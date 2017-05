Das Geschäft mit dem Kindergeburtstag Ob teures Rundum-Sorglos-Paket oder kostengünstige Schnitzeljagd – in Dresden ist für jede Familie etwas dabei.

Furchtbare Seeräuber und reizende Prinzessinnen: Mama Dana Stöcker feiert mit ihrem Sohn Alwin und seinen Freunden Arthur, Tezza und Bruna (v.l.) Kindergeburtstag im Mutzelladen in der Louisenstraße. Kümmern muss sich die Dresdnerin hier um nichts. Das sorgt für gute Laune bei Kindern und Eltern. © Sven Ellger

So entspannt war die Party für Dana Stöcker noch nie – zehn Freunde hat ihr Sohn Alwin zu seinem fünften Geburtstag eingeladen. Normalerweise würde das der Mutter die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Welcher Kuchen schmeckt den Kindern wohl am besten? Welche Deko gefällt ihnen am besten? Mit welchen Spielen ist die Kinderhorde zu begeistern? Und wie wird der Geburtstag von Alwin vielleicht noch ein wenig aufregender und lustiger als der von seinem besten Kumpel?

Fragen, die sich Dana Stöcker jedes Jahr aufs Neue stellte. „Dieses Mal wollte ich mal etwas anderes machen“, berichtet die 43-jährige Striesenerin. Im Internet stieß sie auf die Homepage von Diana Helbig, die in der Dresdner Neustadt den Mutzelladen samt Café betreibt. „Wir haben uns den Laden in der Louisenstraße angeschaut und waren sofort begeistert.“ Die Jungs bekamen Piratenkostüme, die Mädchen wollten unbedingt die herrlich glitzernden Kleider der Disneyfiguren Anna und Elsa anziehen. Wer bei Diana Helbig Kindergeburtstag feiert, braucht sich um nichts kümmern. Neben zwei Betreuerinnen sind Essen und Getränke, Piratenblut und essbare Würmer, eine Schatzsuche im Hinterhof und ausgefallene Mutproben im Basispaket dabei. Die dreistündige Party für fünf Kinder kostet 190 Euro. Weil die Nachfrage nach den Feiern so groß war, eröffnete Diana Helbig im November 2015 den Mutzelladen direkt an der Louisenstraße. Das Mutzelhaus im Hinterhof betreibt die Dresdnerin, die ebenfalls in Striesen wohnt, schon seit 2013.

Dass immer mehr Dresdner Eltern auf der Suche nach der ganz besonderen Geburtstagfeier sind, zeigt das riesige Angebot in der Stadt. Ob Sport, Kunst oder Gaumenfreuden – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wer bei Karen Hammer zum Geburtstag einen Kochkurs bucht, tut auch gleich noch etwas für gutes Benehmen am Esstisch. Karen Hammer hat gemeinsam mit einer Grundschulpädagogin verschiedene Programme für ihre Koch- und Benimmschule „Erlebnissimo“ ausgearbeitet. Dabei lernen die Kinder nicht nur, wie gesund gekocht, sondern auch, wie das Besteck beim Essen richtig gehalten wird.

Auch Dresdner Museen haben inzwischen erkannt, welch gutes Geschäft mit den Kindergeburtstagen zu machen ist. Immerhin leben derzeit mehr als 90 000 Kinder und Jugendliche in der Stadt. In den verschiedenen Ausstellungen der Staatlichen Kunstsammlungen etwa gibt es für den Nachwuchs Wissenswertes über alte Gemälde und Skulpturen, historische Waffen und prunkvolle Ritterrüstungen zu erfahren. Damit erst gar keine Langeweile aufkommt, können die Kinder auch selbst aktiv werden. In der Rüstkammer werden Lederarmbänder geprägt und gestaltet, in der Türckischen Cammer Waffen kostbar verziert, im Neuen Grünen Gewölbe hölzerne Schatzkästchen gebastelt. Kinder zwischen sechs und neun Jahren lernen mit dem Gemälde „Das Schokoladenmädchen“ eines der bekanntesten Dienstmädchen der Welt und die Geschichte der beliebten Süßigkeit kennen. Außerdem dürfen historische Kostüme anprobiert und mit Pastellkreide gemalt werden.

Allerdings sind viele Angebote nicht billig. Wer seinen Geldbeutel schonen will, kann mit den Kindern auf Schnitzeljagd oder Geocaching-Suche gehen. (mit mw)

Mal was Ausgefallenes

Staatliche Kunstsammlung Dresden: zweistündige Entdeckungstour durch das Museum, 50 Euro plus Materialkosten und Eintritt für die Erwachsenen. Anmeldung

Technische Sammlungen: Geburtstagstafel im Turmcafé, Experimente und Knobelaufgaben, Entdeckertour durch das Museum, 1 bis 2 Stunden, bis zehn Personen 60 Euro, Anmeldung zwei Wochen vorher per Mail: service@museen-dresden.de

Singpoint Dresden: Kinder nehmen im Studio ihre eigene CD auf, ein Song dauert 45 Minuten, Preis: 59 Euro, Anmeldung

Geocaching mit GPS-Gerät: kostenlose Kinder-Caches in und um Dresden: www.geocaching.com

zur Startseite