Das große Krabbeln auf dem Kopf Die Zahl der gemeldeten Läusefälle im Landkreis ist leicht angestiegen. Eltern sollten achtsam sein.

Manchmal braucht es eine Lupe, um Läuseeier oder Larven zu entdecken. Ein Kamm mit langen Stahlzinken hilft beim Bekämpfen der Tiere immer noch am besten. © imago/westend61

Wenn sich das Kind verstärkt am Kopf kratzt, ist es oft schon zu spät. Denn dann haben sich wahrscheinlich nicht nur Läuse auf der Kopfhaut angesiedelt, sondern diese sind auch schon agiler, geschlechtsreif und bereit für den Sprung zum nächsten Kopf. So vermehren sich Läuse vor allem da, wo sich Kinder nahekommen: in Schulen und Kitas.

Dem Gesundheitsamt wurden im Landkreis seit Schuljahresbeginn 53 neue Fälle gemeldet. Insgesamt wurden in diesem Jahr bisher 127 Fälle bekannt. 2016 waren es insgesamt 94 Fälle, 2015 waren 119 Kinder im Landkreis von Läusen betroffen und 2014 waren es 137. Kerstin Körner, die Amtsleiterin des Amts für Gesundheits- und Verbraucherschutz, erklärt, dass diese Zahlen nichts über den tatsächlichen Läusebefall der Kinder aussagen. „Nach wie vor ist ein Läusebefall mit Schamgefühl verbunden und wird nicht immer gemeldet“, so Körner. Sind Kinder neu von Läusen betroffen, könne man diese auch nicht immer sofort als solche erkennen.

Stellen die Eltern bei ihren Kindern aber Läuse fest, so sind sie nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, die Tagesmutter, Kita oder Schule darüber zu informieren. Treten Läuse in einer Schule oder Kita auf, werden die Eltern in der Regel mit einem Aushang darüber informiert. Dann sollten sie selbst die Köpfe ihrer Kinder kontrollieren. Allein auf die wachsamen Blicke der Lehrer und Erzieher zu vertrauen, reicht nicht aus. Kerstin Körner sagt: „Schulen und Kitas dürfen die Kinder nicht einfach so auf Läuse untersuchen.“ Dafür müssten erst alle Eltern ihre Einwilligung geben. „Dies ist erfahrungsgemäß sehr schwierig.“

Werden Läuse festgestellt, müssen die Eltern das Kind sofort aus der Einrichtung abholen. Betroffene Schlafanzüge, Bettwäsche, Handtücher, Haarbürsten und Ähnliches werden dann umgehend ausgewechselt. Das Gesundheitsamt würde nur in Ausnahmefällen Untersuchungen durchführen, etwa wenn eine Einrichtung besonders stark betroffen sei. Doch auch dafür müssten Eltern erst einwilligen.

„Eltern sind für die Schulpflicht ihrer Kinder verantwortlich“, sagt Kerstin Körner. Auch deshalb müssen sie sich bei einem Läusebefall dringend darum kümmern, dass die Kinder schon bald wieder zur Schule gehen können. Doch wie wird man die Tiere schnell wieder los?

Das Gesundheitsamt empfiehlt, die Kinder nur mit zugelassenen Läusebekämpfungsmitteln zu behandeln. Verschiedene Arzneien töten die Läuse mittels Chemikalien ab. Diese gebe es in Apotheken. „Und bitte die Nachbehandlung nicht vergessen“, sagt Kerstin Körner. Diese beginnt in der Regel nach acht bis zehn Tagen. Im Zweifel sollten sich Eltern mit dem Kinderarzt besprechen. Generell gilt: Läusekämme mit langen Stahlzinken sind noch immer am besten geeignet, um die kleinen Krabbler auszukämmen.

Für den Landkreis hat das Gesundheitsamt festgelegt: Wurde das Kind mit so einem Medizinprodukt behandelt, kann es schon am nächsten Tag die Schule oder Kita wieder besuchen. „Aber nur, wenn die Eltern die Behandlung schriftlich bestätigen“, sagt Kerstin Körner. Sollte ein Kind innerhalb von vier Wochen erneut von Läusen befallen sein, muss es beim Kinderarzt oder im Gesundheitsamt des Landkreises vorgestellt werden.

zur Startseite