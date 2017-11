Das Görlitzer Universalmuseum Die Städtischen Sammlungen sind mit einem Sonderpreis für ihre Arbeit geehrt worden. Die 5 000 Euro Preisgeld sollen in ein Audio-Guide-System fließen.

Vom Millionenspender erzählte eine Ausstellung, die dieses Jahr im Kaisertrutz zu sehen war. Auch dafür wurde das Kulturhistorische Museum ausgezeichnet. © pawel sosnowski/80studio.net

Es ist die größte Kultureinrichtung der Stadt Görlitz, Anlaufpunkt für Einheimische und Touristen. Jetzt ist das Kulturhistorische Museum ausgezeichnet worden, wie die Einrichtung selbst bekannt gab. Beim 5. Sächsischen Museumspreis hat die Jury das Görlitzer Museum mit einem Spezialpreis für besondere Leistungen bedacht. Kaisertrutz, das Barockhaus in der Neißstraße 30 und die Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften – sie alle zusammen sind das Kulturhistorische Museum oder auch die Görlitzer Sammlungen für Geschichte und Kultur. Eben diese würden Einheimischen und Gästen der Stadt beispielhaft nahegebracht. Igor Jenzen, Direktor des Museums für Sächsische Volkskunst, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, sagte in seiner Laudatio: „In etwas kleineren Orten fällt dem Museum eine besonders hohe Verantwortung zu: Es muss den Einwohnern die Welt nach Hause bringen, Horizonte öffnen, sie Anteil haben lassen. Gleichzeitig soll und muss das Museum aber auch den Touristen die Stadt vorstellen, ihre Geschichte, ihre Besonderheiten und die Strukturen der Region. Am besten soll es darüber hinaus auch noch mit aufsehenerregenden Ausstellungen Gäste anlocken.“

Das ist den Städtischen Sammlungen gelungen. Zuletzt mit „Das Wunder der Altstadtmillion“ oder „Erfahrung DDR!“, wo die Görlitzer zum Mitmachen animiert worden waren. Durch das Einreichen eigener Gegenstände betraf die Ausstellung die Einwohner unmittelbar selbst und hätte auch solche ins Museum gelockt, die sonst eher nicht kommen. Als ein Museum, „das alles richtig macht, und das auf eine bewundernswert unaufgeregte Weise“, bezeichnete Jenzen die von Jasper von Richthofen geleitete Einrichtung. Die mit gerade einmal acht Mitarbeitern auskomme: drei Wissenschaftlern sowie jeweils einem Mitarbeiter für Museumspädagogik, Marketing, Depotverwaltung, Verwaltungsaufgaben und Technik. Mit diesem Team decke das Museum die Sparten Archäologie, Stadtgeschichte, Wissenschafts-, sowie Kunst- und Kulturgeschichte ab – und sei damit ein Universalmuseum.

Eines, das seit 2006 einen Riesensatz nach vorn getan habe. Damals wurde beschlossen, die Landesausstellung „Via Regia“ 2011 in Görlitz zu veranstalten. Es war der Startschuss für eine Sanierung und eine grundsätzliche Aufwertung der kulturellen Infrastruktur. 5 000 Euro gehen mit dem nun verliehenen Preis nach Görlitz. Sie sollen zusammen mit weiteren Fördermitteln in ein Audio-Guide-System fließen, kündigt von Richthofen an.

