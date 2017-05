Das Glück im Kleinen Gertraut und Helmut Basler feiern die Kronjuwelenhochzeit. 75 Jahre sind sie verheiratet. Auch ohne viel Romantik.

Klingenberg. Diamanten, Eisen, Steine, Gnade und Kronjuwelen – Gertraut und Helmut Basler könnten reicher nicht sein. Würden sie all das besitzen, was ihnen der Name der erreichten Ehejubiläen verspricht, wie groß wäre dieser Reichtum insgesamt? Ein Reichtum aus einem unvergänglich schönen Diamanten, gefasst in hartes Eisen, geschützt von Steinen, die für immer beständig sind, umgeben von der Gnade, etwas unendlich Seltenes erreicht zu haben, gekrönt vom Kostbarsten, was es gibt, den Kronjuwelen. Die können die beiden Striesener, die beide aus dem Weißeritztal stammen, an diesem Sonnabend symbolisch zu ihrem Besitz dazu rechnen. Sie feiern die Kronjuwelenhochzeit. Vor 75 Jahren haben sie geheiratet. 75 Jahre liegen hinter ihnen. Sie haben geliebt, gelitten, gelacht, gekämpft und natürlich auch mal gestritten – und sind sich immer treu geblieben.

Dabei hatte ihre Liebe gerade am Anfang kaum eine Chance. Kennengelernt haben sich die beiden beim Tanzen. Da war Gertraut gerade 15 Jahre alt, Helmut schon 18. Sie wohnte in Dorfhain, er in Klingenberg. Im Saal begegneten sie sich auf der Tanzfläche. Unter den strengen Augen von Gertrauts Mutter. Allein durfte die Jugendliche nicht zum Tanzen gehen. Am Anfang war es nur Freundschaft. Erst fünf Jahre später wurden die beiden ein Paar. „Eigentlich wollte ich ihn da schon gar nicht mehr“, sagt Gertraut Basler. Doch Helmut buhlte um die junge Frau, immer wieder trafen sie sich. Nach einem Kinobesuch wurden sie ein Paar. Das war 1940.

Edle Stoffe von der Front

Der Zweite Weltkrieg war da schon im Gange. Im Mai hatte der Westfeldzug der Deutschen begonnen. Helmut musste in Frankreich mitkämpfen. Gesehen haben sich die beiden kaum, manchmal verging ein ganzes Jahr bis zum Wiedersehen. Briefe haben geholfen. Helmut schickte kostbare Stoffe aus Frankreich. Der konsequente Nichtraucher tauschte seine Zigaretten gegen die Geschenke für zu Hause. Aus einem der Stoffe ließ Gertraut 1942 ihr Brautkleid fertigen – ein schickes, graues Kostüm. Das Paar erwartete damals ein Kind, Tochter Gudrun. Heute haben viele unverheiratete Paare Kinder. Damals war das undenkbar. Also wurde geheiratet.

Helmut bekam dafür eine Woche Heiratsurlaub von der Front. Beinahe hätten die sieben Tage nicht gereicht. Ein Dokument für das Standesamt fehlte, das musste die Schreibstube per Eilpost nachreichen. Es kam am vorletzten Urlaubstag. „Sonst wäre ich unverheiratet aus dem Heiratsurlaub zum Dienst zurückgekehrt“, sagt der 99-Jährige. Noch immer kann er über den Spaß lachen. Seine Frau erinnert sich dafür gern an den Hochzeitstag. „Es war ein schöner Tag“, sagt sie. Trotz Krieg. Trotz aller Engpässe. Hungrig hätten einige Gäste den selbstgebackenen Kuchen verschlungen. Beim Nachbar wurde Obstwein bestellt. Die Blumen – einen Strauß weißen Flieder – hat Helmut extra aus Dresden geholt. Nirgendwo sonst waren Blumen auftreibbar.

Auch die nächsten Jahre waren hart. Helmut kam bis zum Kriegsende einmal durch ganz Europa. Von Frankreich wurde er ins polnische Breslau geschickt. „Welch Glück“, sagt seine Frau. Von den Kameraden, die im Westen zurückblieben, hat kaum einer überlebt. Von Breslau ging es nach Dänemark. Wieder Glück: Dort konnte der junge Ehemann Butter und Käse gegen die Zigaretten tauschen und nach Hause schicken. Später kam er in die Niederlande, von dort verwundet nach Tschechien und schließlich nach Dresden ins Krankenhaus. Einen Tag vor der Bombardierung der Stadt im Februar 1945 war Helmut in Dorfhain zurück. „Er hat mehrmals Glück gehabt, auch mit seiner Frau“, sagt Gertraut Basler. Helmut nickt.

Es folgten Jahre voller Hunger und harter Arbeit. Gertraut spricht vom Kampf ums Essen. Die damals 24-Jährige musste Vater, Bruder und ihren Mann versorgen. Dazu lebten die kleine Schwester und ihre Tochter im Haushalt. Ihre Mutter war früh gestorben. Eine harte Zeit war das für eine junge Frau. Gertraut wollte eigentlich Buchhalterin werden. Zeit für diesen Wunsch blieb nie. Die Romantik sei verloren gegangen, in diesem Strudel der Geschichte. „Die Jugend weiß gar nicht, wie viel Glück sie hat ohne Krieg“, sagt Helmut. Die beiden haben durch- und zusammengehalten. „Wir haben uns gegenseitig gebraucht“, sagt Gertraut Basler.

Nach dem Krieg ging Helmut erst im Forst arbeiten, später fand er Anstellung in der Eisengießerei. Gertraut kümmerte sich um die Familie. 1951 kam Sohn Ulrich auf die Welt, zehn Jahre später folgte Nachzügler Olaf. Der Vater war fürs Geld verantwortlich, die Mutter für die Familie. Mit Nachbarn und Freunden waren sie viel unterwegs. Sie wanderten, trafen sich zum Kegeln. Der erste Urlaub war erst 1958 möglich – in Rathewalde an der Bastei. Da waren sie bereits 16 Jahre lang verheiratet. Später reisten sie in die Uckermark und an die See. Nach der Wende ging es immer wieder in die Alpen. „Wir hatten eine wunderbare Kindheit“, erinnert sich Tochter Gudrun Uhl. Die Mutter war immer da, kochte, strickte für alle, kümmerte sich.

Verstehen, reden, vertrauen

Baslers haben das Glück im Kleinen gefunden. Ein Glück im Miteinander der Familie, in der Harmonie, in Dingen, die einfach da waren, nicht in Dingen, die unerreichbar schienen. Ist dies das Geheimnis für eine lange Ehe? Heute fällt es vielen Menschen schwer, genau die kleinen Dinge zu schätzen. „Man muss den anderen verstehen, reden und vertrauen“, sagt Gertraut Basler. Klingt einfach. Klappt nur nicht mehr so oft. Noch immer scheitert jede dritte Ehe. „An Scheidung haben wir nie gedacht“, sagt Gertraut.

Die Harmonie ist immer geblieben. Heute kümmert sich die Familie um die Großeltern. Das Paar hat vier Enkel und fünf Urenkel. Beinahe täglich kommt einer von ihnen vorbei. Gertraut Basler kann nicht mehr gut laufen, ihr Mann nur schwer hören. Kurz vor Ostern war die 96-Jährige schwer krank. Eisern kämpfte sie und hat es geschafft. „Sie hat es mir zu verdanken, dass sie so alt geworden ist“, sagt Helmut. Er fühlt sich noch fit, läuft zum Arzt und macht kleine Besorgungen. Zum Hochzeitstag wird er ihr wie jedes Jahr rote Rosen besorgen. Keine Kronjuwelen. Die brauchen die beiden auch nicht. Richtig reich sind sie aus einem anderen Grund. Einem, der schon 75 Jahre andauert.

