Das Geschäft mit dem Elend Bei Schleusungen werden – wenn überhaupt – die Fahrer erwischt. Doch nun landete einer der Hintermänner in Pirna vor Gericht.

Der Bürgerkrieg in Syrien, aber auch islamischer Terrorismus und mangelnde Lebensperspektiven treiben nach wie vor unzählige Menschen zur Flucht. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2015 waren deshalb mehr als 700 000 Personen jeden Alters und Geschlechts über die Balkanroute nach Europa gekommen. Professionelle Schleuserbanden witterten hier ein großes Geschäft. Behördenchaos und fehlende Grenzkontrollen sorgten zusätzlich dafür, dass die Hemmschwelle für derlei kriminelle Aktivitäten deutlich sank.

So auch bei Viorel C. Ihm hatte ein Bekannter Kontakte ins Schleusermilieu vermittelt. „Es schien mir interessant, dort einzusteigen“, sagte der 45-jährige Rumäne in seinem Strafverfahren am Amtsgericht in Pirna. Er will nicht gewusst haben, wie schwerwiegend diese Art der Kriminalität ist. Das zumindest behauptete er nun gegenüber dem Richter. Kürzlich musste sich der Mann wegen des Einschleusens von Ausländern in sechs Fällen verantworten.

Zusammen mit seinem Bruder, gegen den in einem gesonderten Gerichtsverfahren verhandelt wird, soll er 2015 über mehrere Monate hinweg Fahrer angeworben und Autos besorgt haben. Von Budapest aus waren dann die Flüchtlingstransporte Richtung Deutschland gestartet, unter anderem auch nach Pirna. Bei zwei dieser Touren soll der Angeklagte selbst am Steuer gesessen haben.

Über seinen Anwalt ließ der Familienvater, der seit Juli dieses Jahres in Untersuchungshaft sitzt, erklären, dass die Vorwürfe zum Großteil zutreffend seien. Allerdings, so teilte der Anwalt mit, habe sein Mandant nie selbst Flüchtlinge nach Deutschland gefahren. Auch sei er am Transport, der unter Punkt eins angeklagt war, nicht beteiligt gewesen. Diese Tour, bei der mehr als zehn Menschen in einem Fiat-Kleintransporter von Budapest über Österreich nach Passau gebracht und dort von der Polizei aufgegriffen worden waren, hätte sein Bruder organisiert. Woher die Menschen stammten, deren Beförderung er koordiniert hatte, wisse sein Mandant ebenfalls nicht, sagte Jürgen Saupe. Ein gewisser „Alex“ habe sich darum gekümmert. Dem Angeklagten sei aber klar gewesen, dass diese Menschen keine Aufenthaltsgenehmigung oder sonstige Einreisetitel für Deutschland besessen hatten.

International gesucht

Die Beteiligung an den übrigen Fahrten stritt der Mann aber nicht ab. Im Schnitt, so ließ er übermitteln, habe er für die Organisation von Autos und Fahrern 150 Euro pro Flüchtling bekommen. Bezahlt worden sei er von seinem Auftraggeber aber nur dann, wenn die Flüchtlinge in Deutschland angekommen waren. Wurde der Transport von der Polizei gestoppt, floss kein Geld.

Dass Viorel C. festgenommen werden konnte, sei eher ungewöhnlich, sagte Richter Andreas Beeskow. Normalerweise, so erklärte er, gingen der Polizei nur die Fahrer ins Netz. Männer wie der Angeklagte, die im Hintergrund wirken und zum Großteil nur an der Organisation der Flüchtlingstransporte beteiligt sind, blieben oft unentdeckt. Der Angeklagte und sein Bruder waren aber ins Visier der europäischen Polizeibehörde Europol gerückt. Grund dafür war, dass einer der Fahrer nach seiner Verhaftung umfassend gegen das rumänische Duo ausgesagt hatte. So konnte gegen die beiden ein internationaler Haftbefehl erlassen werden. Dank der übergreifenden Zusammenarbeit der Behörden wurden die Männer schließlich in Ungarn festgenommen und anschließend nach Deutschland überstellt.

Nachdem der zuständige Ermittler ausgesagt hatte, blieben fünf Schleuserfahrten übrig, an deren Organisation Viorel C. nachweislich beteiligt war. Der Polizeibeamte sagte zudem, dass er keine Hinweise darauf habe, dass der Angeklagte selbst zweimal am Steuer eines Flüchtlingstransports gesessen hatte.

Dessen umfassendes Geständnis sorgte dann dafür, dass das Schöffengericht unter dem Vorsitz von Richter Andreas Beeskow unter der von der Staatsanwaltschaft beantragten Strafe von zwei Jahren und neun Monaten blieb. Es verurteilte Viorel C. zu zwei Jahren und drei Monaten Haft.

