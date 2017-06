Das geschenkte Konzert Ein Chef bedankt sich bei einer einstigen Mitarbeiterin und seinen Patienten. Und davon hat ganz Heidenau etwas.

Glückliches Quartett: Ulrike Küpper-Neumann, Linda Feller, Wolfgang Neumann und Simone Johne (v.l.), nachdem das geschenkte Konzert für den 1. Juli abgemacht war. © Privat

Heidenau/Dresden. So ein Chef ist eine Wucht. Der vergisst nicht und schenkt dem Verein einer ehemaligen Mitarbeiterin einfach ein Konzert. Simone Johne arbeitete vor 17 Jahren im Rehazentrum Strehlen und half in schweren Zeiten ihrem Chef Thomas Heinz. In ihrer Freizeit tanzt sie bei den Heidenauer Linedancern. Kontakt zu ihrem einstigen Chef hat sie immer noch, denn ihr Vater wohnt in dem Haus, in dem sich das Rehazentrum befindet. Die Mitarbeiter schauen ab und zu nach ihm.

In dem Rehazentrum werden auch „Dollwetzels Sternstunden“ aufgezeichnet, eine Fernsehsendung, die in regionalen Sendern ausgestrahlt werden. Dollwetzel hat unter anderem 1994 bis 1996 in „Gute Zeiten schlechte Zeiten“ mitgespielt. Am 1. Juni nun war unter anderem Linda Feller Gast in seiner Sendung. Die Sängerin ist vor allem bei Countryfans beliebt. Und da hatte Thomas Heinz die Idee.

Seit 17 Jahren überlegt er, wie er sich bei Simone Johne bedanken kann. Sie tanzt doch Linedance – und Linedance und Country – und Country und Linda Feller … Und ist da nicht sowieso jetzt das Countryfest in Heidenau? Linda Feller war von dem Vorschlag begeistert, bot Sonderkonditionen für ein Konzert in Heidenau an.

Lottofünfer mit Zusatzzahl

Die Countryfest-Organisatoren von den Linedancern waren völlig überrumpelt. „Er hat kurz und knapp Fakten geschaffen“, sagt Wolfgang Neumann. Seine Frau Ulrike Küpper-Neumann konnte zwei Nächte kaum schlafen. „Das ist der Kracher“, sagt sie. Klar, als Verein hätten sie sich das nicht leisten können, auch nicht mit Sonderkonditionen. „Das ist eben wie ein Fünfer im Lotto.“ Dass die Heidenauer auch zu einem Song von Linda Feller tanzen, ist dabei sozusagen die richtige Zusatzzahl. Darauf ist nun auch Linda Feller gespannt, die selbst von Cossebaude nach Heidenau kam, um die Plakate vorbei zu bringen.

Am Sonnabend, 18 Uhr, ist es so weit. Das Konzert auf dem Marktplatz – Eintritt frei, wie beim gesamten Fest – soll eine Stunde dauern. Ob es noch für eine Zugabe reicht, weiß Ulrike Küpper-Neumann nicht, denn Linda Feller hat danach noch einen Auftritt. Egal, wie lange sie bleibt, für die Heidenauer wird es das Erlebnis des siebenten Countryfestes. Auch Ernst Dollwetzel kommt mit nach Heidenau und wird vorher und im Anschluss an das Konzert einige Interviews machen, unter anderem mit Heidenaus stellvertretender Bürgermeisterin Marion Franz und Ulrike Küpper-Neumann. Die ist davor nicht halb so aufgeregt wie vor dem Konzert. Nach ein paar Nächten, da sie wieder schlafen konnte, steigt nun wieder die Aufregung. An Publikum wird es nicht mangeln. Thomas Heinz kommt auch mit einem Großteil seiner Belegschaft. Für sie ist am Sonnabend Betriebsausflug.

Und er nutzt das Konzert noch für ein zweites Dankeschön. Eines an seine Heidenauer Patienten. Unter seinen 1,3 Millionen Patienten in Dresden und Pirna seien in über 20 Jahren nämlich auch viele aus Heidenau. „Ich will nun einfach mal etwas zurückgeben“, sagt er. „Das Leben ist zu kurz, als immer nur ans Geld zu denken.“

1. Juli: 15 Uhr Eröffnung Marktplatz, Spiele, ab 16 Uhr Reiten, Bogenschießen, Goldwaschen, 16.45 Uhr Workshop, 17.30 Uhr Interviews, 18 Uhr Konzert Linda Feller, 19.30 Uhr Linedanceparty mit Vivien Mc Count + Ronny und DJ Jimmy; 2. Juli: 10 Uhr Countryfrühstück, 12 bis 16 Uhr Family Town (Auswahl)

