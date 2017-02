Das Geld sitzt nicht mehr so locker Die alpine Ski-WM soll St. Moritz zu einem Imagewandel verhelfen. Das ist leichter gesagt als getan.

Wer etwas auf sich hält, geht im Pelzmantel zu den Wettkämpfen und gönnt sich dazu einen Drink. © dpa

Vielleicht wird ja doch noch alles gut. Eine Pizza ab 10,50 Schweizer Franken, umgerechnet knapp zehn Euro. 0,4 Liter Bier für 5 Schweizer Franken. Und das alles im sündteuren St. Moritz. Dort, wo spätestens ab Dienstag, wenn das erste Rennen der alpinen Ski-Weltmeisterschaften ausgetragen wird, endlich ein wenig Naturschnee gefallen sein soll, und wo sich dann, behaupten die Meteorologen, der obligatorische stahlblaue Himmel über das extravagante Dorf und sein exquisites Skigebiet wölbt. Wenn an diesem Dienstag noch Lara Gut aus der Schweiz wie erhofft das erste Gold im Super G gewinnt, könnte tatsächlich alles gut werden.

Ursprünglich waren diese Weltmeisterschaften mal gedacht als Antrieb und als Beweis für einen Imagewandel. St. Moritz, das war die Überzeugung einiger im Dorf, müsse endlich weg vom Etikett „Nobel-skiort“, müsse bezahlbar werden, sich öffnen für ein neues, junges Publikum, sonst komme das böse Erwachen. „Wir müssen uns verändern“, hat die Tourismus-Chefin Ariane Ehrat gefordert, „die goldenen Zeiten kommen nicht wieder!“

Der Einbruch begann 2008, bis 2015 ging die Anzahl der Übernachtungen um beinahe ein Drittel zurück. Läden stehen leer, erstklassige Restaurants mussten und müssen schließen. Die Entscheidungsträger in St. Moritz haben festgestellt, dass es ihnen auf Dauer nicht weiterhilft, wenn sie alles so machen, wie sie es immer gemacht haben. Nur: Die Trägheit, mit der hier die Dinge umgesetzt werden, die ist geblieben.

Und: Nicht alle begreifen oder wollen begreifen. Schon legendär ist die Geschichte von der Boutiquenbesitzerin, in deren Schaufenster die WM-Organisatoren ein paar Werbeplakate aufhängen wollten. Das sei zu machen, entgegnete sie zunächst, Voraussetzung sei aber, dass ihr das OK die drohenden Einnahmeverluste ausgleiche. Wie hoch sie die denn beziffern würde, lautete die vorsichtige Frage. Die Antwort: 300 000 Franken.

Das Geld sitzt nicht mehr so locker in St. Moritz. 65 Millionen Schweizer Franken beträgt das Budget des Organisationskomitees, doch es ist kein Geheimnis, dass es Probleme gibt. Viele Pläne sind nicht umgesetzt worden und werden es wohl nicht mehr. Stellen wurden nicht besetzt oder gestrichen. Das zunächst voller Stolz präsentierte „Jugend-OK“ innerhalb des OKs ist ein Phantom.

Grundsätzlich ist der Wille zur Veränderung da. Die WM wird als „Tür- und Toröffner“, „Motor der Standortentwicklung“ oder „Mutmacher“ bezeichnet. St. Moritz hat dafür den Bahnhof aufgehübscht und sogar einen Planungskredit für eine Talabfahrt für Touristen gewährt. „Ein Tabu-Bruch“, sagt Tourismus-Chefin Ehrat. Die Immobilienbesitzer am Hang wehrten sich lange gegen eine Piste vor der Villentür.

All jene, die an den Wandel glauben, an die WM und ihre Kraft zur Veränderung, haben sich im Rahmen der Möglichkeiten gewaltig ins Zeug gelegt. Im Dorf, so glauben sie, wird es stimmungsvoll werden, insgesamt 35 Konzerte sind geplant – mit rätoromanischen Hip-Hoppern oder einer Abba-Cover-Band. Immerhin 75 Prozent der Eintrittskarten für die 5 000 Zuschauer fassende Zieltribüne sind verkauft – ein respektabler Wert.

Was in den ersten Tagen der WM geschieht, wird wohl auch Auswirkungen haben auf den 12. Februar. Dann stimmen die Bewohner von Graubünden darüber ab, ob sich ihr Kanton, in dem die möglichen Gastgeber St. Moritz, Davis und Chur liegen, für die Olympischen Spiele 2026 bewirbt.

Im Nobel-Skiort wollen auch die deutschen Starter um Felix Neureuther und Viktoria Rebensburg an mindestens drei Siegerehrungen teilnehmen. „Wir wollen bei den Weltmeisterschaften mit einer kleinen, aber feinen Mannschaft um Medaillen kämpfen“, sagte Alpinchef Wolfgang Maier vor der Eröffnungsfeier Insgesamt zwölf Athleten sind vom DSV für die Wettkämpfe nominiert.

Für Ex-Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch, die 2013 in Schladming Gold in der Kombination holte und damit die bislang letzte deutsche Alpin-Weltmeisterin ist, ruhen die Hoffnungen auf den Arrivierten. „Felix Neureuther und Viktoria Rebensburg gehören auf jeden Fall zu den Medaillenkandidaten. Auch Stefan Luitz kann für eine Überraschung sorgen“, sagte sie beim Ball des Sports in Frankfurt. (sid, mit dpa)

