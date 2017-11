Das große Fangen Der Martinstag fällt in diesem Jahr auf einen Sonnabend. Für die Gänse aus der Region ist das keine gute Nachricht.

Noch schnattern die meisten der Gänse im Hofgut Kaltenbach im Gehege. Sie werden zu Weihnachen auf dem Teller landen. Und: sie genießen anders als im Vorjahr frische Luft, denn es gibt keine Vogelgrippe. Die Martinsgänse sind bereits verschwunden. © Klaus-Dieter Brühl

Dienstag war für viele von ihnen der Traum zu Ende. Vom schnatternden Leben nach dem 11.11. oder wenigstens der prachtvollen Würdigung ihres Seins auf einer weihnachtlich gedeckten Tafel. Wer am Dienstag im Hofgut Kaltenbach in Welxande oder der Agrargesellschaft Großdobritz nicht flinke Füße hatte, ist nun im Gänsehimmel. Den traditionellen Martinstag kulinarisch vor Augen, mussten die jeweiligen Landwirte zur Tat schreiten. Für Andre Noack, Profi in Sachen Haltung von Damwild, Wildschweinen, Perlhühnern, Enten, Hähnchen sowie Rindern bedeutete das die Schlachtung von 74 Gänsen. Weshalb es gerade sie getroffen hat und 726 noch ein wenig in Kaltenbach verweilen dürfen, sei eher eine Frage des Zufalls gewesen.

Gut genährt und pumperlgesund wären ohnehin alle Tiere. All jene, die bereits am Sonnabend als leckeres Hauptgericht zu Ehren kommen, würden entsprechend runtergekühlt und spätestens am Donnerstag im Hofladen verkauft beziehungsweise bis Freitag abgeholt. Immerhin fällt der Martinstag, an welchem die Hausfrau – oder der talentierte kochende Mann – gern mal eine Gans auftischt, in diesem Jahr auf einen Sonnabend. Geradezu ideal, um sich an der Seite von Rotkraut, Äpfeln oder Beifuß der aufwendigen Zubereitung des wintertypischen Bratens hinzugeben. „Tatsächlich hatten wir in diesem Jahr ein bisschen mehr Nachfrage als sonst! Das Datum ist eben auch wirklich ideal“, bestätigt Andre Noack und lacht.

Nahezu perfekt darüber hinaus die momentanen Bedingungen. Fröhlich schnattern die gefiederten Zweibeiner sowohl bei Familie Noack als auch bei Händlers in Großdobritz über die Wiese. Ungetrübt ist das Glück an frischer Luft, die ihre 2016 geborenen Schwestern bereits ab November überhaupt nicht mehr schnuppern konnten. Wegen der auch im Landkreis Meißen festgestellten Vogelgrippe musste Auguste bis zum Weihnachtsabend ihr letztes Dasein in der Scheune fristen. „Da sind wir natürlich froh, dass es bis jetzt ganz anders ist“, bekennt Fausta Händler von der Agrargesellschaft Großdobritz mbH.

Je nach Witterung dürfen sich die 166 von ehemals 208 Gänsen im Freien tummeln, bevor sie Weihnachten zu dem werden, was der Mensch ihnen traditionell vorherbestimmt hat: ein Gänsebraten mit Rotkraut, Kartoffeln oder Klößen. Doch noch ist das Geschnatter unüberhörbar. Eine weiße Wolke, beinah Seite an Seite watschelnden Federviehs, bevölkert noch grüne saftige Wiese. Ein tierisches Paradies, zumindest noch in diesen Momenten, von denen die munteren Vögel glauben, sie würden ewig dauern. Was sie nicht ahnen können, ihre beste Zeit liegt tatsächlich bereits hinter ihnen. Aber: das große Fangen am Dienstag haben zumindest sie erst mal überlebt.

„Da wird nicht lange gezögert. Wir versuchen, die größten Tiere zu kriegen, und dann wird zugegriffen“, erklärt Fausta Händler. Erwischen mussten sie auch wirklich einige, denn die Bestellliste angesichts des Martinstages sei lang gewesen. Wie warme Semmeln würden die Gänse in diesem Jahr weggehen – das Wochenende locke viele Kunden an den Herd.

Wieso das liebe Federvieh überhaupt mit dem Schutzpatron der Armen St. Martin verbandelt ist, wissen viele Legenden zu berichten. Zum einen soll sich Martin von Tours aus Bescheidenheit in einem Gänsestall versteckt haben, als er zum Bischof geweiht werden sollte. Das laute Geschnatter der Vögel verriet jedoch seinen Aufenthaltsort und er wurde entdeckt. Eine makabre Vorstellung, dass die geschwätzigen Informanten über Generationen hinweg dafür büßen müssen. Nicht zuletzt deshalb mag sich die andere Interpretation schon angenehmer lesen:

Der 11. November war in früheren Zeiten ein Feiertag der Bauern. Überdies mussten sie ihren Lehnsherren an diesem Tag die fällige Pacht zahlen. Und da im Mittelalter sehr oft Naturalien das Geld ersetzten, beglichen die Schuldner kurzerhand mit Lebensmitteln. In vielen Fällen mit einer schlachtreifen Gans. Und da einen Tag später ohnehin die Adventsfastenzeit beginnt, war und ist es eine gute Gelegenheit, noch einmal einen Braten zu essen. Wohl bekomm`s!

