Das Glück eines Spätberufenen Lars Stindl musste lange auf eine Auswahl-Nominierung warten. Jetzt führt er die Torjägerliste beim Confed-Cup an.

Im Rampenlicht steht Lars Stindl beim Confed-Cup ohnehin, doch nach seinen zwei Toren umso mehr. © dpa

Er stutzte einen kurzen Moment und lächelte dann. „Nein“, antwortete Lars Stindl auf die Frage, ob er sich die Trophäe für den besten Torschützen beim Confed Cup schon angeschaut habe. „Da habe ich noch keinen Blick drauf geworfen“, versicherte er glaubhaft.

Das sollte der Kapitän von Borussia Mönchengladbach aber vielleicht nachholen. Nach seinem Treffer zum 1:1-Endstand gegen Turnierfavorit Chile führt Stindl die Torjägerliste der Mini-WM mit zwei Treffern an. Dabei ist der 28-Jährige ein Spätberufener. Immer wieder wurde sein Name gehandelt, wenn in den vergangenen Jahren eine Kader-Nominierung anstand. Immer wieder verzichtete Joachim Löw.

Für den Confed Cup änderte der Bundestrainer seine Meinung und zeigte sich nach Stindls starkem Auftritt gegen den Südamerikameister in der Kasan-Arena begeistert. „Er ist ein sehr raffinierter Spieler mit unglaublicher Spielintelligenz und guter Orientierung im Raum“, lobte Löw seinen Einzelkämpfer im Angriff. Stindl ging weite Wege, bot seinen Mitspielern immer wieder eine Anspielstation und stand bei der präzisen Hereingabe von Jonas Hector genau richtig (41.). Es habe ganz ordentlich funktioniert, sagte Stindl bescheiden.

Ein Laut-Sprecher ist der verheiratete Familienvater nicht. Auf dem Rasen wird der sonst so zurückhaltende Typ aber zum Einpeitscher. Stindl ist getrieben von einem unbändigen Siegeswillen, der Eigenschaft, selbst in aussichtslosen Situationen alles herauszuholen. In Gladbach hat er sich so zum absoluten Führungsspieler entwickelt, in der Nationalmannschaft darf er trotz der namhaften Konkurrenz sogar ein bisschen Richtung WM 2018 in Russland schielen. „Er hat in der Zeit bei uns absolut überzeugt. Er ist ruhig und selbstsicher, zeigt keine Anzeichen von Nervosität, ist eine sehr gute Persönlichkeit und ein sehr guter Spieler“, lobte Löw, der Stindl seit der ersten Nominierung in allen vier Länderspielen immer in der Startelf stellte. Dabei hatte Stindl mit dem Thema Nationalelf beinahe schon abgeschlossen, ehe doch noch die ersehnte Einladung kam.

Gedanken um seine Zukunft muss sich der frühere Hannoveraner sowieso nicht machen. In Gladbach verlängerte er seinen Vertrag bis Juni 2021. In der vergangenen Saison kam er auf elf Tore und sechs Vorlagen. Fünf weitere Treffer kamen in Champions bzw. Europa League hinzu. Und womöglich trifft er ja auch am Sonntag wieder gegen Kamerun, wenn es im Fernduell mit Chile um den Gruppensieg geht. (sid)

