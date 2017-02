Das große Niesen Die Wartezimmer in den Arztpraxen sind voll. Und mit der Erkältungswelle wächst eine Gefahr.

Schnupfen, Husten, Unwohlsein: Seit Mitte Januar ebbt die Erkältungswelle im Landkreis nicht ab. Aber gerade auch die echten Grippeviren sind weiter auf dem Vormarsch. Inzwischen sind dem Landratsamt schon über 950 Influenza-Fälle gemeldet worden. Und das ist noch nicht die Spitze. © dpa

Der junge Mann hat sich noch gerade so zum Arzt geschleppt. Er hat Fieber, ihm steht der Schweiß auf der Stirn. Der trockene Husten tut weh. Alle Muskeln und Glieder tun weh. Der ganze Körper fühlt sich nur noch erschöpft an. Dr. Günther Biesold ahnt schon, dass da wieder ein echter Grippe-Fall in seinem Sprechzimmer sitzt. Der Hausarzt aus Putzkau hat es in diesem Jahr mit so vielen Virus-Infektionen wie lange nicht mehr zu tun.

„Es sind diesmal vor allem auch junge Leute“, sagt Günther Biesold. „Und bis auf einen Fall alle ohne Impfschutz.“ Auch der junge Mann, der gerade vor ihm sitzt, ist nicht gegen Grippe geimpft. Am Montag müsse er aber wieder arbeiten gehen, sagt er. Aber da schüttelt Dr. Biesold den Kopf: Mit drei Tagen ist das nicht gemacht, weiß der Mediziner. „Früher haben wir gleich auf dem Krankenschein Bettruhe verordnet“, sagt er. Auch heute kann er das seinen Patienten nur wärmstens empfehlen: „Es ist ganz wichtig, dass man sich schont – bei einem grippalen Infekt und bei einer Virusgrippe erst recht.“ Viele würden die ernsthaften Gefahren einer echten Influenza unterschätzen, glaubt Günther Biesold. Er rät auch jetzt noch zur Grippeschutz-Impfung.

Höhepunkt der Grippewelle kommt noch

Denn gerade in diesem Jahr ist der Höhepunkt der Grippewelle noch gar nicht erreicht. „Im Moment haben wir es mit Viren eines sogenannten A-Stammes zu tun“, erklärt der Görlitzer Kinderarzt Dr. Hans-Christian Gottschalk, der Mitglied der Sächsischen Impfkommission ist. „Wir gehen davon aus, dass sich jetzt in einer zweiten Welle auch Viren des B-Typs ausbreiten“. Experten rechnen damit, dass sich die Grippewelle bis in den März hinein noch weiter verstärken könnte.

Schon jetzt registriert das Gesundheitsamt des Landkreises fast dreimal so viele Influenza-Fälle als in der gesamten Grippesaison 2016. Damals waren es bis Mitte März insgesamt 385 gemeldete Erkrankungen im Kreis Bautzen. In diesem Jahr liegen bisher schon 953 Grippemeldungen vor, 200 Fälle sind allein in dieser Woche dazugekommen.

Mehr schwere Fälle als in den Vorjahren müssen auch im Krankenhaus behandelt werden. Im Malteser Krankenhaus St. Johannes in Kamenz sprechen die Mediziner von einer Welle von Erkrankungen. Auch ein Teil der Mitarbeiter sei krank, sodass es an manchen Tagen eine Herausforderung sei, die Schichtpläne zu besetzen. Der Betrieb des Krankenhauses sei dennoch nicht beeinträchtigt.

In den Oberlausitz-Kliniken zählt die Statistik bisher neun stationäre Aufnahmen mit echter Influenza und 22 mit schweren grippalen Infekten. Das sei aber alles noch im normalen Rahmen, sagt Kliniken-Sprecher Steffen Lahode.

Extrem hohe Dunkelziffer

Dennoch macht die Zahl der gemeldeten Erkrankungen nur einen Bruchteil der tatsächlichen Grippefälle aus. „Wir rechnen da sogar mit einer 100-fachen Dunkelziffer“, sagt Hans-Christian Gottschalk von der Impfkommission. Auch er plädiert für die Impfung und empfiehlt sie schon für Kinder ab dem sechsten Lebensmonat. „Selbst wenn ausnahmsweise ein geimpfter Patient erkranken sollte“, sagt er, „dann verläuft die Erkrankung auf jeden Fall weitaus abgeschwächter.“

Viele Betriebe und Einrichtungen im Landkreis müssen derzeit mit einem besonders hohen Krankenstand zurechtkommen. In Schulen fällt Unterricht aus, Geschäfte schränken Öffnungszeiten ein, in Behörden bleiben Akten und Anträge liegen. Im Bautzener Theater, erzählt Sprecherin Gabriele Suschke, hat die Erkältungswelle zum Glück nur die Verwaltung lahmgelegt. Die Schauspieler würden alle eisern durchhalten. Toi, toi, toi! – vor allem auch für die nächste große Premiere am kommenden Freitag.

Zum Glück, sagt Ulrike Menzel vom Gesundheitsamt, mussten im Kreis aber noch keine Heime oder Gemeinschaftseinrichtungen geschlossen werden. Besonders in Krankenhäusern und Pflegeheimen können Infektionskrankheiten zur Gefahr werden. „In solchen Zeiten ist für uns Hygiene ganz besonders wichtig“, sagt Kersten Dubielski, die Pflegedienstleiterin des Seniorenheims am Belmsdorfer Berg in Bischofswerda. Sie hat jetzt angewiesen, alle Türklinken und Handläufe zweimal täglich zu desinfizieren. Und wer von den Bewohnern krank ist, muss im Bett bleiben, bis er sich wieder auskuriert hat.

In den kommenden zwei Wochen könnte sich die Lage erst einmal entspannen. Es sind Ferien!

