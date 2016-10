Das große Packen Die Stadtbibliothek zieht in ihr neues Domizil an der Bahnhofstraße. Das geht nicht ganz ohne Wehmut.

zurück Bild 1 von 3 weiter Heike Thomas und ihre Kolleginnen räumen Buch für Buch in die Regale der neuen Zentralbibliothek in der Bahnhofstraße 34. Im ersten Obergeschoss befinden sich künftig auf 1 200 Quadratmetern die Erwachsenen- und die Kinderbibliothek. Fotos: © Egbert Kamprath Heike Thomas und ihre Kolleginnen räumen Buch für Buch in die Regale der neuen Zentralbibliothek in der Bahnhofstraße 34. Im ersten Obergeschoss befinden sich künftig auf 1 200 Quadratmetern die Erwachsenen- und die Kinderbibliothek. Fotos:

Susanne Schneider packt die Kisten in der alten Kinder- und Jugendbibliothek. Rechts: Die alte Bibliothek in der Panschau-Galerie ist schon komplett leer.

Das ging aber schnell. Susanne Schneider ist selbst noch ganz erstaunt. Früh um 9 standen die sechs Helfer vor der Tür der Kinder- und Jugendbibliothek in Deuben. „Dann lief alles ganz fix“, erzählt die Leiterin. Fast wie vorher durchgeprobt, verschwanden die etwa 10 000 Bücher, Zeitschriften, DVDs und CDs binnen zwei Stunden in rund 400 Bananenkisten – sortiert nach Alphabet und Altersgruppe. Nun sind die Regale leer und die Kartons warten auf den Umzugsdienst. Für Susanne Schneider beginnt jetzt die eigentlich Arbeit: Aussortieren. Die Schränke im Büro müssen leer werden, Poster und Basteleien von den Wänden ab: „Das Büro in der neuen Bibliothek ist nicht so groß wie hier“, sagt sie. Viele schöner Erinnerungen verbindet die Bibliotheksassistentin mit der alten Kinder- und Jugendbibliothek. Nach dem Hochwasser 2013 war die Bücherei von der Wehrstraße an die Dresdner Straße gezogen. Vor allem durch die Nähe zum Weißeritz-Gymnasium kamen viele junge Leser. „Ich hoffe, dass uns die Kinder auch in die neue Bibliothek folgen“, sagt Susanne Schneider und kann dabei ein wenig Wehmut nicht verbergen.

Im City Center in Deuben dagegen ist von Abschiedsschmerz nichts mehr zu spüren. Standen die Regale bis vor wenigen Tagen nur auf dem Papier, ist in der neuen Zentralbibliothek inzwischen das große Auspacken losgegangen. „Das ist der schwerste Part an dem ganzen Umzug“, sagt Heike Thomas, Leiterin der Stadtbibliothek. Per Umzugswagen sind die Regale und Kisten aus der alten Bibliothek in der Panschau-Galerie in die neuen Räume gekarrt worden. Heike Thomas hat den Überblick über die vielen Kartons. Jeder ist beschriftet. „Trotzdem müssen wir jedes Buch einzeln in die Hand nehmen und einsortieren“, sagt sie.

Lücken in den Regalen sind dabei nicht ausgeschlossen. Schließlich befinden sich etliche Bücher gar nicht in den Kisten. Um den Umzug zu erleichtern, hatte die Stadtbibliothek die Aktion „Leih uns leer“ gestartet. Mit großem Erfolg: Zahlreiche Bibliotheksnutzer folgten dem Aufruf und liehen insgesamt 13 000 Bücher aus. „Bei insgesamt 55 000 Medien, die wir haben, macht das ganz schön was aus“, sagt Heike Thomas. Während sie und ihre Kolleginnen sich die nächsten Regale vornehmen, kümmern sich die Handwerker um die Technik. Die Elektrik ist nicht ganz fertig und auch die Heizung funktioniert noch nicht. Die elektrischen Dachluken dagegen haben ihren Testdurchlauf schon bestanden. Eine von ihnen befindet sich genau in der Mitte des Raumes. Der große Lichtkegel zeigt, wo die Bibliotheksbesucher künftig sitzen, schmökern oder den Lesungen lauschen können.

In der alten Bibliothek in der Panschau-Galerie war dafür nicht so viel Platz. „Da mussten wir bei Veranstaltungen immer die Regale rücken“, sagt Heike Thomas. Überhaupt vermisst sie den alten Standort nicht. Viel dunkler und beengter sei es dort gewesen. Die neuen Räume dagegen sind heller und bieten auf insgesamt 1 200 Quadratmetern viel mehr Möglichkeiten. So hat Heike Thomas auch schon eine Idee für den neuen, freien Platz unter der Dachluke: „Hier können wir dann gut den Weihnachtsbaum aufstellen“, sagt sie. Eröffnen wird die neue Zentralbibliothek Mitte November. Dann haben auch die Kinder- und Jugendbücher den Umzug ins City Center geschafft. Sie werden in einem extra Bereich stehen und können über die Wegweiser, die von der Decke hängen, leicht gefunden werden. Susanne Schneider ist schon gespannt. „Das Schöne ist, dass Kinder und Eltern dann zeitgleich für sich etwas aussuchen können“, sagt sie.

