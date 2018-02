Das große Zittern Winzer, Landwirte und Obstbauern fürchten um ihre nächste Ernte. Besonders gefährdet sind Mulden.

Ein romantisches Bild: Die Winzer und Landwirte im Meißner Land allerdings gruselt dieser Anblick. Der Himmel ist offen und die Temperaturen sinken immer weiter nach unten. Es besteht die Gefahr, dass die kommende Ernte und Lese schon im Ansatz geschädigt werden. © Claudia Hübschmann

Meißen. In diesen Tagen paart sich der Frost aus dem Osten mit der skandinavischen Kälte. Jetzt geht es mit den Temperaturen in den Keller – und zwar zweistellig. Dazu kommt obendrein eisiger Nordwind. Müssen die Winzer und die Obstbauern im Kreis jetzt bibbern, zumal keinerlei Schnee schützend über dem Boden liegt? Erst im letzten Jahr hatten sie bei Frost im Frühjahr Pflanzen verloren.

Aroniasträucher mit kräftigen Wurzeln

Obstbauer Michael Görnitz hat seine Plantagen in Coswig und elbabwärts von Meißen. Görnitz: „Trotz der relativ warmen Januartage ist der Saftstrom in den Sträuchern und Bäumen noch nicht so weit aufgestiegen. Kritisch wird es ab minus 15 Grad Celsius.“ Die neu gepflanzten Aroniasträucher hätten kräftige Wurzeln und seien gut in die Erde gekommen, sagt der Obstbauer aus Coswig. Und die Äpfelbäume würden ohnehin einiges an Frost vertragen. „Eigentlich“, so Görnitz, „hätte ich nicht mal etwas dagegen, wenn das frostige Wetter bis Ende März anhalten würde und dann der Frühling kommt. Allerdings dann nicht mehr mit Frostnachschlag wie 2017, als die Triebe schon draußen waren.“

Senken sind am gefährdetsten

Gespannt, aber nicht verängstigt sieht der Sörnewitzer Winzer Matthias Schuh auf den Wetterbericht: „Solange die Voraussage stimmt und wir in dieser Woche nicht mehr als minus 13 Grad Celsius bekommen, mache ich mir keine Sorgen.“ Im letzten Jahr hatten er und seine Mitstreiter die ganze Nacht im Weinberg verbracht und kleine Feuer unterhalten. Die Spätfröste von 2017 waren so gefährlich, weil die Pflanzen bereits Blüten getrieben hatten. Die Feuer sollten die Eisschwaden zwischen den Rebreihen vertreiben. Was zumeist gelang.

Bei der Winzergenossenschaft trifft der Frost auf eine durch die Winterferien ausgedünnte Mannschaft. Trotzdem: Aus der Ferne beobachtet Geschäftsführer Lutz Krüger die Vorhersagen mit Argusaugen. Er teilt die Einschätzung seines Kollegen Matthias Schuh. Der Frost im Februar sei im Elbtal zumeist besser zu verkraften, als wenn das Thermometer im Frühjahr weit nach unten sinkt.

Als vordringlich gefährdet in den nächsten Tagen sieht das Vorstandsmitglied der Weinbaugemeinschaft Diesbar-Seußlitz Alexander Scharf tiefer gelegene Mulden- und Auenlagen, da der Frost dahin abfließt. Jungpflanzen sollten zum Schutz rechtzeitig angehäufelt werden, rät der Winzer. Scharf empfiehlt zudem, künftig langfristig schon bei der Sortenwahl kälteempfindliche Lagen zu entschärfen. „Zum Beispiel Riesling, Blauer Zweigelt und Traminer besitzen eine höhere Frosthärte als Müller-Thurgau und Goldriesling. Traminer benötigt allerdings eine anspruchsvolle Lage, weswegen er lieber in höheren Hanganlagen angepflanzt werden sollte. Am wenigsten Sorgen müssen sich nach Ansicht Scharfs Winzer mit Steil- und Terrassenanlagen machen. Früher hätten die Weinanbauer im Elbtal genau gewusst, warum man die Reben genau da pflanzte.

Luft als Isolator

Auf die schützende Nässe setzt der Chef der Agrargenossenschaft Lommatzscher Pflege Wolfgang Grübler. „Minus fünf, sechs Grad sind noch keine Gefahr für das Wintergetreide. Problematisch wird es erst, wenn über längere Zeit zweistellige Minusgrade herrschen würden“, sagt er. Das Getreide sei frostbeständig, zudem sei der Boden schön nass. Das verhindere, dass das Getreide vertrockne. „Natürlich wäre mir Schnee lieber. Aber unser Glück ist, dass es nicht abrupt kälter wurde, sondern die Temperaturen langsam nach unten gingen. „Bisher muss ich mir keine Gedanken machen. Das Getreide hat noch immer Wachstum.“ Auch der Raps sei bisher nicht gefährdet. Unter den Blättern sei viel Luft. Diese sei der beste Isolator. (SZ)

