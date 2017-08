Das große Kult-Tuckern Die Kemnitzer Treckerfreunde laden zu einem besonderen Geburtstag ein: Der ZT ist auch mit 50 noch rüstig statt rostig.

Sven Zelyk wird den legendären DDR-Traktor (kleines Bild) an diesem Wochenende beim Treckertreffen in Kemnitz ausfahren. Das Fest steht nämlich in diesem Jahr im Zeichen eines großen Trecker-Jubiläums.

Sven Zelyk steigt schwungvoll in die Maschine in weiß-blauem Bayernlook. Sieht eigentlich ganz unspektakulär aus. Ist aber eine Allzweckwaffe. Ein Kulttraktor. Ein echtes Kind der DDR. Vor genau 50 Jahren rollte die Serienfertigung des legendären Traktors ZT 300 an. Und so wie Sven Zelyk sind viele noch immer fest davon überzeugt, dass diese Maschine Gold wert ist. „Vor zehn Jahren haben wir diesen hier aus Cunewalde von einem Landwirt geholt und für meinen Bruder Matthias zusammengebastelt“, erinnert er sich und schaut zu dem weiß-blauen Gefährt. Die Farbgebung hat der Zelyksche Basteltrupp übrigens ausgewählt, weil der Besitzer in Bayern ist. Gefahren wird der „Zetti“ allerdings trotzdem in Kemnitz – vor allem am kommenden Wochenende zum Kemnitzer Treckertreffen, wo diese Maschine mit ihrem runden Jubiläum im Zentrum steht.

Zelyks ZT300 zählt durchaus zu einem der ersten Traktoren dieser Baureihe: 1968 ist er aus dem Werk gekommen. Nur ein Jahr vorher startete die DDR die Produktion: „Die ersten waren in einem kräftigen Rot gehalten und wurden – weil sie so stark waren – rote Ochsen genannt“, erinnert sich Wolfgang Eichler vom Verein. Beliebt waren sie nicht von Anfang an, denn die Gefährte waren größer als die Vorgänger. „Am Anfang hat man sogar eine Art Abwrackprämie ausgelobt, damit die Bauern ihn kaufen“, weiß auch Vereinsmitstreiter Peter Kubenz zu berichten. Er hat ohnehin eine Menge Fakten und Anekdötchen zum Kulttraktor gesammelt, die er beim Fest zum Besten geben will. „Wer weiß schon, dass der erste Traktor bei der Premiere mit Plattfuß vom Band gerollt ist – im Beisein des DDR-Ministers“, schmunzelt Kubenz. Oder, dass es Werbespots für das Fahrzeug gab, wo Frauen am Steuer saßen.

In der Tat ist die Maschine nicht nur stark, robust und groß, sondern auch verhältnismäßig leicht zu bedienen: Servolenkung sei dabei, rohe Kräfte müssen also nicht am Steuer wirken. Was ihn vor allem bei den heutigen Besitzern attraktiv macht, ist die gute Ersatzteillage: Damals wurden 72000 Stück hergestellt – von westdeutschen Modellen gab es zu diesen Zeiten gerade einmal um die 600, rechnet Kubenz vor. Einige Exemplare verschickte die DDR dann auch nach Nordafrika als handfeste Entwicklungshilfe, aber auch in vielen anderen Ländern laufen noch heute solche Maschinen.

Auch im Kemnitzer Verein stehen die ZTs hoch im Kurs: „Bei der Jugend haben eigentlich alle einen ZT“, überlegt Sven Zelyk. Ein bisschen sei das wie bei den Simson-Mopeds: Auch die ZTs seien vor allem beliebt, weil sie mit 30 Stundenkilometern schneller als viele andere alte Modelle sind. Sie sind zudem erschwinglich, gut zu reparieren und variabel. „Viele nutzen sie heute noch für Nebentätigkeiten oder als Zugmaschine“, sagt Peter Kubenz. Ganz wichtig sei auch, dass sich hier die Generationen beim Hobby treffen: Großväter und Enkel bauten gemeinsam die Traktoren wieder auf, berichten die Treckerfreunde.

Auf den generationsübergreifenden Kultstatus setzen die Kemnitzer auch zum Fest: „Am Sonnabend, um 10 Uhr, und am Sonntag, um 13 Uhr, wollen wir alle anwesenden ZT300 auf dem Reitplatz sammeln – zum Geburtstagsbild sozusagen“, erklärt Wolfgang Eichler. Wie viele kommen werden, wissen sie nicht, eine Anmeldung ist schließlich nicht nötig. Die Treckerfreunde hoffen aber, dass nicht nur der DDR-Traktor, sondern auch der Wettbewerb im Steinwalzeziehen und das Traktorenrennen für die Kleinen wieder Zugpferde für viele Besucher sind.

