacht und er hatte offenbar nichts dagegen.

Wie würden Sie Union und Dynamo vergleichen?

Schwierig. Beide haben eine riesige Fanbasis, die auch in schwierigen Zeiten zum Verein steht. Ich habe schon vor Jahren gesagt, dass Dynamo für mich ein schlafender Riese ist, für den es auch mal wieder nach ganz oben gehen müsste.

Den Aufstieg hatte Union als Saisonziel, doch nach nur einem Punkt aus den jüngsten drei Spielen ist Krise angesagt.

Natürlich haben sie eine Schwächephase, aber ich bin mir sicher, dass Union wieder hochkommen wird. Ob es für ganz oben reicht, weiß ich nicht. Diese zweite Liga ist so ausgeglichen, dass alles möglich ist.

Im September haben Sie vor 14 000 Zuschauern Ihr Abschiedsspiel gegeben. Ist das nicht gemogelt, denn Sie spielen bei Altglienicke in der Regionalliga?

Verabschiedet habe ich mich von Union, aber ich will ja noch Fußball spielen. Solange ich einigermaßen geradeaus laufen kann und mir nicht alles wehtut, will ich das noch machen, weil es mein Leben ist. Es ist nur noch Regionalliga, stimmt, aber ich hatte tolle Jahre als Profi.

