Das Görlitzer Fotoalbum des Jahres

Was wird bleiben vom Jahr 2016 in Görlitz? © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Wie es um die innere Verfassung der Görlitzer am Ende dieses Jahres steht? Schwierig zu sagen. Die einen finden manches kritikwürdig in der städtischen Entwicklung und ernten von ihren Antipoden nur Kopfschütteln: Sie sollten endlich ihre Meckerei einstellen. Den anderen werden allein positive Nachrichten ihrem Lebensgefühl gerecht. Ihre Gegner verspotten sie: Sie sehen die Görlitzer Welt nur rosarot und halten selbst vernünftige Kritik für einen Anschlag auf die heile Görlitzer Welt.

In Wahrheit sind sie beide – Görlitz. Es gibt vieles, was auch in diesem Jahr gelang: zahlreiche Häuser wurden saniert, mehr Touristen als jemals zuvor besuchten die Stadt. Wer Arbeit hat – und es sind trotz einer Arbeitslosenquote von knapp zwölf Prozent immer mehr – , dem geht es besser denn je. Und doch es gibt auch genug Kümmernisse: die schwierige soziale Lage, in denen sich oft Alleinerziehende befinden; die rücksichtslose Straßenbau-Planung der Stadt; die maßlose Abgaben- und Steuerpolitik des Görlitzer Rathauses. Erste beides zusammen machen das Leben in Görlitz aus. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Und genug Anlässe zu feiern, um Schwung zu holen, die Aufgaben zu meistern. Es gehört keine große prophetische Gabe dazu, um vorauszusagen: Das wird auch 2017 an der Neiße der Fall sein.

