Das große Modernisieren

So soll es in einem Jahr im Radebeuler Elblandklinikum aussehen: Der neue Empfangsbereich mit dem großen Tresen wird heller und freundlicher

Soe sieht der Empfangsbereich heute aus.

Auch die Cafeteria soll neu angelegt und im Erdgeschoss platziert werden.

Radebeul. Ein Haus umbauen, ohne dass die Bewohner ausziehen, ist so ziemlich das Komplizierteste, was am Bau geschehen kann. Die 500 Mitarbeiter, darunter etwa 100 Ärzte, im Radebeuler Krankenhaus der Elblandklinik wollen das hinbekommen. Rund 25 Millionen Euro werden hier investiert. Den großen Anfang haben sie dieses Jahr schon gemacht.

Die Dusche für die Patienten ist jetzt mit drin am Zimmer

Was die Patienten selbst sofort bemerken, sind neue Bedingungen in ihren Sanitärbereichen. Mussten viele vor einem Jahr noch zum Duschen über den Stationsgang gehen, so ist das jetzt nicht mehr nötig. 34 sogenannte Nasszellen in den Bereichen der Chirurgie mit einem direkten Eingang in den Zimmern, haben jetzt nicht nur Waschbecken und Toilette, sondern auch eine Dusche samt neuer Fliesen bekommen.

Dabei wurden zugleich die Fußbodenbeläge erneuert und die Wände gemalert. Rund 600 000 Euro hat das gekostet, sagt Verwaltungsdirektor Michael Schmidt.

Das erste Halbjahr 2017 waren Monate, in denen viele Bereiche gleichzeitig umgebaut werden mussten. Große Logistikplanung, wer wann wohin ausweicht und dann wieder umzieht, war vonnöten. Und: Viel Verständnis unter den Schwestern und Ärzten, die dennoch ihre Arbeit leisten mussten.

Die Räume der alten Apotheke wurden umgebaut, im zweiten Obergeschoss startete der Ausbau für die Erweiterung der Intensivstation.

Im Hof der Elblandklinik begannen in diesem Jahr die Bauarbeiter mit dem großen Teilneubau, der künftig die interdisziplinäre Notfallambulanz und die Senologie – plastische Chirurgie der Brust nach Krebsbehandlungen – aufnehmen soll. Entsorgung, Bodenplatte und Kran aufstellen gehörten dazu.

Mehr Platz in der neuen hochmodernen Intensivstation

Der kleinteilige Umbau bei vollem Betrieb war auch im zweiten Halbjahr 2017 angesagt. So wurde in der sogenannten Audiometrie die veraltete Hörprüfungskabine erneuert. Auch der Bereich, wo Enddarmerkrankungen behandelt werden, erfuhr einen Umbau. Im Bereich der alten Apotheke waren die Trockenbauer und Elektroinstallateure zugange, neue Türen und Fußbodenbeläge sind dort eingebaut.

„Wir wollten auch unbedingt etwas für die Stationsküchen in den Pflegebereichen der Chirurgie und der Inneren Klinik tun“, sagt der Verwaltungschef. So wurden dort die Küchen komplett neu eingerichtet. Vor allem aber musste die alte Geschirrspülstrecke vom dritten Stock ersetzt werden. Jetzt gibt es Industriegeschirrspüler in den einzelnen Küchen.

Im zweiten Obergeschoss im Bestandshaus entstand direkt neben der Intensivstation die Erweiterung. Am 4. Dezember war es dann soweit – die Station konnte von 15 auf 23 Betten aufgestockt werden. Angeschlossen ist modernste Technik. Die betreuenden Schwestern und Ärzte haben die Intensiv-Patienten direkt durch Glasscheiben im Blick. Moderner ist keine Station jetzt im Klinikum. Rund eine Million Euro wurde hier investiert, sagt Michael Schmidt.

Die Erweiterung war dringend notwendig, damit die Kapazität in den OP-Sälen effektiver genutzt und die Nachsorge, vor allem für ältere Patienten, besser und unter direkter Beobachtung jetzt geschehen kann.

Und, die größte Aktion im Hof der Elblandklinik Radebeul: Draußen am Teilneubau ist am 18. September der Grundstein gelegt worden.

Das Richtfest für die neue Notaufnahme im Hof des Klinikums

Ein großer Tag wird gleich zu Jahresbeginn der 19. Januar sein. Dann feiern die Mitarbeiter des Krankenhauses gemeinsam mit den Bauarbeitern Richtfest an der neuen Notaufnahme mit Rettungsstelle.

Im Erdgeschoss werden hier künftig die Krankenwagen direkt in einer überdachten Halle vorfahren und den Patienten übergeben können. Reinfahren, Vordiagnose, Entscheidung über die Behandlungsreihenfolge – so soll das hier ablaufen. Im ersten Obergeschoss zieht die plastische Chirurgie, vor allem die Brustchirurgie mit dem Spezialisten Dr. Mario Marx und seinen Schwestern und Mitarbeitern, ein.

In der ehemaligen alten Apotheke im Haupthaus werden 2018 Büros eingerichtet. Die Cafeteria soll vom dritten Stock ins Erdgeschoss verlegt werden. Ziel ist es, so der Verwaltungsleiter, hier eine moderne Patientenlounge einzurichten, in der es Freude macht, sich aufzuhalten. Etwa auch für Speisegäste von außerhalb.

Die Klinikambulanz im Erdgeschoss für alle normal ankommenden Patienten – also nicht über die Notfallambulanz – soll umgebaut werden. Dabei werden auch Räume des nicht mehr genutzten Archivs verwendet.

