Das große Bauen beginnt Wohnen, Stadtbild und Straßenbau – ab Mitte März wird aus diesen Gründen an drei Stellen in Meißen losgebaut. Eine Firma erledigt dabei alles.

Entlang der Heinrich-Heine-Straße in Zaschendorf wurde bereits eine Baustelle eingerichtet, erste Arbeiten an Gehwegen durchgeführt. In den nächsten Tagen und Monaten wird die Straße teilweise voll gesperrt, bekommt eine neue Asphaltdecke und mehr Parkbuchten. Im Verlauf des Monats beginnen auch andernorts umfangreiche Baumaßnahmen (siehe Grafik).



Frühlingszeit ist Bauzeit. In Meißen wird das bald schon zu spüren sein. Drei größere Bauprojekte beginnen im März. So unterschiedlich sie sind, eines haben die Arbeiten gemeinsam: Erledigt werden sie vom gleichen Bauunternehmen – der Strabag AG, Gruppe Meißen. Das Auftragsvolumen lässt dabei aufhorchen: Insgesamt baut die Strabag für mehr als 2,3 Millionen Euro an unterschiedlichen Stellen. Zur Begründung aus dem Stadtbauamt heißt es dazu: „Die Firma ist von anderen Bauvorhaben bekannt. Sie ist für die zu vergebenden Bauleistungen präqualifiziert. Der Bieter hat seine Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit sowie seine Eignung bereits in der Stadt nachgewiesen.“ Vor allem punktet das ortsansässige Bauunternehmen regelmäßig mit dem günstigsten Angebot.

Ob es aber tatsächlich gleichzeitig – wie in den jüngsten Stadtratsbeschlüssen zu den Bauvergaben – sowohl am Theaterplatz, der Heinrich-Heine-Straße in Zaschendorf als auch am Eigenheimstandort zwischen Aritaring und Leitmeritzer Bogen am 15. März los geht, ist nicht sicher. „Wir machen hier vorbereitende Arbeiten, richten die Baustelle ein“, sagt ein Bauarbeiter an der Heinrich-Heine-Straße.

Neue Parkbuchten ab Ende Juni

Ob die Strabag tatsächlich gleich Mitte März los legt und ab wann der bereits mit rot-weißen Barken versehene Bereich zwischen Hermann-Grafe und Jägerstraße gesperrt werden muss, kann er nicht genau sagen. Dass die Arbeiten nur unter Vollsperrung durchgeführt werden können, erklärt Stadtbauamtsleiter Dirk Herr. „Auf 190 Metern werden ein Schmutzwasserkanal verlegt, der Gehweg ausgebaut, der löchrige Straßenbelag erneuert und neue Parkbuchten angeordnet.“ Dafür müsse der Bereich voraussichtlich bis Ende Juni dieses Jahres gesperrt werden. Insgesamt kosten die Arbeiten knapp 333 000 Euro. Die Stadt erwarte im April einen Bescheid über eine 90-prozentige Förderung. Bis dahin gehe sie mit einem eigenen Budget in Vorleistung.

Bedeutend größer und komplexer wird für die Bauleute die Aufgabe am Theaterplatz. Hier steht ab Mitte März der Ausbau samt Neugestaltung an. An diesem Donnerstagabend wird es dazu erneut eine Anwohnerinformation geben. Insgesamt werden für die restlichen Arbeiten zur Hochwasserschadensbeseitigung an einem Mischwasserkanal und den anschließenden Ausbau mehr als 1,5 Millionen Euro eingeplant. „Die Vorbereitungen für ein neues Hochwasserpumpwerk am ehemaligen Sägewerk laufen. Vorgesehen ist, einen 80 Meter langen Abwasserkanal bis zum Theater im zweiten und dritten Quartal zu sanieren“, sagt Dirk Herr. Über diesen sollen nach Fertigstellung Abwässer in Richtung Elbkai abgeführt werden.

Der eigentliche Ausbau des Theaterplatzes betrifft unter anderen den Straßenbau, für den über eine Million Euro an Fördermitteln zur Verfügung steht. Von März bis Juni sollen zunächst die Leipziger Straße von Hausnummer 8 bis zum Café Wehnert sowie bis zur Kreuzung Schlossberg instand gesetzt werden. In dem Millionen-Projekt enthalten sind außerdem der Aufbau einer Festbeleuchtung für den Theaterplatz sowie der Einbau eines neuen Datennetzwerkes. „Die Fertigstellung des Vorhabens ist für Dezember 2017 geplant“, so der Stadtbauamtschef.

Für das dritte bevorstehende größere Bauprojekt rührt die Stadt bereits kräftig die Werbetrommel. Im Meißner Nordosten sollen 15 neue Eigenheime entstehen. Davon künden große Werbetafeln an der Ecke Niederauer Straße/Aritaring. Zwischen Leitmeritzer Bogen, Aritaring und Fellbacher Straße sind bereits einige Bäume gefällt. „Die Erschließung der Baugrundstücke steht bevor. Eine neue Straße wird künftig die Grundstücke verbinden, außerdem entstehen ein Gehweg, Parkflächen und Straßengrün“, teilt Stadtsprecherin Katharina Reso mit. Im August dieses Jahres solle das Gebiet soweit erschlossen sein, dass die ersten Häuser gebaut werden können. Die vorbereitenden Bauarbeiten kosten die Stadt 438 000 Euro. In den nächsten Tagen dürfte die Strabag AG hier loslegen. Es ist der Auftakt für ein gleichermaßen arbeitsreiches als auch lohnendes Jahr für die Meißner Baufirma.

