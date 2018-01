Das große Aufräumen Die Wälder sind voller Bruchholz. Im Landeswaldrevier Neukollm geht man nach Priorität vor.

Michael Dobisch hat in seinem Landeswaldrevier noch sehr lange mit den Schäden von Sturm Friederike zu tun. Diese Kiefer wurde zuerst so gesägt, dass der von ihr versperrte Weg wieder frei war. Der beschädigte Wildschutzzaun ist mittlerweile wohl auch schon wieder repariert.

An diesem feuchten Standort kippten die Bäume reihenweise um. Die Laubbäume werden wohl monatelang liegen. Nadelholz hat Vorrang – der Schädlinge wegen.

Dieses Sturmloch schuf „Kyrill“ vor zehn Jahren. Jetzt wachsen hier wieder kleine Bäume. Wald erholt sich, aber eben nur langsam.

Hollywood lässt in Katastrophenfilmen gern mal ein Monster durch die Städte tapsen. Wo es hintritt, da ist danach nichts mehr, wie es vorher war. Michael Dobisch fährt durch den Wald südwestlich von Hoyerswerda. Hier und da mal ein Baum umgeknickt, samt Wurzel umgekippt, in der Krone abgebrochen, über den Daumen zwei Festmeter Holz je Hektar. Und dann sind da diese Stellen wie Inseln mitten im Wald, wo viele Bäume liegen. Als wäre ein Monster durch den Wald gestapft. Das Monster hieß „Friederike“ und war ein Orkantief. Es ist jetzt zehn Tage her, dass es über Deutschland hinwegzog.

90 Kilometer Weg sichern

Michael Dobisch leitet im Forstbezirk Oberlausitz das Revier Neukollm. Zum Tagesgeschäft gehört jetzt die Beseitigung der Sturmschäden. Gleich nach dem Sturm arbeitete man sich an den großen Straßen entlang, dann ging es an die Waldwege. Doch dem Revier sind nur einige Waldarbeiter zugeordnet. Und mehr als arbeiten können die auch nicht. In dem Revier gibt es allein 90 Kilometer öffentliche Wege, dazu noch 28 Kilometer Wildschutzzaun. Etliche Zäune sind beschädigt und es spricht sich schnell herum beim Rotwild, dass man durch die Lücken gut an lecker Rinde von jungen Laubbäumen herankommt. Für Michael Dobisch geht es um Schadensbegrenzung. Sein Telefon klingelt ständig.

Für die Aufarbeitung des Sturmholzes in den Flächen braucht man Firmen, die Harvester-Holzerntemaschinen und andere Technik haben. So ein Harvester schafft unter optimalen Bedingungen etwa 50 Festmeter Holz am Tag. Michael Dobisch schätzt den Schaden im Landeswald allein in seinem Revier auf 3 000 Festmeter, im restlichen Landeswald im Forstbezirk Oberlausitz sind es weitere 2 500 Festmeter. Im Privatwald sind es wohl 70 000 Festmeter. Die Zahlen sind nur Größenordnungen. Dazu kommt, dass ja noch nicht einmal alle Schäden von den schweren Herbststürmen beseitigt sind. Und dann steht der Revierleiter vor einer Fläche, auf der einst große Buchen und Birken standen. Die liegen jetzt alle flach mit aufgereckten Wurzeltellern. In den Gruben steht das Wasser. Hier kann man eigentlich weder zu Fuß noch mit dem Harvester rein. Im Dubringer Moor sieht es genauso aus. Und alles, was Laubholz ist, ist zweitrangig. Wegen der milden Temperaturen haben die Forstleute Respekt vor den Waldschädlingen, die mögen die Nadelhölzer. Michael Dobisch denkt, dass die erste Population von Buchdruckern, Kupferstechern und Waldgärtnern in diesem Jahr zeitig unterwegs ist, es vielleicht gar drei Generationen in einem Jahr geben wird. Daher hat die Aufarbeitung des Nadelholzes Vorrang.

Nun könnte man angesichts des Angebots im Baumarkt ja denken, dass es genügend Leute mit Kettensägen gibt, die hier was tun könnten. Doch die Forstleute mahnen seit Friederike praktisch täglich zu größter Vorsicht. Sturmbrüche sind nur was für Leute mit viel Erfahrung beim Bäumefällen. Daher verkauft der Revierleiter auch Brennholz an Selbstwerber. Die bekommen aber nur Flächen zugewiesen, wo die Bäume schon abgestockt sind, also ungefährlich am Boden liegen. Besitzer von kleinen Privatwaldgebieten, die selbst die Schäden in ihren Waldstücken nicht beseitigen können, sollten sich mit den Nachbarn zusammentun und können sich dann so vielleicht eine Firma leisten bzw. ihren Verlust reduzieren.

Wachstum im Sturmloch

Michael Dobisch zeigt auf eine Fläche mit jungen Bäumen. Hier war erst im Herbst nach einem Sturm aufgeräumt worden, jetzt liegen schon wieder Bäume drauf, ist Wildschutzzaun beschädigt. An einigen Stellen ist Friederike in die gleichen Stellen gefahren, an denen schon Kyrill vor zehn Jahren gewütet hat. Zehn Jahre sind nicht viel Zeit in einem Wald. Der Forstmann zeigt ein Sturmloch, das Kyrill gerissen und das Friederike ausnahmsweise ausgelassen hat. Kleine Nadelbäume stehen jetzt hier. Da ist nichts gepflanzt. Es ist natürliche Aussaat aus den Nachbarbeständen. Es wird Jahrzehnte dauern, bis die Bäume groß sind – vorausgesetzt, dass sie nicht von einem neuen Sturmmonster einfach plattgemacht werden.

