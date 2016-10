Das grüne Finale

Gar nicht niedlich Als kleine Schwester des Rettichs ist das Radieschen eigentlich ein zartes Pflänzchen. Ganz anders dieses Exemplar der Sorte Eiszapfen von Linda Lohan aus Horka. „Ich hatte es im Garten ganz vergessen", gibt sie zu, „das ist nun das Resultat." Über ein Kilogramm ist die Rübe schwer.Fotos: André Schulze (1), privat (10)

Kartoffelfreund Eine sehr freundliche Knolle hat Doris Robel aus Kringelsdorf geerntet. Die kleine Ente hat einige Zeit in der Erde geschlummert, bevor sie in die Redaktion geschnattert kam.

Gleichstand In See haben wir von einer Sonnenblume berichtet, die unglaubliche 4,45 Meter hoch gewachsen ist. Familie Schneider aus Kodersdorf beweist, dass ihre ebenso groß ist. „Schade ist nur, dass an unserer längsten Sonnenblume einige Tage vor unserer Messung die längste Blüte abgebrochen ist“, erzählt Heinz Schneider, „Sie hätte 4,50 Meter erreicht.“

Gute Stube im Freien In einem richtigen Salon gehören allerlei Textilien zur Gemütlichkeit. Sofakissen, Vorhänge und Tischdecke dürfen nicht fehlen. Bei einem Wohnzimmer im Grünen wie bei Barbara Firnhaber in Nieder Seifersdorf ist das genauso. Nur erfreuen hier außerdem leuchtende Petunien, rankender Efeu und ein gepflegter Rasen. Ein Dach schützt vor kurzen Schauern.

Drei auf einen Zug Ende September schreibt uns Manja Zumpe: „Gestern erntete ich Möhren und was zog ich da Schönes aus der Erde?“ Eine Drillings-Möhre. Eigentlich müsste es dafür eine eigene Wettbewerbs-Kategorie geben, die „Effizientes Ernten“ heißen könnte. Die Rübe passt aber auch in die Sparte Kurioses.

Schlangenlang Familie Röhle aus Lodenau hat eine ganz besondere Frucht herangezogen. „Die Gurke hat eine Länge von 1,10 Meter, ist sehr schlank und sieht aus wie eine Schlange“, schreibt sie. Natalie misst im Gewächshaus noch einmal nach und bestätigt das rekordverdächtige Ergebnis.

Krumm gegen groß Kimberly (links) und Fabienne haben die beiden Zucchini ganz alleine geerntet. Damit können sie in gleich zwei Kategorien antreten. Kimberly zeigt stolz eine kringelige Kuriosität. Die vierjährige Fabienne hält ihre Riesenfrucht so fest, als wollte sie sie nie wieder hergeben. Geerntet hat die fünf Kilogramm schwere Zucchini allerdings ihre große Schwester Kimberly (7 Jahre). „Aber Fabienne hat sie alleine weggeschleppt“, verrät Papa Jens Waller.

Direkt angedockt Carla Völpel aus Särichen staunt nicht schlecht beim Pflücken. „Diese Pflaume ist direkt aus dem Stamm des Hauspflaumenbaus gewachsen.“ So etwas hat sie in all den Jahren, in denen sie ihren Garten hat, noch nicht erlebt. Eigentlich tragen nur einige tropische Gewächse ihre Früchte dort.

Riesenpilze Wie große Kieselsteine stehen die Riesenboviste auf der Wiese. „Diese Pilze habe ich Mitte Juli in meinem Garten entdeckt“, erklärt Helga Zimmermann aus Rothenburg. „Sie sind ganz zufällig gewachsen.“ Ihrem zweiten Namen Großstäubling machen sie alle Ehre und lassen die Sporen fliegen, wenn sie reif sind.

Lustige Tomate und Monsterpflaume Was diese beiden sich wohl zu erzählen haben? Mit Filzhut und ihrem grünen Bart sieht die Tomate mit Nase fast wie ein Tiroler Almbauer aus. Der Pflaume steht der Fingerhut als Fez aber auch sehr gut. Vielleicht wollen die beiden Früchtchen zu Halloween in ihren Kostümen die Nachbarn erschrecken.

Schwergewicht Sagenhafte 7,5 Kilogramm bringt diese Zucchini von Hubert Schönfelder in Horka auf die Waage. Außerdem ist sie 70 Zentimeter lang. Damit liegt sie knapp unter dem Weltrekordhalter in Kanada. Dort hat ein Gärtner 2014 eine Zucchini von über 2,52 Metern Länge geerntet. Da ist dieses Exemplar handlicher.

Mit diesem Wochenende ist es vorbei mit dem großen Gartensport von SZ und dem Gartenmarkt Baywa in Niesky. Zum Schluss haben wir noch einmal besondere Einsendungen herausgesucht, die den Sommer und die Erntezeit zurückholen. Ein Wiedersehen gibt es am 12. November bei der Siegerehrung im Baywa-Markt am Bahnhof. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Vielen Dank an alle Gartenfreunde fürs Mitmachen. Wir wünschen allen einen immergrünen Daumen und viel Freude beim Gärtnern. (so)

