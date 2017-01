Das große Abstottern Bis 2030 will die Stadt schuldenfrei sein. Bei anderen Kommunen geht das schneller.

Altkötzschenbroda, die Kötitzer Straße, das Lößnitzstadion und das Krokofit sind nur einige Beispiele für Investitionen, die die Stadt in den 90er-Jahren mit Krediten finanziert hat. Dank der Gelder von den Banken gingen Bau beziehungsweise Sanierung schneller. Doch bis heute muss die Stadt Schulden tilgen.

Es ist eine schmerzliche Summe, die Radebeul für alte Kredite abdrücken muss: 2,2 Millionen Euro fließen jedes Jahr in die Tilgung. Nur so wird der Schuldenberg, auf dem die Stadt seit den 90er Jahren sitzt, allmählich kleiner. Rund 29,4 Millionen Euro Schulden hatte Radebeul 2016.

Gerechnet auf jeden einzelnen Einwohner macht das eine Pro-Kopf-Verschuldung von 863 Euro. Der Freistaat gibt einen Richtwert von 850 Euro pro Kopf vor. An diesen Wert nähert sich die Stadt zwar langsam an – 2015 sank die Pro-Kopf-Verschuldung erstmals unter 1 000 Euro – doch alle Schulden los ist man frühestens im Jahr 2030. Bei anderen Städten im Landkreis ist dieses Ziel schon eher in Sicht. Coswig will bis 2020 schuldenfrei sein. Auch Meißen hat rund neun Millionen Euro weniger Schulden. 2015 stand Radebeul auf der Liste der Städte mit der größten Verschuldung im Landkreis auf Platz drei, hinter Riesa und Nossen. Ein Grund dafür sei, dass in der Lößnitzstadt in den 90er-Jahren besonders hohe Kredite aufgenommen wurden, sagt Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos). Nämlich 1 700 Euro pro Einwohner. Zum Vergleich: In Coswig waren es 1 000 Euro pro Kopf.

Sämtliche Investitionen der 90er-Jahre wurden anteilig mit Krediten finanziert, sagt Wendsche. Eigenkapital brachte die Stadt kaum auf. Die Liste der Investitionen ist lang. Mit Geldern von den Banken wurden beispielsweise das Krokofit, das Lößnitzstadion und das Sanierungsgebiet Altkötzschenbroda bezahlt. Aber auch unter anderem die Sanierung der Kita in der Weststraße sowie der Bau der Kötitzer und der Güterhofstraße. „Diese und viele andere Investitionen konnten mit dem geliehenen Geld schneller umgesetzt werden, als dies ohne möglich gewesen wäre“, sagt Wendsche. Doch der Preis, den die Stadt bis heute dafür zahlt, ist hoch. Für die Kredite in Höhe von 55 Millionen Euro musste die Verwaltung bis heute allein 46 Millionen Euro Zinsen zahlen. Fast 26 Millionen wurden bisher für die Tilgung aufgebracht.

Im Saldo standen dadurch rund 17 Millionen Euro nicht für andere Zwecke zur Verfügung – so viel wie die Stadt durchschnittlich in drei Jahren insgesamt investiert. „Ob dieser Preis gerechtfertigt war, muss jeder für sich selbst entscheiden“, sagt Wendsche. Feststehe, dass die Stadt in den sauren Apfel beißen und das Geld zurückzahlen muss. Geplant ist eine jährliche Tilgung von 2,2 Millionen Euro – vorausgesetzt es kommt nicht beispielsweise eine Wirtschaftskrise. 2008 musste man deshalb die Tilgungssumme schon herunterfahren. Jetzt noch einmal Schulden aufnehmen, kommt für Wendsche nicht infrage. Ein Unternehmen könne Zinsen und Tilgung aus zukünftigen Gewinnen bezahlen. Bei der öffentlichen Hand sei das anders, weil Straßen und Schulen keinen Gewinn abwerfen. „Man kann nur das ausgeben, was man hat“, so der OB.

Er weiß, dass manche politische Lager das anders sehen, bleibt aber bei seiner Meinung. „Wir geben ja nicht unser Geld aus, sondern das Geld, das die Bürger über Steuern an uns zahlen“, sagt er. „Deshalb haben wir kein Recht, über unsere Verhältnisse zu leben.“ Und nur mal angenommen, die Stadt müsste nicht jedes Jahr über zwei Millionen in die Tilgung stecken, der OB hätte eine lange Liste, wofür er das Geld lieber ausgeben würde. Spontan fallen ihm der Schulausbau, die Sanierung der Nebenstraßen und der dritte Sportplatz ein.

