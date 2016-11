Das Geschenketeam

Burkau Bauernweihnacht: Die beliebten Weihnachtstorten aus dem Café „Zur Lachtaube“ werden auch in diesem Jahr zur Bauernweihnacht auf dem Hof der Familie Strobel, Hauptstraße 266, nicht fehlen. Am Sonntag ab 14 Uhr werden die Gäste erwartet zu Kaffee, Kuchen, Glühwein, Gegrilltem und anderen Leckereien. Gegen 15.30 Uhr kann man das Märchen „Scheeweißchen und Rosenrot“ erleben, aufgeführt von Familie Strobel. Mehrere Händler bauen auf dem Hof ihre Verkaufsstände auf. Fisch, Honig und Waren aus dem Eine-Welt-Laden Bischofswerda sind unter anderem zu haben. Weihnachtskonzert: In der Burkauer Marienkirche ist am Sonnabend 15 Uhr ein Weihnachtskonzert zu erleben. Es singen und musizieren der Gemischte Chor Burkau, der Schulchor und die Bläsergruppe Burkau. Vorträgen werden bekannte und neue Lieder und Kantaten.

Großharthau Weihnachtsmarkt: Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr gestaltet am Sonntag den 6. Weihnachtsmarkt am Gerätehaus nahe der B 6. Von 14 bis 19 Uhr dreht sich das Kinderkarussell, kann man auf dem Pony reiten und basteln. Die musikalische Umrahmung kommt feuerwehrgerecht – von der Feuerwehrkapelle aus Frankenthal. Natürlich wird auch der Weihnachtsmann erwartet. Märchenstunde: Weihnachtsgeschichten werden am Sonnabend ab 17 Uhr im Eiscafé Kunath, Wesenitzweg 1 vorgetragen. Kinder lesen für Kinder, große für kleine, junge für nicht mehr ganz so junge, heißt es in der Ankündigung. Eintritt: zwei Euro pro Besucher. Um Anmeldung wird gebeten: Telefon: 035954 53309. Am 10. Dezember 17Uhr gibt es noch eine Märchenstunde.

Medewitz Adventskonzert: Der Männerchor Großdrebnitz und der Chor Schmölln 2000 geben ein Adventskonzert am Sonntagnachmittag im Landgasthof Buckan. Das zweistündige Konzert beginnt 15 Uhr. Bereits ab 14 Uhr können die Besucher Kaffee trinken. Konzert, Kaffeegedeck und Abendbrot kosten zusammen 20 Euro. Karten im Landgasthof, Telefon: 035930 50343.

Putzkau Adventsmusik: Unter dem Thema „Siehe, dein König kommt!“ steht das Konzert am Sonntag in der Putzkauer Kirche. Es erklingen Choräle aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Die Kantorei Putzkau – Schmölln – Demitz sowie ein Projektchor gestalten die Adventsmusik. Die Besucher dürfen sich auf eine besinnliche Stunde zum Start der Adventszeit freuen. Sie beginnt 15 Uhr. Gleichzeitig wird zu einem Kindergottesdienst eingeladen.

Rammenau Advent in der Schmiede: In der Alten Schmiede am Rammenauer Dorfplatz und rundherum ist am Sonntag ab 13 Uhr viel zu erleben. Der Schmiedeladen ist geöffnet und wie das gesamte Haus weihnachtlich geschmückt. Die Besucher erwartet eine Märchenrätselstube. In der Bibliothek wird eine Weihnachtsbastelstube eingerichtet, und in der Schmiedescheune können Plätzchen verziert werden. Die Kinder der Tagesstätte „Spatzennest“ unterhalten die Besucher mit einem kleinen Programm, bevor am Nachmittag der Weihnachtsmann auf dem Dorfplatz Station macht. Bei trockenem Wetter wird eine Eisenbahn zum Mitfahren auf dem Dorfplatz aufgebaut. Weihnachtskonzert: Im Barockschloss gibt es am Sonntag ab 17 Uhr einen musikalischen Leckerbissen. Kerstin Doelle (Sopran) und Katharina Müller (Sopran & Klavier) gestalten das Weihnachtskonzert „Von Meeresklang und Nixensang – Rusalka“. Die Gäste erleben die Geschichte der wunderschönen Nixe Rusalka mit der betörenden Stimme. Zwei märchenhafte Erzählungen voller Poesie und Lyrik laden ein, hinab zu tauchen in die musikalische Welt des Meeres, die Komponisten wie Dvorák, Händel und Paisiello vertonten. Passend zum ersten Advent stehen auch Weihnachtslieder auf dem Programm. Karten für 25 Euro gibt es unter Telefon: 03594 703559 oder rammenau@schloesserland-sachsen.de

Schmölln Weihnachtsmarkt: Klein, aber fein – so ist in jedem Jahr der Weihnachtsmarkt am Schmöllner Mühlteich. Los geht es bereits am Sonnabend 14 Uhr. Es gibt mehrere Verkaufsstände und eine Tombola. 14.30 Uhr beginnt ein Programm von Kindern der Dr.-Alwin-Schade-Grundschule Putzkau. Ab 15.15 Uhr erklingen Lieder zum Advent, vorgetragen unter anderem vom Chor Schmölln 2000. Gegen 16.30 Uhr wird der Nikolaus erwartet. Weihnachtsausstellung: Schöne Keramik – als Deko oder zum Verschenken – präsentiert die Töpferei Thunig in Schmölln, Dorfstraße 22, am Wochenende in ihrer 18. Weihnachtsausstellung. Diese ist am Sonnabend 12 bis 20 Uhr und am Sonntag 12 bis 18 Uhr geöffnet. Kulturelles Highlight ist die von Angela Thonig vorgetragene Weihnachtsgeschichte – zu erleben an beiden Tagen 15 Uhr.

Steinigtwolmsdorf Weihnachtsmarkt: Das Autohaus Krenz lädt am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr zu einem Weihnachtsmarkt auf sein Firmengelände Zittauer Straße 1 ein. Es gibt Angebote zum Schauen, Kaufen, Naschen, Basteln. An Ständen werden unter anderem Adventsschmuck, Kräuter und Tees, Töpferwaren und Mistelzweige verkauft. Für Kinder gibt es ein nostalgisches Karussell. 15Uhr treten Kinder aus der Steinigtwolmsdorfer Tagesstätte „Zwergenland“, unterstützt von der Musikschule Eck aus Putzkau, auf. 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann.

Bautzen Wenzelsmarkt: Mit dem Stollenanschnitt wird der Wenzelsmarkt in Bautzen am Sonntag 12 Uhr offiziell eröffnet. Doch schon ab Freitag ist der Markt geöffnet. Zwischen Kornmarkt und Hauptmarkt bieten rund 90 Händler und Gastronomen ihre Waren an. Geöffnet ist der Wenzelsmarkt bis zum 18. Dezember sonntags bis mittwochs von 10 bis 20 Uhr, donnerstags bis sonnabends von 10 bis 22 Uhr.