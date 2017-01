Das große Umräumen Uwe Jähnig verändert sein Museum in Schwepnitz. Er setzt jetzt auf Rundfunk und Technik statt auf Design.

zurück Bild 1 von 2 weiter Radios und Musikanlagen waren schon immer eine Leidenschaft von Uwe Jähnig. Nun baut der Chef des Schwepnitzer DDR-Design-Museums seine Ausstellung um und legt auf Rundfunk und Technik den neuen Schwerpunkt. Ein Zimmer des Museums ist für alte Kofferradios reserviert. © Matthias Schumann Radios und Musikanlagen waren schon immer eine Leidenschaft von Uwe Jähnig. Nun baut der Chef des Schwepnitzer DDR-Design-Museums seine Ausstellung um und legt auf Rundfunk und Technik den neuen Schwerpunkt. Ein Zimmer des Museums ist für alte Kofferradios reserviert.

Der wohl bekannteste Raum des Museums, das orangefarbene Zimmer, bleibt in seiner Zusammenstellung erhalten. Er wird aber um Technik ergänzt.

Uwe Jähnig hat Material für viele Ausstellungen. Sieben Musikanlagen derselben Bauart stehen übereinandergestapelt in seinem Lager. Drei Regale beherbergen ausschließlich Lampen und in einer Ecke liegen bestimmt zehn Aktentaschen aufeinander. Der Schwepnitzer ist ein Sammler und doch hat er sich festgelegt. Er stellt seit drei Jahren in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude des Glaswerks Design aus DDR-Zeiten aus. 800 Quadratmeter stehen ihm dort insgesamt auf zwei Etagen für Ausstellung, Lager und Trödelmarkt zur Verfügung. „Die DDR-Dinge sind aber langsam auf dem absterbenden Ast“, sagt der Museumschef. „Nach uns interessieren die vermutlich niemanden mehr.“

Deshalb hat sich der Sammler nun ein neues Konzept für sein Haus überlegt. Er möchte Rundfunk und Technik aus den vergangenen Jahrzehnten zeigen. Die nötigen Ausstellungsstücke finden sich bereits in seinem Lager. Der Mann hat Radios aus verschiedenen Epochen, Fernseher, Musikanlagen, Föne, Kaffeemühlen, Staubsauger und verschiedene Bügeleisen. Das meiste hat er geschenkt bekommen, von Haushaltsauflösungen geholt oder auf dem Sperrmüll entdeckt. Uwe Jähnig sucht die schönsten und interessantesten Geräte heraus, säubert sie aufwendig und platziert sie dann geordnet in den verschiedenen Zimmern. Zettel, die in alten Kassettenhüllen stecken, erläutern, welches Ausstellungsstück vor einem steht. Uwe Jähnig schreibt das Fabrikat darauf, das Baujahr und die Anschaffungskosten. Das muss er zum Teil noch recherchieren, hat es aber auch selbst erfahren. Die Anlage Robotron RS 5001 kaufte er einst für 2000 Mark. „Der letzte Schrei für das letzte Geld, das ich damals hatte“, sagt Uwe Jähnig.

Besondere Exponate bleiben

Der ehemalige Schichtelektriker im Glaswerk interessierte sich schon immer für Anlagen und baute Röhrenradios in seiner Freizeit auseinander. „Später kamen dann auch meine Freunde mit ihren Radios und Reparaturwünschen“, sagt Uwe Jähnig und schmunzelt. Der Familienvater hatte auch kurz überlegt, den neuen Fokus der Ausstellung auf Spielzeug zu legen. „Doch dafür braucht man Vitrinen“, sagt er. Einige unehrliche Besucher ließen in der Vergangenheit schon Spielzeug mitgehen. „Und ich kann an den Öffnungszeiten nicht überall sein“, sagt Uwe Jähnig. Der 52-Jährige betreut nebenbei auch noch den Trödelmarkt im Untergeschoss, über den sich das Museum finanziert, und er ist überhaupt der einzige, der den Museumsbetrieb jeden ersten Sonntag im Monat während der Sommerzeit absichert. Die Winterpause gibt ihm Zeit für den Umbau.

Einige besondere Ausstellungs-Zusammenstellungen bleiben dem neuen Museum erhalten. Das orangefarbene Zimmer wird Uwe Jähnig zum Beispiel lediglich ergänzen. Im Raum mit den Alltagsgegenständen, die alle diese Farbe haben, ist noch Platz für einige Musikanlagen aus den 80er Jahren. Die sind zwar nicht orange, sind aber in grau und schwarz gehalten und ergänzen die Farbmischung.

Computer C64 gesucht

Die Küchen, unter denen auch echte Raritäten sind, bleiben ebenfalls in den zugänglichen Räumen. Uwe Jähnig will dort passenderweise Küchengeräte aufstellen, Kaffeemühlen, Kaffeemaschinen und Mixer zum Beispiel. Ein Raum wird ausschließlich mit Staubsaugern behangen. Der Schwepnitzer Heinz Reschke hat die Geräte erst im vergangenen Jahr in stundenlanger ehrenamtlicher Arbeit poliert.

Uwe Jähnig ist es zunächst nicht wichtig, ob das Radio, der Mixer oder der Fernseher auch funktioniert. „Es gibt Experten, die sich darum kümmern“, sagt der Museumschef. Im Museum zählt erst einmal nur das Aussehen. Ein paar Ausstellungsstücke fehlen Uwe Jähnig vor dem Start des Museums Anfang Mai auch noch. Er sucht zum Beispiel einen alten Computer C64, der mit Kassettenlaufwerk funktionierte. „Die Leute, die noch Technik abgeben wollen, können sich gern melden“, sagt Uwe Jähnig. Das Sammler-Gen erwacht.

zur Startseite