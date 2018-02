Das große Wiedersehen

Peter Heilsberg und Lutz Lippmann organisieren zum fünften Mal das große Radebeuler Klassentreffen. Dieses Mal wird im ehemaligen Speisesaal des VEB Kraftwerksanlagenbau in der Wasastraße gefeiert. Foto: Norbert Millauer © Norbert Millauer

Ach ja, das waren noch Zeiten. Dieser Satz fällt wohl auf jedem Klassentreffen. Kommen die ehemaligen Schulkameraden zusammen, wird in Erinnerungen geschwelgt und die alten Kamellen, obwohl schon x-mal erzählt, sorgen wieder für beste Unterhaltung. Die Geschichten vom Klassenclown, dem Jahrgangsschönling und dem Oberstreber werden aufgetischt. Und die Storys von der Klassenfahrt fühlen sich plötzlich an, als wäre es gestern gewesen. Wie doch die Zeit vergeht – auch so ein Satz, der bei Klassentreffen überproportional oft zu hören ist.

In Radebeul dürfte zum Beispiel der Speisesaal des ehemaligen VEB Kraftwerksanlagenbau in der Wasastraße bei vielen Erinnerungen an die Schulzeit wecken. Denn dort gingen auch die Schüler der German-Titow-Schule, heute Oberschule Mitte, zum Mittagessen. Deshalb haben sich zwei Radebeuler den Speisesaal, der noch immer genau wie damals aussieht, für eine besondere Veranstaltung ausgesucht. Zum fünften Mal organisieren Peter Heilsberg und Lutz Lippmann ein großes Radebeuler Klassentreffen.

Am 3. März sind die Abschlussjahrgänge von 1970 bis 1999 aller elf Radebeuler Schulen, die in diesen Jahren existierten, eingeladen. Die beiden Organisatoren haben viel geplant. Da gibt es zum Beispiel noch Filmaufnahmen vom Schwimmunterricht im Sachsenbad von 1976. Mit übergroßen Gummibadekappen paddeln die Radebeuler Schüler auf den Aufnahmen durchs Wasser. Außerdem werden im ehemaligen Speisesaal im Wasapark Wandzeitungen mit unzähligen Fotos aufgehängt. Jede Schule bekommt ihre eigene Wand, von der POS Juri Gagarin bis zur POS Ernst Thälmann.

Lutz Lippmann, Abschlussjahrgang 1982, hat die Bilder über Jahre zusammengetragen. Schüler, Klassenräume und Lehrer sind darauf zu sehen. Auch alte Schulmaterialien. „Es ist sicherlich das größte Archiv zu Schulen in Radebeul“, sagt Lippmann. Er ist bereits mit dem Stadtarchiv im Gespräch, ob die Bilder dort untergebracht werden. Obwohl es schon so viele sind, ist Lippmann immer noch auf der Suche nach neuem Material. Dafür klappert er gerne die Radebeuler Haushalte ab.

Beim Klassentreffen im März werden dieses Mal auch Aufnahmen von 1986/87 gezeigt, als die Kindersportsendung „Mach mit, mach’s nach, mach’s besser“ zu Gast in Radebeul war. Moderator Gerhard Adolph, genannt Adi, begrüßte die Kinder damals in der Turnhalle West.

Im alten Speisesaal wird es außerdem eine Cocktailbar mit 300 Sitzplätzen geben. Dort kann dann über die guten alten Zeiten gequatscht werden. Am späteren Abend soll die Veranstaltung zur Party werden. Zwei DJs legen auf. Einer von ihnen ist Disco-Urgestein Uwe Stübner, den die Radebeuler noch von so mancher Tanzveranstaltung aus ihrer Jugend kennen dürften. Auf einer großen Unterschriftenwand können sich die Gäste verewigen und schmökern, wer sonst noch alles von früher da ist. Damit das Wiedererkennen leichter fällt, bekommt jeder einen Button mit seiner ehemaligen Schule. An einer Fotobox können Erinnerungsbilder gemacht werden.

Das große Klassentreffen findet inzwischen zum fünften Mal statt. 2011 war die erste Veranstaltung noch im Weißen Haus, das fast aus allen Nähren platzte. Auch im Foyer der Landesbühnen wurde schon gefeiert – denn dort hatten die Radebeuler ihre Jugendweihe. Als Nächstes trafen sich die Ex-Schüler in der ehemaligen Polytechnischen Oberschule „Otto Buchwitz“ am Augustusweg in Oberlößnitz. In den letzten Jahren kam auch so mancher Gast, den es nach der Schule richtig weit weg verschlagen hat. Ehemalige Radebeuler Schüler reisten unter anderem aus Dänemark, Schweden, Amerika und Südafrika an.

Auch in diesem Jahr hoffen die Veranstalter auf reichlich Gäste. Sehr gerne sind auch ehemalige Lehrer willkommen, sagt Lippmann. Tickets gibt es im Vorverkauf für neun Euro in der Oil-Tankstelle, bei Briefmarken und Münzen auf der Meißner Straße 55 und in der Florida-Bar am Robert-Werner-Platz 1 a. An der Abendkasse kostet die Karte 15 Euro.

