Das gute Essen so nah Die Kulinarischen Wochen in der Sächsischen Schweiz sind gestartet. Zum Auftakt kommen die Köche zum Publikum.

Showkochen im Kaufpark Nickern. Neben dem vegetarischen Krautwickel mit Muskatkürbis gab es eine Reihe weiterer regionaler Spezialitäten aus der Sächsischen Schweiz. Wer die Kostprobe am Freitag verpasst hat, bekommt bis 12. November noch viele Chancen, die Küche im Elbsandsteingebirge ausgiebig zu testen. © Ronald Bonß

Für ein leckeres Häppchen vom Landgasthof musste man am Freitag nicht in die Sächsische Schweiz rausfahren. Andersherum kam eine Reihe Spitzenköche aus dem Elbsandstein in den Kaufpark Nickern nach Dresden und lieferte sich vor den Augen des Publikums ein Kochduell.

Kulinarische Eindrücke





Mit sofort verkostbarem Ergebnis. „Wir haben die Sauerbratensuppe probiert – war superlecker“, schwärmte ein Dresdner Ehepaar und zog weiter zur Ochsenbacke vom Stolpener Rind aus dem Erbgericht Heeselicht. In der Nachbarschaft waren 100 Krautwickel aus dem Romantik Hotel Deutsches Haus Pirna binnen kurzer Zeit alle – Chefkoch Sven Petzold bereitete schon den nächsten Schwung der vegetarischen Variante mit Muskatkürbis zu. Die konkurrierte mit Chips vom Langburkersdorfer Karpfen und sächsischem Lendenbraten vom Schwein auf Apfel-Zwiebelbett. Anlass für die Kochshow war die Eröffnung der Kulinarischen Wochen in der Sächsischen Schweiz. Dazu laden 23 Gaststätten die Genießer in den Elbsandstein ein. Vier Wochen lang stehen ausgesuchte Speisen aus regionalen Zutaten im Mittelpunkt.

Das ist auch ganz nach dem Geschmack von Raphaele Polak, Abteilungsleiterin im sächsischen Landwirtschaftsministerium. Sie sagte: „Die Gastronomen machen es spannend, dort essen zu gehen. Sie bekennen sich zu ihrer Region und ihren Lieferanten.“ Aus gutem Grund unterstützt das Ministerium die Aktion, die vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga in der Sächsischen Schweiz zum neunten Mal initiiert wurde.

Denn, wie Polak sagte, die Menschen wünschen sich Sicherheit und Transparenz auch beim Essen und verlangen eine gute Qualität. Gerade bei der regionalen Gastronomie könne man quasi beim Entstehen der Speisen zuschauen.

Die von der Volksbank Pirna und der SZ als Medienpartner unterstützte Aktion bietet zugleich regionalen Lebensmittelproduzenten eine Bühne. 18 Betriebe machen mit – von den Dürrröhrsdofer Fleisch- und Wurstwaren über die Champignonzucht Eichler in Bad Gottleuba bis zum Ziegenhof Lauterbach. Neu mit dabei ist Carstens Fischerei aus Rosenthal-Bielatal. Die Firma liefert unter anderem Saibling, einen Fisch, der mit einem festen Fleisch und leicht mineralischem Eigengeschmack punktet.

Übrigens: Wer sich in den nächsten Wochen gleich dreimal kulinarisch verwöhnen lässt, kann sich über eine Gewinnchance freuen. Unter den Einsendern aller abgestempelten Coupons (gibt’s in allen Restaurants) verlosen die Veranstalter eine Hotelübernachtung für zwei Personen – natürlich in der Sächsischen Schweiz.

