Das große Aufräumen nach dem Sturm

zurück Bild 1 von 3 weiter Neue Schäden hat der Sturm Friederike im Wald angerichtet. Hier liegt ein Hektar Wald in der Nähe von Luchau auf dem Boden. © Egbert Kamprath Neue Schäden hat der Sturm Friederike im Wald angerichtet. Hier liegt ein Hektar Wald in der Nähe von Luchau auf dem Boden.

Florian Haschke vom Forstunternehmen Behrisch räumt den Weg frei.

Bereits am Donnerstagabend hat die Feuerwehr Oberbärenburg in der Nähe der Bobbahn umgestürzte Bäume weggeräumt.

Osterzgebirge. Am Donnerstagabend hatte der Sturm Friederike das Osterzgebirge lahmgelegt. In Zinnwald hatte er eine Spitzengeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern. Noch in der Nacht begannen die Aufräum- und Reparaturarbeiten. Die werden sich vor allem in den Wäldern wieder viele Wochen hinziehen. Dieses Mal hat der Wind eher die tieferen Lagen erwischt. Im Kammgebiet ist auf ausgewiesenen Wegen Wintersport möglich. Ein Überblick.

Viele Straßen waren kurz blockiert, einzelne sind noch gesperrt

Eine Reihe von Straßen war kurzzeitig durch einzelne Bäume blockiert. Michael Ebert, der Wehrleiter von Dippoldiswalde, zählte 17 solcher Einsätze im Stadtgebiet. Die Klingenberger Wehren wurden zu 23 größeren Einsätzen gerufen, die Altenberger zu drei. Aber auch größere Aktionen waren erforderlich. In der Dippser Heide zwischen Oelsa und der B 170 hatten umgefallene Bäume einen Linienbus blockiert. Er konnte nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Die Rabenauer Feuerwehr musste erst die Straße freisägen.

Die Strecke zwischen Höckendorf und Edle Krone wurde erst am Freitagvormittag wieder frei. Die Strecke von Grillenburg in Richtung Freiberg wird voraussichtlich bis Sonntag unpassierbar sein. Auch die Kreisstraße von der Vorsperre Klingenberg nach Pretzschendorf bleibt gesperrt. Einzelne Busverbindungen fielen aus, aber die Linie 360 Dresden-Altenberg ist immer gefahren, informierte Volker Weidemann vom Regionalverkehr Dresden.

Bahnen im Weißeritztal fahren wieder

Die Weißeritztalbahn stellte am Donnerstag den Betrieb ein. Zwischen Seifersdorf und Malter blockierte ein Baum die Strecke. „Wir haben in der Früh eine Erkundungsfahrt gemacht und dabei gleich die Gleise beräumt“, sagte Betriebsleiter Mirko Froß am Freitag. Zwei Bäume lagen zwischen Seifersdorf und Malter auf den Schienen, zwischen Schmiedeberg und Kipsdorf waren große Äste zu entfernen. Freitagmittag war die Strecke frei befahrbar. Seitdem dampfen die Züge wieder. Der Erste fuhr um 13.22 Uhr ab Freital-Hainsberg hoch nach Dippoldiswalde, informierte die IG Weißeritztalbahn.

Mehrere Bäume in Stromleitungen gestürzt

Selbst wer in der warmen Stube saß, war gegen die Sturmfolgen nicht gefeit. Mehrfach hatten Bäume, die in Stromleitungen gestürzt sind, Stromausfälle verursacht. In Klingenberg wurde die Feuerwehr alarmiert, weil eine Mittelspannungsleitung gerissen war und die Funken auf einer Wiese einen Brand entzündet hatten, wie das Landratsamt informierte.

Die Reparaturen waren an dieser Stelle sehr aufwendig und haben am Freitagnachmittag immer noch angedauert, berichtete Enso-Sprecherin Claudia Kuba. In Hausdorf hatte der Sturm gleich drei Umspannstationen lahmgelegt. Hier wurden mitten in der Nacht drei Lkw-große Aggregate aufgebaut, um die Stromversorgung wieder zu sichern.

Probleme bereitete ein Stromausfall in Dipps für die Befehlsstelle der Feuerwehr. Die zentrale Leitstelle in Dresden hat wegen des Sturms zusätzliche Kräfte eingesetzt und ihre Aufgaben teilweise an die Befehlsstellen vor Ort abgegeben. Als jedoch der Strom ausfiel, war die Befehlsstelle ohne Festnetztelefon, berichtet Wehrleiter Michael Ebert. Die Telefonanlage der Stadtverwaltung hat für solche Fälle keine Notstromversorgung.

Die Förster schneiden erst einmal die Waldwege frei

Förster und Waldbesitzer waren noch vollauf mit Aufräumarbeiten vom letzten Sturm beschäftigt, da hat Friederike schon neuen Schaden angerichtet. Waldbesitzer Hubertus von Hertell in Hirschbach hat am Freitag erst einmal Waldwege freigeräumt. Er hat große Schäden in der Reinhardtsgrimmaer Heide, am Wilisch und an den Hausdorfer Hängen zu verzeichnen.

Der Sachsenforst hat vor allem im Tharandter Wald in den Revieren Naundorf und Hetzdorf Schadensschwerpunkte. Das Kammgebiet um Rehefeld, Holzhau und Bärenfels ist deutlich weniger betroffen, als es bei Herwart Ende Oktober war. Die Förster arbeiteten am Freitag daran, die Waldwege freizuschneiden. Erst wenn sie dort wieder fahren können, wird voraussichtlich Mitte kommender Woche eine verlässliche Schätzung der Schäden möglich sein, informierte Sprecherin Kristina Funke. Die Förster warnen davor, die Wälder zu betreten. Gefährlich sind Bäume, die halb umgeworfen sind und an anderen hängen.

