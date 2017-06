„Das Gutachten hilft uns im Moment nicht weiter“ Die Grünen fordern Übergänge und ein Tempolimit für Glaubitz – das kommt bei Bürgermeister Lutz Thiemig aber nicht gut an.

Lutz Thiemig (parteilos) ist seit dem Jahr 2008 Bürgermeister von Glaubitz und kämpft für die Ortsumfahrung. © Lutz Weidler

Ein zu Beginn der Woche veröffentlichtes Gutachten vom Bundestagsabgeordneten Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) mit Maßnahmen gegen die aktuellen Sicherheits- und Lärmprobleme entlang der B 98 stößt vor Ort auf große Skepsis. „Das Gutachten hilft uns momentan nicht weiter. Zusammengefasst steht da nichts drin, was neu für uns wäre“, sagt etwa der Glaubitzer Bürgermeister Lutz Thiemig (parteilos). Er hatte sich persönlich zu Beginn des Jahres mit dem Grünen-Politiker getroffen, nachdem der verkündet hatte, die geplante Ortsumfahrung für Glaubitz sei unnötig. Stattdessen würden kurzfristige Maßnahmen die bessere Alternative sein, die nun auch im aktuellen Gutachten des Dresdner Planungsbüros SVU näher beleuchtet werden (die SZ berichtete). All diese Maßnahmen seien jedoch bereits in den vergangenen Jahren diskutiert worden.

Für eine Fußgängerampel etwa sei der Bedarf zu gering, zudem führe die zu einer erhöhten Lärmbelastung, wie schon ein Versuch im Jahr 2011 ergab. Für einen Fußgängerüberweg sei die Ortsdurchfahrt zu kurvig und zu schlecht einsehbar, erklärt Lutz Thiemig. Verkehrsinseln an den Ortseingängen würden zudem nichts bringen, weil kurz danach wieder aufs Gaspedal getreten wird. „Und eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung in Glaubitz auf 30 km/h lehne ich ab. Dazu ist das Dorf viel zu lang“, so der Bürgermeister. Zumal für Lkw bereits ein Tempolimit gilt und der Schwerlastverkehr aufgrund der Kurven sowieso nur langsam vorankommt.

„Das einzig Gute an dem Gutachten: Es stellt noch einmal heraus, dass die Umfahrung dringend gebraucht wird“, zieht der Bürgermeister sein Fazit. Seiner Meinung nach sollte deshalb die ganze Kraft in die Planungsleistungen für die Ortsumfahrung gesteckt werden – und da sei der Freistaat gefragt. (SZ/ste)

