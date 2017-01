Das große Krabbeln Mehr als 600 Kinder wurden in Riesa geboren. Der beliebteste Vorname bei den Mädchen ist Johanna, bei den Jungen ist es Theo.

Auch Sachsen kann hoffen, den Titel des geburtenreichsten Bundeslandes zu verteidigen. Im Jahr 2015 kamen in ganz Sachsen fast 36 000 Kinder zur Welt. Das ist gemessen an der Einwohnerzahl der höchste Wert in Deutschland. Bekommen Frauen in Deutschland durchschnittlich genau 1,5 Kinder, so sind es in Sachsen 1,59. © Patrick Pleul/dpa



Monika Schönberner muss Nerven wie Drahtseile haben. Schon deutlich über 2 000 Mal hat die leitende Hebamme im Elblandklinikum Riesa den schrillen Schrei eines Neugeborenen gehört, die Mutter des Kindes – beziehungsweise der Kinder – auf dem nervenaufreibenden Weg bis zu diesem Moment begleitet. Seit 1977 ist sie im Krankenhaus Riesa beschäftigt, seit 1980 als Hebamme im Einsatz. Wenn es jemanden gibt, der weiß, wie und wie oft im Landkreis geboren wird, dann sie.

„Die Geburtenzahlen nahmen tatsächlich in den vergangenen Jahren stetig zu“, sagt Monika Schönberner. 2016 kamen 625 Neugeborene in der Geburtsstation in Riesa auf die Welt – fast 100 mehr als im Jahr zuvor. „Dieser vergleichsweise hohe Anstieg hängt natürlich auch mit der Schließung der Oschatzer Geburtsklinik zusammen“, so Schönberger. Doch auch in Meißen gibt es einen neuen Babyrekord: 719 waren es da im vergangenen Jahr, zwölf mehr als 2015. Kamen in Meißen mehr Mädchen auf die Welt, führten in Riesa die Jungen. In den letzten Jahren werde wieder verstärkt auf einen natürlichen Geburtsverlauf gesetzt, berichtet Hebamme Monika Schönberner. „Es gibt in unserer Klinik keine sogenannten „Wunschkaiserschnitte“, diese werden nur bei berechtigter Indikation durchgeführt.“ Deshalb sei auch die Kaiserschnittrate rückläufig, derzeit liegt sie im Landkreis bei knapp 20 Prozent. Wassergeburten seien in Riesa schon lange beliebt und daher in ihrer Zahl fast gleichbleibend.

Bei den Vornamen für den Nachwuchs mögen es die Eltern nach Daten der Standesämter weiterhin klassisch und kurz: Beliebteste Mädchennamen in Meißen waren Sophie (18-mal), Marie (14-mal) und Emma (9-mal), in Riesa wurden besonders viele Mädchen Johanna (12-mal), Marie (9-mal) und Emilia (7-mal) getauft. Die Meißner Jungen wurden mit Vorliebe Ben, Jonas (beide 9-mal), Alexander , Finn und Paul (alle 8-mal) genannt. In Riesa führten dagegen Theo (9-mal), Leon und Paul (beide 8-mal).

