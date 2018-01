Turnen Das gibt es nur in Meißen Der Countdown läuft: Am Wochenende findet das 61. Hallenturnfest statt. Über 150 Aktive werden erwartet.

Solch ein Gewimmel... Beim Meißner Hallenturnfest erleben Besucher das seltene Bild, das wirklich alle Turnsport-Geräte gleichzeitig auf dem Parkett stehen und von Wettkämpfern genutzt werden. © SZ-Archiv/Anne Hübschmann

Meißen. Zwei Sprungtische, ein Stufenbarren, ein Hochreck, ein Schwebebalken, ein Pauschenpferd, ein Ringegerüst, ein Parallelbarren und der 12x12 Meter große Federkernboden. Dazwischen unzählige Kampfrichtertische und -stühle, Grünpflanzen, Magnesiaständer, Wertungstafeln…

Kristin Matthes-Rahn, Vorstandsmitglied des Turnvereins „Frisch Auf“ Meißen, zählt auf, was am Ende auf dem Parkett der Sporthalle „Heiliger Grund“ in Meißen zu stehen hat. In „schweißtreibenden Aktionen“ werden die Geräte in dieser Woche zum Austragungsort des 61. Meißner Hallenturnfestes transportiert, dort aufgestellt, verschraubt und verankert. Aus vier Turnhallen im Landkreis müssen die Gerätschaften herangeholt werden, weil die Meißner Halle das notwendige Equipment nicht vorrätig hat. Es sind die Mitglieder des gastgebenden TV „Frisch Auf“ sowie unzählige Helfer, denen „alles Menschenmögliche abverlangt wird“, so Kristin Matthes-Rahn. Eine Mammutaufgabe... Der Höhepunkt ist erreicht, wenn am Freitagabend alle Geräte des weiblichen und männlichen Bereichs zu dem gewohnten glanzvollen Bild im „Sportzentrum Heiliger Grund“ vereint werden. Dann ist das eindrucksvolle Bild komplett, das es zumindest im näheren Umfeld nur in Meißen gibt.

Die Vorbereitungen für das Meißner Hallenturnfest an diesem Wochenende laufen indes „hinter den Kulissen“ schon seit vielen Monaten. Zur 61. Auflage treffen sich am Sonnabend Turnfreunde aus ganz Deutschland. „Über 150 Turnerinnen und Turner aus 30 Vereinen haben ihre Startmeldungen abgegeben“, so Kristin Matthes-Rahn. Viele von ihnen hätten gleichzeitig eine Übernachtung gebucht, um beim legendären Turnerball Samstagnacht in der Hafenstraße mitfeiern zu können.

Der „Hallentest“ findet bereits am Freitagabend statt. Dann werden die einheimischen Turnerinnen und Turner unmittelbar nach dem Aufbau die Möglichkeit, die Geräte im „freien Training“ zu testen. Auch der befreundete Fotograf „Kiel Kiki“ aus Erfurt wird dann zu später Stunde seine ersten Schnappschüsse vom Tag im Kasten haben.

„Heißer“ Start ist dann am Sonnabend. Pünktlich um 8 Uhr beginnt das Einturnen für den Kleinen Pokal. Die feierliche Eröffnung wird 9 Uhr stattfinden. Der Gastgeber, TV „Frisch Auf“ Meißen, schickt in diesem Jahr acht Aktive in die Wettkämpfe: Annika Belikat, Carolin Dietze, Martina Günther, Chantal Hanke, Marie Rahn, Christian Kotte, Johannes Gebauer und Max Bernhardt. Letzterer ist auch bekannt als „Meister Karamellus“ aus Wehlen. Er wird vormittags als Turner für seinen Heimatverein „Frisch Auf“ Meißen an den Start gehen und ab nachmittags seine Hallenturnfest-Bonbon-Sonderedition zum Wohle seines Vereins verkaufen.

Ab 14 Uhr treten die Wettkämpfer/innen im Großen Pokal und Pokal der Meister an die Geräte, um die begehrten Pokale aus Meissener Porzellan zu gewinnen.

Am Sonntag haben die Kinder und Jugendlichen des Landkreises Meißen die Möglichkeit, ihre Hallenturnfestsieger zu ermitteln. In zwei Durchgängen gehen von 9 bis 15 Uhr etwa 100 Kinder an den Start, bevor danach für die Organisatoren bis in die späten Abendstunden hinein der Abbau und Rücktransport der Geräte abläuft.

„Wir wünschen uns verletzungsfreie Wettkämpfe mit attraktiver Turnkunst und vielen schönen, unvergesslichen Momenten“, so Kristin Matthes-Rahn.

Das erste Hallenturnfest in Meißen gab es am 3. Februar 1957. Damals als Schülerwettkampf mit 78 Aktiven in den Gemäuern der Friedrich-Ludwig-Jahn-Turnhalle. 1971 mussten die Wettkämpfe nach Frauen und Männern getrennt werden. Grund war die Schließung der Jahnturnhalle und ein Ausweichen an andere Standorte in Meißen. Den Pokal der Meister gibt es seit 1983. Damals zeigte Ex-Nationalmannschaftsturner Klaus-Dieter Boede erstmals den Kreuzhang an den Ringen.

