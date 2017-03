Das große Experiment hat begonnen Birgit Ulbricht über die Arbeitsgruppe Auto-Tunnel

Bürgerinitiativen haben neuen Schwung. Zumindest in Großenhain. Seit sich Straucher, Strogaer und Zabeltitzer 2012 zusammengefunden haben und hartnäckig gegen einen Windpark nördlich von Großenhain agieren und seit der eher spontan entstandenen und genauso spontan verschwundenen Bürgerempörung gegen einen Recyclingplatz in Naundorf – seit dem sind Initiativen plötzlich im Trend. Ein probates Mittel, private Interessen mal eben durchzudrücken? Anzunehmen, dass das funktioniert, wäre töricht. Die Bürger machen nur mit, wenn sie wirklich betroffen sind, wenn sie eine Sache ernsthaft umtreibt. Ernsthaftigkeit ist es auch, die die Leute am Mittwochabend in den Ratssaal getrieben hat. Nichts anderes. Diese tiefe Betroffenheit erzeugt nicht jedes Thema.

Das ist normal. Jeder hat seinen Beruf, sein Leben, seine Verpflichtungen – zu erwarten, dass sich alle immer für alles interessieren, wäre illusorisch. Dafür gibt es ja den Stadtrat und die Verwaltung. Wenn aber ein Thema herausragt im Interesse, tja, dann stehen eben auch mal 50 Leute vor der Saaltür und versuchen selbst, von dort jedes Wort zu erhaschen. Die Großenhainer haben ihr ernstes Interesse an ihrer Stadt mehr als deutlich gemacht. Wenn es jetzt gelingt, die Bürger ernsthaft einzubeziehen und wirklich miteinander am Thema zu arbeiten, können sich alle Beteiligten auch das Gefühl erarbeiten, dass sich Bürgerbeteiligung lohnt. Das entscheidet für Jahre über das Miteinander in der Stadt.

