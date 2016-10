Das große Stollenbacken beginnt Die Öfen laufen längst. Schaffen die Bäcker in diesem Jahr einen Rekord?

König August und das Stollenmädchen Marie Lassig werben für die Dresdner Spezialität. © Christian Juppe

Vier Millionen Dresdner Stollen wollen die Bäcker und Konditoren in diesem Jahr verkaufen. Um diese neue Rekordmarke zu knacken, laufen die Öfen schon seit Ende September auf Hochtouren. Traditionell startet das große Backen nach dem Reformationstag. An diesem Freitag wurde die Stollensaison unter dem Kronentor im Zwinger nun schon offiziell eröffnet.

Es ist einer von mehr als 60 Terminen für Stollenmädchen Marie Lassig, bei denen sie in den kommenden Wochen als Botschafterin für die Marke Dresdner Christstollen werben wird. Auch im Ausland. Ihre Vorgängerinnen reisten mit dem Traditionsgebäck bis nach New York. Ein Höhepunkt wird für Marie Lassig das Stollenfest auf dem Dresdner Altmarkt sein. Denn am 3. Dezember wird der mehrere Tonnen schwere Riesenstollen präsentiert.

Gebacken wird er von den Bäckern und Konditoren des Schutzverbandes Dresdner Christstollen. Den gibt es bereits seit 25 Jahren, seine Mitglieder wachen darüber, dass die eingetragene Marke geschützt wird. Insgesamt 125 Betriebe haben es geschafft, die strengen Auflagen zu erfüllen. Nur sie dürfen ihr Gebäck Dresdner Christstollen nennen. Ob sich alle Bäcker am XXL-Stollen beteiligen, kann Bäckermeister Henry Müller noch nicht sagen. Auch deshalb sei es immer spannend, wie viel Gewicht der Riesenstrietzel auf die Waage bringen wird. Das Ziel ist klar: Mindestens 1,8 Tonnen müssen es werden, sagt Müller. So viel habe der historische Vorbildstollen von 1730 gewogen. „Das haben wir bisher immer geschafft“, sagt der Bäckermeister mit einem Augenzwinkern.

Im vergangenen Jahr wurde mit der Stollenhöhe von 1,10 Metern ein neuer Rekord aufgestellt. Der Riese war 3,65 Meter lang und wog knapp 3,5 Tonnen. Zum Stollenfest können die Dresdner dann das diesjährige Backmeisterwerk bestaunen und dabei das Stollenmädchen kennenlernen.

